El riesgo de salir en bici o a caminar el fin de semana: 80 atropellos en año y medio

Más de 80 peatones y ciclistas han resultado heridos durante el último año y medio en los casi cien accidentes de tráfico con víctimas registrados ... durante el fin de semana en las carreteras y en los cascos urbanos de la región. La muerte de un ciclista de Fuentes de León en marzo y el atropello mortal de un jubilado de Valdetorres en abril son los más recientes. Pero esos dos siniestros ocurridos en domingo, a primera hora de la mañana, no son más que un síntoma de que el alcohol, las drogas y el sueño están en el origen de accidentes que pudieron evitarse.

El fiscal delegado de Tráfico en Extremadura, Diego Yebra, no oculta que muchos de los siniestros que provocan víctimas están ligados al ocio del fin de semana. «Vemos salidas de vía de gente muy joven el sábado a primera hora y el domingo por la mañana. Eso no es casual».

Por los datos que maneja, el número de causas judiciales debería ser mayor. Pero en esos accidentes es frecuente que fallezca el conductor del vehículo que causa el siniestro. «En ese caso no se abre causa penal», afirma.

Sí se abrieron diligencias cuando el pasado 19 de marzo un joven que regresaba a Fuente de Cantos en un BMW se llevó por delante a dos ciclistas de Fuentes de León, causando la muerte de uno de ellos. El conductor se dio a la fuga pero pocas horas después fue detenido y dio positivo en drogas y alcohol. De la investigación se desprende que el causante de ese accidente ocurrido a las 9.40 horas llevaba de fiesta desde la tarde-noche anterior.

Yebra constata que ese patrón de comportamiento se repite en muchos de los accidentes provocados por jóvenes. «En cuanto ven el desastre que han provocado quieren darse a la fuga y eso hace que además de enfrentarse a un homicidio por imprudencia grave sean investigados por omisión del deber de socorro o abandono del lugar». El delito de abandono se castiga desde 2019 con penas de 1 a 4 años de prisión y «evidencian la intención de sustraerse a la acción de la justicia», añade.

Atropello en Valdetorres

Algunas de las circunstancias que se apreciaron en el atropello del ciclista de Fuentes de León se repitieron a comienzos de mayo en Valdetorres, donde un conductor, que aseguró haberse quedado dormido, arrolló a las 9.15 de la mañana a un vecino que regresaba de su huerta.

El accidente se produjo a unos 500 metros del casco urbano de la localidad y también causó la muerte del peatón. El conductor dio negativo en alcohol pero positivo en benzodiazepinas, una sustancia estupefaciente compatible con la ingesta de determinados medicamentos.

En la investigación también se puso de manifiesto que el joven había estado de fiesta en la vecina localidad de Yelbes y que esa mañana regresaba a Guareña. En un primer momento se pensó que se había ausentado el lugar sin saber que había atropellado mortalmente a una persona, pero después ha trascendido que sí fue consciente desde el primer momento. También que los agentes lo localizaron en su domicilio poco después del accidente.

La valoración de lo ocurrido está en manos del juzgado que instruye el caso, pero se investigan los hechos como un presunto delito de homicidio por imprudencia y otro de abandono del lugar.

La Fiscalía de Tráfico recuerda en estos días que no se puede conducir después de consumir un medicamento que provoque somnolencia o que haga perder las capacidades (de esta circunstancia se informa en los prospectos de las medicinas) y tampoco se debe circular sin respetar las horas de descanso. «La prueba está en el delito que cometen los conductores de camiones cuando superado las horas de conducción autorizadas».

El sueño pudo ser el causante del atropello de Valdetorres. Y también pudo serlo en otro accidente de tráfico que le costó la vida a dos jóvenes de nacionalidad portuguesa (esta vez se salieron de la carretera sin llevarse a nadie por delante) que cruzaban Extremadura a bordo de un vehículo conducido por un amigo que se salió de la calzada cuando regresaban a Lisboa tras estar de fiesta desde la tarde anterior.

En ese otro accidente ocurrido el 24 de octubre en la autovía A-5, cerca de Torrefresneda, murieron dos chicos de 24 y 22 años de edad, y también resultó herido el conductor, que ingresó en el hospital de Mérida con un traumatismo craneal. En un primer momento fue atendido de sus lesiones pero cuando recibió el alta la Guardia Civil le comunicó que iba a ser detenido por dos presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave. Había dado positivo en tres sustancias estupefacientes distintas.

La salida de vía se produjo después de que hubiesen utilizado el Mercedes siniestrado para viajar la tarde anterior desde Lisboa a la zona de Torrijos (Toledo) para ir de discotecas. Con posterioridad participaron en una fiesta 'after' en Madrid.

Diego Yebra prefiere no referirse a accidentes concretos hasta que haya sentencia, pero lamenta que en las carreteras convivan cada fin de semana «jubilados que salen a pasear y deportistas responsables que madrugan para hacer deporte, con conductores irresponsables que provocan muertes».

«La Audiencia de Badajoz ha sentenciado que una persona que está toda la noche de fiesta no puede conducir porque lo normal es que se quede dormido», insiste el fiscal.

Ese pronunciamiento figura en una sentencia dictada en 2015 que impuso seis meses de prisión y un año de privación del derecho de conducir a un conductor que se saltó un Stop en el polígono industrial de Zafra durante los días de feria.

Su abogado consiguió que se invalidara el test de sangre en el que se le detectaron unos niveles de alcohol superiores a lo permitido. Lo consiguió después de alegar que le habían extraído la sangre sin que fuese consciente del fin que se iba a dar a esa muestra. Pero la sentencia no fue absolutoria porque en el momento del accidente el conductor llevaba más de 22 horas sin dormir.

Su relato en el juzgado fue esclarecedor. «Me levanté a las 7 horas, estuve toda la mañana trabajando, preparando la comida de la empresa en el almacén por ser la feria local, comimos, yo tomé tres o cuatro quintos de cerveza y tinto con gaseosa; sobre las 17.30 se acabó la celebración y yo me quedé limpiando y recogiendo hasta las 19.30 horas; me fui a casa, me duché y a las 20.30 horas me fui a la feria, donde estuve tomando cuatro copas de ron con cola, dejando de beber alcohol alrededor de las 23.30 horas o a las 00.30 horas. Luego me encontré con la chica que me acompañaba, estuve en la feria con ella y a las 5.30 horas conduje el coche hasta que se produjo el accidente».

La valoración del juez también fue clara. Aunque el conductor no se encontraba bajo los efectos del alcohol, sí tenía mermadas sus facultades porque estaba «cansado».

«Ir bebido o bajo los efectos de las drogas y provocar unas lesiones siempre es una conducta grave, pero también puede ser una imprudencia que alguien se duerma al volante», señala Yebra.

«En Galicia hubo ayuntamientos que repartieron chalecos reflectantes a los vecinos que salían a andar. Dio muy buen resultado», añade el fiscal de Tráfico, quien considera tan importante los controles de droga, alcohol y velocidad que realizan cada fin de semana los agentes de tráfico, como la colaboración de la sociedad. «No somos solidarios con un conductor cuando no impedimos que suba al coche en esa situación. Yo no me quedaría tranquilo si alguien al que he visto beber o consumir drogas se pone al volante y causa una muerte porque yo no lo he impedido».