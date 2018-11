Los aspirantes a rector coinciden en que la UEx necesita autocrítica 02:17:03 Los candidatos a rector de la UEx Antonio Hidalgo (izda.), Marisa González y Manuel González Lena ayer durante el debate organizado por el Diario HOY. :: Pakopí Captar a más alumnos, rejuvenecer la plantilla docente y consolidar investigadores son parte del programa que expusieron ayer los tres candidatos en el debate J. LÓPEZ-LAGO Miércoles, 14 noviembre 2018, 07:57

El debate entre los tres aspirantes a convertirse en rector de la Universidad de Extremadura (UEx) celebrado ayer se convirtió en un interesante diagnóstico y en un ejercicio de autocrítica por tres personas que han pasado en diferentes etapas por áreas de gestión de una institución que ahora desean dirigir.

Tanto Antonio Hidalgo (Murcia, 1962), como Marisa González (Madrid, 1958) y Manuel González Lena (Badajoz, 1961), que se enfrentarán en las urnas en una primera vuelta el 27 de noviembre, coincidieron ayer durante el debate organizado por HOY en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, en Badajoz, en muchos aspectos en los que la universidad extremeña debe mejorar. Están de acuerdo en que hay que ser más imaginativos captando alumnos, en que los grados con pocos estudiantes deben renovarse para ser más atractivos en vez de suprimirse, en que las nuevas titulaciones que se cursan 'on line' son necesarias, si bien cada uno matizó cómo las pondría en marcha. También en que hace falta más presupuesto porque las matrículas y las transferencias de la Junta de Extremadura se antojan insuficientes, de ahí la necesidad de activar la ley de 2014 que garantice una financiación estable.

MÁS DATOS El equipo de Marisa González Ha diseñado un organigrama que incluye a Ramón González López como gerente y Mercedes Sabido Rodríguez como secretaria general, además de siete vicerrectorías. Son José Antonio Tapia García (Investigación y Transferencia), Juan Fernando García Araya (Planificación Académica y Calidad), Carmina Garrido Arroyo (Innovación Educativa y Formación), Pedro Pardo Fernández (Profesorado), Manuel Calderón Godoy (Infraestructuras y Recursos), Berta Caro Puértolas (Estudiantes e Internacionalización) y Pablo Blanco Carrasco (Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales). El equipo de Antonio Hidalgo. tiene en su equipo a Juan Francisco Panduro López como gerente de la Universidad y ocho vicerrectorías. Son las que se detallan a continuación. Pedro Fernández Salguero (Investigación), Juan Manuel Hernández Núñez (Nuevas Tecnologías), Pilar Suárez Marcelo (Planificación Académica), Rocío Yuste Tosina (Estudiantes, Emprendimiento y Movilidad), Agustín García García (Economía), Rosa Pérez Utrero (Calidad y Planificación estratégica), Juan Carlos Iglesias Zoido (Extensión universitaria) y Jacinto Ramón Martín (Profesorado). El equipo de Manuel González. Le acompañarán Francisco Javier Torrescusa como gerente y Yolanda García como secretaria general, además de ocho vicerrectorados Antonio José Calderón (Infraestructura y Tecnología), Zacarías Calzado (Cultura, Deporte y Comunicación), Julia Gil (Planificación Académica y Calidad), Agustina Guiberteau (Estudiantes, Empleo y Emprendimiento), Fernando Henao (Investigación, Transferencia y Política Científica), Elena Manzano (Relaciones Institucionales, Internacionalización e Igualdad), Araceli Rabasco (Profesorado y Ordenación Académica) y María Isabel Sánchez (Economía y Sostenibilidad).

Igualmente, hubo unanimidad en que urge remodelar el campus de Cáceres y hacerlo más práctico y seguro, así como que el Personal de Administración y Servicios (PAS) lleva demasiados años soportando tareas nuevas sin una compensación, además de ser necesaria su actualización ante la administración electrónica. Igualmente, todos reconocieron que la plantilla docente está demasiado envejecida y se necesita un plan para rejuvenecerla.

