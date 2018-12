Todo estaba preparado para el pollo en pepitoria. En la asamblea de cuñadas, presidida por mi suegra, se había decidido que, en Nochebuena, una cuñada traería un entrante, otra prepararía el postre, una tercera se encargaría del marisco, mi suegra cocinaría un sopicaldino y mi mujer haría un pollo en pepitoria.

Logrado el consenso y disuelta la asamblea, en casa nos pusimos manos a la obra. Cuando digo nos pusimos, estoy mintiendo. En realidad, se puso mi mujer, que fue quien compró los cuatro pollos camperos, las almendras, el azafrán y, en fin, los ingredientes del pollo en pepitoria. A mí me hubiera gustado colaborar en la intendencia porque me divierten mucho las compras y más las navideñas, pero entre los líos en el trabajo y que mi madre estaba hospitalizada y debía hacer turnos para cuidarla, no me vagaba y colaboré poco.

En este lío de las cenas navideñas colaborativas (una cuñada trae esto y la otra cuñada trae aquello), he notado que a los hombres nos dejan poco margen de actuación. Como mucho, nos permiten comprar el embutido y la bebida, pero en los platos fundamentales, nos marginan sutilmente. Es como si no confiaran en nosotros a la hora de la verdad. Es decir, nos permiten preparar durante el año algún arrocito, unos espaguetis, unos huevos rotos... Que nos entretengamos cocinando. Pero cuando llega una cena de verdad y mi suegra toca la corneta, la cocina nos está vedada y quedan abolidas las proclamas de igualdad de género. Pero surgió lo imprevisto. No había pasado ni un día desde que mi madre había salido del hospital, cuando mi mujer se cayó tontamente, se fracturó la tibia y el peroné y fue ingresada en la «Residencia» de Cáceres para ser operada; tras la intervención, fue escayolada, nuestra casa se ha llenado de muletas, andador, taburete de ortopedia y medicinas y la vida ha cambiado. Nada diferente a lo que le pasa a cualquiera cuando sucede un imprevisto con fractura, pero en mi caso se añadía un elemento nuevo y trascendental: el pollo en pepitoria.

¿Quién hace ahora el pollo en pepitoria? Mientras mi mujer estaba en el hospital, y un servidor con ella, la pregunta revolucionó a la familia, provocando asambleas de cuñadas, debates, dudas e inquietud hasta convertirse en una cuestión de estado. Pero lo peor sucedió cuando llegamos a casa, mi suegra apareció dispuesta a tomar las riendas de la cocina y yo irrumpí en el salón, demacrado, somnoliento y sin afeitar, para anunciar, solemne, tajante y enérgico: «El pollo en pepitoria lo hago yo».

Cuestión de principios

¡Madre mía la que se lio! Mi suegra se negaba espantada, mis cuñadas se llevaban las manos a la cabeza y mi mujer se partía de risa por primera vez desde que salió del quirófano. Hubo intentos de pacto, enmiendas transaccionales e incluso amenazas. Pero no cedí. «El pollo en pepitoria lo hago yo», repetía tras cada intervención de mi suegra, que, en un intento de consenso, propuso cocinar ella dos pollos y yo, los otros dos, convencida de que así, al menos, una parte de la familia podría comer ave en pepitoria. Pero me negué: «El pollo es cosa mía».

Para mí, esto de cocinar la pepitoria es una cuestión de principios. Si no hiciera el pollo, estaría reconociendo mi incapacidad, sería una derrota en toda regla y la constatación de que mi mujer va a pasar un mes tremendo escayolada, sin poder hacer casi nada y en compañía de un marido inútil. Pero si hago el pollo y me queda rico, quedará claro que pueden confiar en mí tanto ella como mi suegra y la asamblea de cuñadas.

Además, qué demonios, mi suegra propone echarle ciruelas al pollo. ¿Dónde se ha visto una pepitoria con ciruelas? Ella dice que lo ha aprendido en la tele y yo le he respondido que los máster-chef esos están haciendo mucho mal a la cocina española. Así que he cogido el libro de las 1.080 recetas de Simone Ortega y en cuanto acabe de escribir este artículo, me voy a poner con el pollo y que sea lo que dios quiera.