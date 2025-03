La asfixiante ola de calor no rebajará los registros hasta el lunes

¿Por qué tenemos esta asfixiante ola de calor en Extremadura? Cierto que el mes de julio, tradicionalmente, es el más caluroso del estío extremeño, ... singularmente sus primeras semanas, pero ya no es tan normal lo de este año. Tres días seguidos con avisos rojos declarados por la Aemet significa en las Vegas del Guadiana alcanzar o superar los 44 grados y en zonas de sierra de la provincia cacereño, los 42; noches como la del jueves en Plasencia con mínima de 28,4 grados y superar barreras de temperaturas máximas de 45 grados.

Todo eso está ocurriendo y lo va a seguir haciendo hasta el lunes, cuando se perciba un descenso de temperaturas. Seguirá esa bajada el martes, (dos o tres grados menos como mucho). Esa es la parte buena del pronóstico. La mala es que a partir del próximo miércoles el termómetro vuelve a calentarse.

«Lo cierto es que podía ser peor si nos estuviera entrando más aire africano. Nos entra, sí, pero no tanto, casi de refilón», lanza, como mensaje optimista ante este sofocante episodio de calor, Marcelino Núñez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

¿Por qué estamos teniendo estas temperaturas? Núñez lo disecciona. Lo primero, evidente, es la presencia del anticiclón pero, en esta ocasión, mucho más reforzado que otras ocasiones y de mayor amplitud. «Tenemos posicionado un gran anticiclón en su sitio habitual de las Azores, pero su ámbito de acción no solo afecta a la Península, sino que llega a Centroeuropa (en países como Francia o Italia también se están viviendo olas de calor)», incide el meteorólogo.

Desde el lunes, a 38 grados

En segundo lugar, los cielos están casi despejados «y los rayos calientan mucho. Eso hace que el calentamiento de la atmósfera sea mayor y haya provocado una pequeña baja térmica, una depresión térmica que succiona aire de sus alrededores. Está frente a las costas portuguesas centrales y afecta singularmente en España a las provincias de Huelva, Sevilla, Badajoz y Cáceres».

Como tercer factor a tener en cuenta es que la posición de esa baja térmica hace que esté entrando aire africano, «no mucho, pero entra, y eso incrementa el calor al juntarse también con las horas de insolación». A ese escenario se ha sumado un poco de calima desde el martes.

Esta suma de factores hace que lo normal, que haga calor en julio, sea algo menos normal con el panorama abrasador que ofrecen los termómetros de máximas y mínimas desde hace, en realidad, una semana. Porque el tiempo, la durabilidad de la ola de calor, es otro aspecto a tener en cuenta.

«Cuando en verano se posiciona el anticiclón, como mínimo no hay novedades en una semana. En esta ocasión, a expensas de lo que afinen los modelos de predicción a corto plazo, no parece que vayamos a tener un descenso más o menos apreciable de las temperaturas hasta el lunes, pero tampoco será un bajonazo de temperaturas, como pasó en la anterior ola de junio. De un día para otro descendieron entonces 10-12 grados porque entró viento del noroeste. En esta ocasión no será así», afirma.

Quiere decir que de máximas de 45 irán cayendo paulatinamente hasta el domingo «y ya el lunes quizás, como mucho, podríamos alcanzar los 40 grados en los sitios más calurosos», señala el experto del tiempo.

La temperatura máxima este jueves en la región la marcó Badajoz con 44,9 grados.