En su presentación, González Lena, catedrático de Física Aplicada, habló de que apostará por la investigación y por el carácter social de la UEx, la cual quiere que sea más abierta. «Extremadura debe decidir qué universidad quiere con un debate amplio de toda la sociedad con partidos, asociaciones, sindicatos o ciudades».

Para Antonio Hidalgo, su decisión de ser candidato se debe, dijo, a que «la situación ahora mismo es difícil porque hay un desligamiento entre el equipo de gobierno y la gente de la universidad».

Por su parte, Marisa González insistió mucho ayer en la palabra «transparencia» y en el argumento de su candidatura describió el actual panorama de la Universidad de Extremadura como «de tristeza, abulia y cansancio».

El primer bloque que se abordó en el debate, moderado por el jefe de información de HOY, Pablo Calvo, fue el de alumnado y titulaciones. Se parte de la base de que la baja natalidad tiene que ver con un descenso paulatino de estudiantes. Con todo, Manuel González Lena reconoció que hay que ir a los institutos y a las asociaciones de madres y padres de alumnos a explicar mejor la oferta de la universidad extremeña. Sobre la cuestión Antonio Hidalgo dio los datos que ha recabado: de los alumnos que superan la EBAU, un 15% no acaba en universidades presenciales, el 50% se decanta por la UEx, el 15% se va a Andalucía, sobre todo a Sevilla, el 13% a Castilla y León -Salamanca principalmente- y el 10% a Madrid, que es donde están muchos de los títulos que la región no tiene. En su opinión, Salamanca capta a muchísimos alumnos cacereños y cuando la UEx hace su promoción ya es demasiado tarde, lo cual hay que corregir. «Cuando los alumnos vienen a nuestras jornadas de puertas abiertas ya tienen el destino decidido», criticó ayer Hidalgo.

Todos estuvieron de acuerdo en que eliminar titulaciones con pocos alumnos es un fracaso y que lo aconsejable sería hacerlas más atractivas. Salieron los casos de la crisis de Física, hoy de moda, y Topografía en Mérida, la cual conviene actualizar añadiéndole competencias para que deje de perder seguidores.

La formación 'on line' también se puso sobre la mesa. «Habría que trabajar más en titulaciones no presenciales porque es una necesidad hoy día», expuso ayer Marisa González, quien explicó que ella lleva un vicerrectorado menos para ahorrarle costes a la UEx, pero uno de ellos es precisamente de innovación educativa para potenciar la formación en la nueva enseñanza virtual, muy apropiada en opinión de la aspirante en una región con una población tan dispersa. Al respecto, Hidalgo añadió las posibilidades que abre este formato con alumnos de Sudamérica.

Público siguiendo el debate ayer en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunación / PKP

Sin embargo, González Lena se mostró más desconfiado y crítico con la formación universitaria 'on line'. Se basa en los dos proyectos que han llegado a la región sobre este tipo de universidades no presenciales, los cuales ha leído y calificó de «auténticos desastres». Además, recordó que esta formación a distancia no contempla competencias transversales que debe ofrecer una universidad, por eso en su programa de gobierno solo la propone a nivel de máster para alumnos que ya estén formados.

Endogamia y paridad

Las polémicas por los falsos títulos de la Universidad Juan Carlos I o la endogamia de la que suele ser acusada la universidad en general también salieron en el debate de ayer. Hidalgo recordó que plagiar es delito y que nadie está libre de que surjan casos así, lo cual es injusto porque afecta a la imagen de todo el colectivo. Sobre la endogamia, según Marisa González, «no la hay porque los procesos de formación son muy largos, pero si no se es transparente surgen dudas y sospechas. No hay problemas de endogamia sino de falta de transparencia».

El debate duró algo más de dos horas, el tono fue relajado y constructivo. En general los tres candidatos estaban de acuerdo en que a la plantilla docente hay que incentivarla, motivarla y renovarla, pero González Lena fue ayer el más concreto al exponer sus medidas. «Propongo una jubilación anticipada y que los profesores mayores de sesenta años ayuden a formar a los docentes más jóvenes», señaló. A lo que Hidalgo matizó que para que ese plan funcione antes hay hacerlo atractivo desde el punto de vista de los ingresos. Según sus cálculos, ahora mismo deberían jubilarse entre el 15 y el 20% de ellos, demasiados profesores, situación a la que se ha llegado, según Marisa González por falta de planificación. «No estamos haciendo bien el relevo generacional porque por cada catedrático que se jubila entran dos asociados», criticó la candidata.

