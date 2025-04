«Asisto a la llegada de la Inteligencia Artificial sin temor, con curiosidad y asombro»

Ramón de Arcos se licenció en Biología y además es técnico agrícola. «Soy fundamentalmente agrario», dice este artista nacido en 1952 que a menudo aborda ... la naturaleza en sus cuadros, principalmente la extremeña, y que reconoce que se encuentra más activo que nunca. Con la que estrenó este martes en Badajoz en la Galería Artex (Virgen de la Soledad, 26) y a la que ha titulado 'Templos', serán cuatro las exposiciones que ha inaugurado este año. Ahora se trata de quince obras de formato medio-grande en lo que podría parecer una metaexposición. Durará hasta febrero.

–¿Este ritmo de exposiciones es normal en un artista?

–Será que me estoy haciendo viejo y tengo urgencia por pintar. Ya ejecuto bastante rápido, solo falta que me vengan ideas y últimamente llegan a borbotones. De todos modos la que hice en Olivenza fue con material de fondo de armario porque era una revisión de mi obra. Esta de ahora no, esta es producción reciente, concretamente el trabajo de dos meses. Surge de cuando estuve en Nueva York en septiembre.

–¿De allí sale 'Templos'?

–Cuando voy a Nueva York es obligado el paso por los grandes museos. Esta ciudad ha sido el referente del arte contemporáneo del siglo pasado. Pero lo que me ha llamado la atención es que las obras las conocemos, pero tenemos una necesidad de conocer la obra original. A Picasso o Monet los podemos ver en una pantalla, pero existe ese ritual de tener contacto con la obra original. Lo he observado en el MOMA, el Metropolitan o el Guggeneheim. Nos hacemos fotos con la obra para decir 'he estado allí' y parece que hay que ir, como si fuera un rito, algo religioso para conectarte con el autor. También me sorprendió el tremendo respeto con el que la gente va de sala en sala. En estas sociedad de ruidos y prisas, vi que los museos terminan siendo templos hoy día, donde nos une el presente y el pasado, el arte occidental, el oriental, el clásico, el renacimiento.... Los museos son los templos donde está el hilo que nos une como humanidad. Aquí estamos todos representados.

–¿Compra arte la gente hoy día o factores como la inflación afectan a este mercado?

–Sí se compra. No es un mercado muy activo, pero el valor del arte sigue vigente. Volvemos a lo mismo, a la necesidad de tener la obra original aunque existan magníficas reproducciones.

– Hay un momento del año, el de La noche en blanco, en que los pacenses entran en su taller del Casco antiguo de Badajoz. ¿Qué suele llamarle la atención a ese público que entra casi por inercia en el estudio de un artista como usted?

–Hay muchas actitudes. El rato que estoy pintando los que están a mi alrededor están absolutamente callados y eso llama la atención con todo el ruido que hay en la calle. Es como si estuvieran en misa y eso me sobrecoge, me sorprende el tremendo respeto que muestran, así que yo les digo que pueden hablar y preguntar. Creo que el contacto con los oficios, ahora que estamos inundados de pantallas, tiene un valor especial. Otra cosa que me llama la atención es que quieren identificarse con algo. «Así son los olivares de mi pueblo», me dicen algunos de los que ven mi obra figurativa. También he de decir que entiendo mucho mejor a los niños. Tengo diez nietos y cada vez que vienen de vacaciones van a mi taller y disfrutan.

–Compagina su profesión artística con la crítica y análisis de la realidad en HOY cada domingo, cuando su personaje Tito dialoga o piensa en alto, ¿le sobra material de actualidad o por el contrario le cuesta encontrar un hilo del que tirar?

–Tito, aunque es un tomate, es como un emoji. Y sí, sobra material. Las personas somos poliédricas y a mí me gusta reflexionar sobre nuestros comportamientos, contradicciones o la hipocresía que nos permite vivir. Mi generación, por ejemplo, se enfrenta a la defensa del medio ambiente y la producción de alimentos, a lo que yo mismo me dedico.

–¿Qué opina de la inteligencia artificial aplicada al arte?

–A mí me asombra. Asisto a su llegada con mucha curiosidad y poco temor. Me suele pasar con casi todo. Creo que estimulamos demasiado las sombras y de tanto hacerlo al final llegan algunas, me refiero a las sombras negras.