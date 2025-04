La atención primaria sigue atascada en Extremadura y aumentan las esperas para una cita

La atención primaria está en el foco desde la manifestación en Madrid el domingo pasado. En Extremadura está algo mejor que la atención hospitalaria, según ... los datos que recoge la última memoria de la Defensora del usuario del Servicio Extremeño de Salud. Esta indica que recibe solo el 16% de las reclamaciones (314 por 1.590 de la atención especializada). Sin embargo, en la puerta de acceso al sistema sanitario público las reclamaciones se incrementaron en 2021 el 12% respecto al año anterior.

Los médicos de familia que la integran no creen que goce de buena salud. En los centros de salud se quejan de que no dan abasto. Por su parte, los usuarios critican que llaman para pedir hora con su médico de cabecera y cada vez tarda más. «Las citas van más lentas desde la pandemia. Para una receta que es por teléfono antes te la daban en dos días y ahora puede tardar diez o doce días. Y para las citas presenciales se van a más de quince días», decía ayer Mari Ángeles Ramírez, usuaria del centro de salud de San Roque. Justo al lado, su pareja la interrumpía: «menos mal que en la farmacia te conocen ya y te dan el medicamento por anticipado sabiendo que luego te lo va a dar el médico», añadía él.

'La atención primaria agoniza' fue el eslogan el pasado 10 de noviembre de la concentración en Mérida que realizaron una docena de facultativos, entre ellos el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, frente a la Asamblea de Extremadura para exponer la situación que atraviesan. En esta protesta promovida por el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) indicaron a los grupos políticos que la sobrecarga laboral está afectando ya a la salud de los médicos, lo que está provocando bajas en el colectivo, ausencias que deben soportar los compañeros.

«Deben de ser escasos los Centros de Salud y Centros Residenciales que hoy, estén al completo de médicos. Diariamente hay consultas de médicos que se acumulan a otros compañeros. Algunas de las agendas son sencillamente indecentes, una situación que conoce y sufre la población», decía el comunicado que leyeron.

María José Rodríguez, secretaria general del sindicato Simex asegura que no pueden ni dedicar diez minutos a cada paciente, y la atención por teléfono lleva su tiempo y no siempre es eficaz. «Apenas se pueden celebrar ya sesiones clínicas el problema de la falta de personal ya se ha extendido también a residencias de mayores», afirma.

Plazas por cubrir

Un hecho reconocido por el presidente de la Junta de Extremadura a finales de octubre es que faltan cien médicos en la región. Simex en cambio habla de que en febrero de este año en Extremadura había 245 plazas de médicos por cubrir (15 más que un año antes), de las cuales 138 eran de atención primaria.

Hace ya tiempo, incluso antes de la pandemia, los sindicatos ya denunciaban que las condiciones económicas no eran buenas en Extremadura, especialmente el precio de las guardias, así como la estabilidad, con contratos muy cortos que tienen que ir encadenando sin saber qué será de su vida a medio plazo, por eso médicos y enfermeros eligen ejercer en otras comunidades o en la privada. La novedad es que ahora también se habla de una sobrecarga de trabajo que nunca habían conocido pues las guardias y los turnos de fin de semana se multiplican.

Precisamente este lunes el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, señaló en Badajoz que él muy consciente de los problemas de en la sanidad por la falta de médicos. «No es solo una cuestión económica sino que los médicos quieren vivir y disfrutar de su tiempo libre».

Noelia Parra/ Madre de dos hijas «Antes esperabas tres días, pero ahora dos semanas»

Ampliar Noelia Parra con sus hijas Valeria y Ariadna a la salida del centro de salud este martes. Casimiro moreno

Con su hija Valeria de once meses y Ariadna, de seis, salía ayer Noelia Parra del centro de Salud de San Roque, en Badajoz.

«He venido al pediatra con mis dos hijas por unas vacunas. Vine la semana pasada, pero como estaban constipadas pues no se la pusieron y he venido hoy. La verdad es que cuando pido cita para las niñas me la dan en el mismo día. Con las pediatras estoy muy contenta, pero no con los médicos de cabecera, que te dan cita para dentro de dos semanas», decía ayer esta madre de 26 años.

«Me pongo yo los antibióticos»

En su opinión, la atención que recibe ella como adulta no es de la misma cantidad. «Yo es que cuando llamo porque estoy mala, el día que me van a atender pues ya no lo estoy porque han pasado dos semanas. Los antibióticos me los tengo que poner yo sola porque no me los pueden recetar. Es increíble porque tengo familiares médicos y enfermeros que están en su casa sin trabajo»

Según esta pacense, la atención primaria cada vez está peor. «Yo antes recuerdo que te hacían esperar tres o cuatro días, pero no dos semanas. A mis padres les pasa más o menos lo mismo», dice esta joven que a veces se ha visto obligada a ir a Urgencias para que la atiendan.

Carlos A. Monteagudo/ Acudió a por cita con el especialista «Estoy satisfecho con mi centro de salud»

Ampliar Carlos Monteagudo acudió en persona a conseguir cita con el especialista. Casimiro M.

Este joven de 33 años, informático de profesión, acudió ayer por la mañana a su centro de salud en Badajoz a que su médico de cabecera le diera cita con el especialista. «Ha sido bastante rápido», decía satisfecho tras solventar el trámite.

Pero ante la pregunta de si no podía hacer ese trámite por teléfono o videoconferencia contestaba que prefiere acercarse en persona hasta su centro de salud. Lo cierto es que a esa hora, las once aproximadamente, apenas había cola ante la ventanilla de administración.

«Tardan en coger el teléfono»

«A mí no me gusta llamar por teléfono porque suelen tardar bastante en cogerlo. He venido hoy (martes) y me han dado cita para este jueves para que me vea mi médico de cabecera. Esa cita en concreto no puedo pedirla directamente porque según me han dicho me tiene que ver antes mi médico para derivarme luego al especialista», explicaba ayer este pacense a la salida de ambulatorio.

Según dice, otras veces ha pedido de la misma manera la cita hospitalaria y esta se la han dado normalmente para dentro de una semana. En su caso es para que lo vea la alergóloga. Según decía, «en general estoy muy satisfecho con mi centro de salud».

Mari Ángeles Ramírez «Las esperas son tan largas que se te pasa la dolencia»

Ampliar Mari Ángeles Ramírez va al centro de salud de San Roque hace quince años. Casimiro Moreno

Es usuaria del centro de salud de San roque, en Badajoz, desde hace quince años. «Las citas van más lentas desde la pandemia. Antes para una receta telefónica, antes te la daban para dos días y ahora tarda diez o doce días. Para las citas ya presenciales son más de quince días. Yo el otro día me vine sin cita a Urgencias. Soy asmática y venía con asfixia y me atendieron sin problema. Dije que venía sin cita, pero estaba mal y me metieron en consulta, por ahí no tengo queja, pero las otras citas son más tardías y hay personas que se encuentran mejor y ya no vienen», expone esta paciente.

La vacuna, bien

Este martes sin embargo vino a la vacuna de gripe y de covid y todo ha ido perfectamente, decía ayer. «Hace más de una semana que nos dieron cita y hoy nos han puesto las dos vacunas y nos han llamado a su hora».

Como resumen, dice que está contenta con su centro de salud – «con la doctora mía no tengo queja»–, afirma, pero sí llama la atención sobre unas esperas de demasiados días hasta que te dan cita con el médico de cabecera. «En general son mucho más largas las esperas, hay mucha gente que se le pasa la dolencia», insistía el martes esta mujer.