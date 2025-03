Isabel Mérida, de 35 años de edad y vecina de Jaraíz de la Vera, es una de las pacientes que atendió el supuesto falso médico Eduardo G. C. ... El SES le contrató entre abril y mayo sin percatarse de que presuntamente no era facultativo.

El pasado 28 de abril, Isabel se encontraba mal y tras salir del trabajo, a eso de las siete y media de la tarde, se dirigió al centro de salud de Jaraíz, donde hay un punto de atención continuada en el que los facultativos hacen guardias par atender a los pacientes.

Allí vio por primera vez a Eduardo G. C, realmente maestro de profesión. «Me atendió el supuesto médico y la consulta duró 30 minutos; fue muy rara. Nunca me habían atendido durante tanto tiempo y menos en Urgencias, que suelen ser consultas de apenas cinco minutos», recuerda Isabel, que al salir de la consulta le contó a un familiar que fue todo bastante inusual.

En su caso fue porque tenía placas en la garganta y le recetó amoxicilina. «Me atendió este señor y fue excesivamente amable. Me miró muy poco tiempo la garganta y luego ya me empezó a preguntar mi nombre, dónde trabajaba y si era de Jaraíz. Eso ya me sorprendió e incluso me llegué a sentir un poco incómoda porque no es lo habitual. Pero bueno, entendí que era una cuestión de amabilidad y no le di mucha importancia», comenta Isabel.

«Tenía placas y me miró poco tiempo la garganta; se dedicó a contarme que había estado en África, Reino Unido y América»

Luego, dice que le empezó a hablar de él sin ella preguntarle. «Fueron muchas cosas. Me dijo que había nacido en Alemania y estuvo allí hasta los cinco años, y que después había estado en muchos países. Me dio a entender que sabía muchos idiomas y que había estado trabajando como médico en África en causas benéficas, América y Reino Unido», recuerda.

«Excesivamente simpático»

«Hacía todo el rato bromas y era excesivamente simpático. No te puedes imaginar que quien te está atendiendo no sea médico y le tienes un respeto. Además, por todo lo que contaba de su experiencia y que parecía una persona mayor, yo le escuchaba», comenta.

Dice que uno de los aspectos que más le llamó la atención fue cuando le preguntó a qué se dedicaba. Ella le contó que trabajaba en una correduría de seguros. «Me habló de que le mirara los seguros de una finca en Andalucía o algo así, de varias casas y del coche. Me dio su número de teléfono y lo pronunció en inglés para alardear de que hablaba idiomas. Me llamó la atención que lo pronunciaba mal, como un niño que está aprendiendo a hablar inglés», comenta.

«Cuando llegué a mi casa le conté a mi hermana que me había pasado una cosa rarísima, que el médico me había pedido incluso que le mirase seguros», cuenta Isabel, que no fue la única a la que atendió en esa misma tarde.

«Me dedico a los seguros e incluso me pidió que le mirara algunos para una finca de Andalucía, varias casas y el coche»

También vio en la consulta a otros pacientes. Entre ellos, su padre. «Llevaba varios días sin poder caminar bien y llegó con el pie rojo y muy hinchado al centro de salud. Le miró rápido y simplemente le dijo que Thrombocid», dice esta jaraiceña, que al enterarse de que la Guardia Civil había detenido a un falso médico, ya empezó a atar cabos.

El SES dice que va a revisar a los pacientes que fueron atendidos por el supuesto facultativo, que también pasó consulta en Navaconcejo y Alagón del Río.

Como ya ha contado el diario HOY, a finales de la semana pasada el SES lo denunció, después de haberlo contratado, tras comprobar gracias al Colegio de Médicos de Cáceres que no estaba colegiado en ningún punto del país. Él presentaba un certificado de Ciudad Real presuntamente falso. Luego fue detenido por la Guardia Civil.

Hay que recordar que en 2011 a Eduardo G. C. le impusieron seis meses de trabajo en beneficio de la comunidad por falsificar un título universitario de médico de la Universidad de Murcia. Además, estuvo trabajando en centros de salud de Murcia y se hizo pasar por facultativo en varios consultorios de Andalucía, un hecho por el que le condenaron a un año y medio de cárcel por intrusismo profesional.

Asimismo, según ha podido comprobar HOY, fue admitido a unas oposiciones de facultativo de atención continuada convocadas en 2011 por la Junta para las que era obligatorio presentar el título de médico.