Atraco en un banco de Badajoz

IRENE RODRÍGUEZ Domingo, 7 de agosto 2022, 07:35 Comenta Compartir

Pasado el mediodía del 27 de agosto del año 1982, un par de jóvenes entraban, uno de ellos pistola en mano, en el ya desaparecido Banco Occidental, en la antigua avenida General Rodrigo, que hacía esquina con la calle La Bomba, ahora conocida como avenida de Europa. El silencio se hizo en una sucursal en la que solo quedaban los empleados. «No queremos hacer daño a nadie, solo venimos por el dinero. Necesitamos comer», comenzó diciendo uno de los asaltantes, que aseguraba encontrase en paro. Pocos minutos después, quince para ser exactos, ambos saldrían de la sucursal pacense con más de un millón de pesetas en los bolsillos, no sin problemas, ya que tuvieron que mantener la calma durante más tiempo del previsto debido a que la caja del banco disponía de una cerradura con apertura retardada.

Durante el encierro obligado, los atracadores tomaron al subdirector, al cajero, a una secretaria y a una clienta que entró en mitad del robo como rehenes y, antes de salir, los encerraron en el despacho del director, emprendiendo una huida con el botín guardado en un maletín de 'skay' negro.

Los testigos aseguraron que el ladrón que portaba la pistola, el otro iba armado con una navaja, parecía tener conocimientos sobre las instalaciones de seguridad, como se comprobó con la caja retardada.

En su entrada aseguraron que no querían herir a nadie, solo el dinero para comer

Este atracador tenía una edad aproximada de 32 años, rondaba 1,70 metros de altura, era moreno y vestía una cazadora y un pantalón oscuro. Fue él quien se dirigió al cajero, el cual se sospechó que pudiera tener conocimientos previos de la seguridad del banco y de la forma de trabajar en el mismo. Por otro lado, el segundo asaltante, debía tener unos 28 años, era ligeramente más bajo que el primero, también era moreno y vestía una camisa de mangas cortas de color claro y un pantalón azulado. Este hombre se dirigió a la zona de la dirección y secretaría, donde antes de salir encerraron a los trabajadores y a una cliente del banco.

Durante el asalto siempre dejaron claro que su intención no era herir a nadie si no conseguir dinero para poder comer. El portador de la pistola se hizo con el dinero que había en la ventanilla, pero no tomó ninguna moneda, solo los billetes. Al percatarse de que la cantidad era muy pequeña, apenas unos pocos billetes de 100 y 500 pesetas, obligó a un trabajador a que abriera la caja fuerte. El empleado le explicó que era de apertura retardada, lo que provocó que el asaltante le amenazase y le reclamase programar su apertura 10 minutos después. Así lo hizo y una vez abierta tomaron todos los billetes de 100, 500, 1.000 y 5.000 pesetas que había dentro. El total ascendió hasta 1.434.000 de pesetas. En ese instante entró una señora al interior del banco, a la cual encerraron en el despacho del director junto con el resto de los trabajadores de la sucursal.

Antes de huir destrozaron el cable de una lámpara pensando que era el del teléfono

Antes de huir, uno de los ladrones advirtió a los encerrados de que no se les ocurriera llamar a la policía antes de que transcurriesen 15 minutos. Para reafirmarse en su amenaza, el atracador agarró un cable, pensando que era el del teléfono, y lo destrozó... la lámpara, de la que en realidad era el cable, quedó inservible.

En ese momento salieron a la carrera por la puerta del Banco Occidental, dejando atrás a los testigos del crimen y sintiéndose ricos. Un vecino que se encontraba por la zona les vio salir corriendo en dirección a la plaza de la Constitución.

Cuando desde el banco consiguieron llamar a la policía, se organizó un bloqueo en todas las salidas de Badajoz y además se colocaron controles en la zona. Participaron la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local, así como la plantilla de inspectores del Cuerpo Superior de Policía. A pesar de todos los intentos, los asaltantes consiguieron huir.

Sin tanta suerte

Ese mismo día también hubo un atraco en una farmacia en la avenida Santa Marina, pero en este caso sí acabó con el autor entre rejas. El joven asaltante se llevó algo más de mil pesetas y fue detenido poco después de que la encargada avisara a la policía.

OTRAS NOTICIAS Al Cacereño le tocó 'el gordo' en la Copa En el verano de 1982 el fútbol reinaba en toda Esapaña. Las camisetas de Naranjito copaban los tendederos y a los españoles, radio en mano, aún les duraba la resaca del Mundial, y el cabreo del vivir decepción tras decepción. La ilusión volvió a Extremadura con la Copa, que trajo al Atleti a Cáceres. Habitaciones compartidas en Gévora Problemas de espacio, pero serios, son los que sufría la pedanía pacense de Gévora en 1982. En esos años en los que la pirámide demográfica se mantenía como poco a la par, no solo los hermanos tenían que compartir cuarto, sino familias enteras. El alcalde, Francisco Sánchez, reclamaba viviendas y servicios para el pueblo.

Comenta Reporta un error