Atracos que dan risa

Trabajo rodeado de jóvenes desde que el joven era yo. Ellos son quienes me cuentan que el Womad es una fiesta con buen rollo en ... la que no hay incidentes, donde corre el alcohol y se fuma marihuana, un cóctel que tranquiliza y sosiega. Al menos eso es lo que dicen ellos, que, sin embargo, se refieren a la feria de Cáceres como un espacio más peligroso porque, en los botellones, el alcohol se mezcla con sustancias más excitantes que relajantes y son más comunes las peleas, los tocamientos y los pequeños robos.

No sé si todo esto será verdad, pero es lo que me cuentan los jóvenes y bien cierto es que, aunque los partes oficiales hablan de una feria sin graves incidentes, la voz popular habla de peleas y robos con intimidación. Mi única experiencia de estos días es mi reacción preventiva cuando me han abordado desconocidos en lugares solitarios o sin mucha luz, un par de casos en los que he acelerado el paso al observar algún movimiento extraño, un cambio de rumbo o una mirada siniestra.

Sé que estas reacciones son más de histérico aprensivo lleno de prejuicios que de hombre cabal. Y siempre recuerdo cuando mi hijo, joven, barbudo y alternativo, se acercaba a pedir la hora y le respondían: «No tengo nada, no tengo nada» como si fuera un mendigo malencarado o un atracador en ciernes. Juzgar por las apariencias no es bueno, pero prevenir ante actitudes sospechosas me ha salvado de situaciones enrevesadas.

Así que en determinados espacios y a determinadas horas, voy por la calle siempre alerta y con el rabillo del ojo controlando. Es un hábito ya, una suerte de supervivencia que me ha salvado de algunos problemas como cuando en Sevilla, cerca de la plaza de España y a la hora de la siesta, observé una extraña maniobra en dos mozos montados en una motocicleta: circulaban por la acera y se cruzaron con mi mujer, que llevaba su bolso colgado del hombro, y conmigo, frenaron 50 metros más allá, dieron la vuelta y volvieron a toda velocidad.

Seguí mi camino sin hacer ningún movimiento, como si no me hubiera percatado de nada, y sin hacer comentario alguno para que mi mujer no se pusiera alerta. Con la cabeza girada disimuladamente hacia ella, los vi acercarse vertiginosamente en la moto, observé cómo el copiloto se inclinaba hacia el lado por donde nosotros caminábamos y extendía su mano. En ese momento, justo cuando estaban a punto de alcanzarnos, tiré de mi mujer hacia mí, la mano del ladrón de bolsos quedó en el aire, sin bolso que asir y robar, y estuvo a punto de caerse. Afortunadamente para ellos y para nosotros, no se cayeron, simplemente nos insultaron y salieron pitando.

Cambiar de acera, acelerar el paso o enseñar mi manga sin brazo son actitudes preventivas que me han dado buen resultado. Lo de la manga fue entrando en la estación de Vigo, cuando un atracador, empuñando una tijera, me pidió que le diera todo el dinero que llevaba encima y yo le mostré mi manga sin brazo y le respondí: «Para darte dinero estoy yo, en tal caso, me lo tendrías que dar tú a mí». Me pidió perdón, yo le di las gracias y nos despedimos sonrientes.

Aunque de todas las reacciones ante imprevistos, la que nunca olvidaré es la que tuvo mi mujer una noche en Lisboa, en una calle solitaria, cuando se nos acercaron dos tipos malencarados y nos ofrecieron cocaína. Yo no supe cómo reaccionar, pero ella salió por peteneras y solventó la situación. Dijo: «No entiendo nada, soy rusa». Y los camellos se apartaron estupefactos, no sé si por la respuesta surrealista o porque acababan de descubrir que entendían ruso sin haberlo estudiado.