Entre las preguntas remitidas por los internautas a través de HOY.es salió el tema de la paridad, sobre el que González Lena aprovechó para recordar que él es el único que lleva más mujeres que hombres en su equipo rectoral. Antonio Hidalgo se comprometió a que con él de rector la Oficina de Igualdad actual, ahora con una sola persona, tenga mayor dotación, mientras que Marisa González habló de que habrá una delegada de la rectora dedicada a cuestiones de igualdad.

Primera vuelta el 27 de noviembre y segunda, si hay, el 18 de diciembre Las elecciones a rector son a dos vueltas si ninguno de los tres candidatos obtuviera más del 50% de los votos en la primera. Así, la primera votación tendrá lugar el 27 de noviembre, martes. La segunda y definitiva vuelta, a la que accederían los dos más votados, se celebraría el 18 de diciembre, también martes. En realidad, desde hoy, día 14, se podrá ejercer el voto anticipado hasta el 22 de noviembre inclusive a través de los registros de la Universidad. Para estas elecciones hay que tener en cuenta que el voto es ponderado. Hay un censo total de electores que supera las 20.000 personas, pero cada papeleta no vale lo mismo. Así, el grupo más numeroso, el de los estudiantes de grado y máster, en torno a 18.000 jóvenes, pesa el 23% en el cómputo global. El segundo grupo es el de Personal de Administración y Servicios (PAS), colectivo que ronda los 900 trabajadores y cuyo voto vale el 10%. Los otros dos grupos son el personal docente, cuyo voto cuenta como el 16% y, por último, el Personal Docente Investigador (PDI), colectivo determinante en unas elecciones de este tipo, ya que sus papeletas representan el 51% del voto ponderado. En 2014, cuando ganó Segundo Píriz a Francisco Guiberteau votaron 4.800 personas, siendo la participación entre el PDI la más alta, del 66% aproximadamente. Miembros del PAS votaron el 60% y los alumnos poco más del 16%.

En primera fila se sentó la consejera portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña. En el apartado de financiación, González Lena reconoció que «entra un poco de bajón cuando se ven las cifras de financiación de la Consejería de Educación, por eso hay que señalar las necesidades de la UEx y hacer una financiación de manera plurianual». En este contexto se comprometió a que si en diciembre es nombrado rector, en enero irá a la Junta de Extremadura y si la respuesta no es satisfactoria movilizará al claustro, que durante su gobierno «tendrá más protagonismo porque ahí debe estar el centro del debate».

El debate estuvo moderado por el jefe de información de HOY, el periodista Pablo Calvo / PAKOPÍ

Al respecto, Hidalgo recordó que la ley de financiación para la universidad extremeña ideada en 2014 que aún no se ha activado no contempla con rigor el escenario futuro. Y en base a todo ello fueron preguntados por su fórmula para captar fondos. Ninguna respuesta fue demasiado convincente. Marisa González habló de las fundaciones, González Lena dijo que los costes indirectos de la investigación reviertan en investigación, mientras que Hidalgo habló del mecenazgo, aunque prefirió ser realista al estar en un lugar como Extremadura, no en Estados Unidos, donde esta fórmula sí tiene éxito.

Tanto Manuel González Lena, que ha sido vicerrector con el equipo saliente de Segundo Píriz, como Marisa González, primera mujer en presentarse a rectora de la UEx, y Antonio Hidalgo, que formó parte del Consejo de Gobierno entre 2004 y 2011, son catedráticos que pueden demostrar gran dedicación a la investigación. Por ello, en este área los tres prometieron potenciar el estatus de los investigadores para retener un talento que han visto cómo cada curso se fuga de la Universidad de Extremadura, el cual tratarán de retener si ganan las próximas elecciones a rector.