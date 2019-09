¿Cómo os atrevéis? Jóvenes y mayores de la región crean la Alianza por la Emergencia Climática de Extremadura para sumarse a una lucha internacional Algunos de los extremeños que se han sumado a las movilizaciones contra el cambio climático, ayer en Plasencia. :: / DAVID PALMA ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 28 septiembre 2019, 09:55

Hay quienes dicen que una chica de 16 años debería estar estudiando y haciendo las cosas propias de su edad. Desde luego no liderando un movimiento internacional de lucha contra el cambio climático o, más bien, un movimiento internacional de inconformismo que cuestiona a quienes tienen el deber y la responsabilidad de tomar medidas para frenar el deterioro del mundo. Medidas concretas que no pasan por más grupos de trabajo, reuniones estériles, palabras rimbombantes, promesas eternas y declaraciones de intenciones que no van a ningún parte. «¿Cómo os atrevéis?», les ha reprochado la joven.

Yo no sé si Greta Thunberg debería estar o no estudiando, si su exposición pública continua es negativa, si tras su lucha hay oscuros intereses... Creo que cuenta con detractores y defensores, que es lo habitual para cualquiera que rompa con la media y destaque porque no se deja engullir por la masa conforme y logra acaparar la atención pública. Más cuando esa atención, como es el caso, es mundial.

Repito que no sé si esta adolescente, una 'influencer' de verdad, debería estar en la escuela, pero yo le agradezco que no lo haya estado todos los días desde hace un año y que con su determinación haya logrado, porque eso ya lo ha conseguido, remover conciencias y mover multitudes. De jóvenes y mayores. Y plantarle cara a los dirigentes del planeta y hacernos ver que es necesario perseverar, que no basta con esperar a que otros hagan lo que hay que hacer, que luchar por que este mundo persista es una responsabilidad de todos y que es posible, sí, cambiar la realidad.

«¿Cómo os atrevéis?» les dijo a los líderes mundiales presentes en otra cumbre más contra el cambio climático en una organización, la ONU, que lleva hibernando casi desde su constitución. Pero su pregunta reproche nos la debemos aplicar todos los que vemos el futuro lejano, más bien ni pensamos en él, porque tenemos un presente rodeado de comodidades, estamos instalados en una zona de confort de la que no queremos salir y, por eso, preferimos no cuestionarnos y continuar pensando que lo del cambio climático es una peli que se han montado unos cuantos y que no va con nosotros.

Afortunadamente hay extremeños que no piensan así. Y el movimiento contra el cambio climático ya es una realidad en nuestra comunidad. Jóvenes y mayores de norte a sur de la región, a título individual y a través de organizaciones, han constituido la Alianza por la Emergencia Climática de Extremadura y han protaganizado acciones durante esa semana, la mayor parte ayer viernes, coincidiendo con la gran movilización internacional. Porque están convencidos de que mirar para otro lado nunca sirve para nada y que las medias tintas a las que estamos acostumbrados, esa relatividad en la que nos manejamos cómodamente, no debe seguir. A veces no valen los grises.

Nayara Arribas es una de esas jóvenes extremeñas que han decidido no mirar para otro lado. Y desde Segura de Toro, la pequeña localidad del norte cacereño de 187 vecinos en la que reside, promueve la lucha contra el cambio climático. «Greta ha sido el detonante, nos ha dado ese toquecito en el hombro que necesitábamos para darnos cuenta de que tenemos que acordarnos de los que vienen detrás», me ha dicho esta semana. Así que no sé si Greta debería estar en la escuela, pero es de agradecer su toquecito en el hombro.