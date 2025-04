Vara dice que 2021 ha sido bajo en ejecución y muy alto en licitaciones

EUROPA PRESS Jueves, 27 de enero 2022, 09:14 | Actualizado 14:46h. Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que el año 2021 ha sido en la comunidad «bajo en ejecución y muy alto en licitaciones», mientras que el Grupo Popular, José Antonio Monago, ha aludido a un «déficit de cumplimiento» de los compromisos recogidos en el presupuesto.

De esta forma se han pronunciado Fernández Vara y Monago este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del presidente del Grupo Popular sobre la valoración del presidente extremeño acerca del grado de ejecución de inversiones en el ejercicio 2021.

Monago ha señalado que ante la situación de incertidumbre mundial que se atraviesa en la actualidad «es evidente que no hay recetas ni trucos de magia para salir de esta situación como nos gustaría», pero sí ha considerado que «al menos lo que se comprete con solemnidad, lo cumpla» en el presupuesto aprobado.

Monago ha relatado que en la actualidad el paro, los autónomos o las pymes exigen respuesta«, al igual que el campo y los pueblos, por lo que ha preguntado a Fernández Vara por su valorado del grado de ejecución de inversiones en el ejercicio 2021.

En ese sentido, el dirigente del PP extremeño ha considerado que la Junta de Extremadura «arroja un superávit de palabra, pero un déficit de cumplimiento», ya que según los datos que ha aportado, la ejecución en saneamiento y abastecimiento apenas llega en 2021 al 20 por ciento de lo presupuestado a pesar de las necesidades que hay en decenas de municipios extremeños.

Con estos datos, 2021 ha sido el peor año en los últimos diez años en cuanto a ejecución en abastecimiento en saneamiento, mientras que en lo que respecta a ayudas a pymes y autónomos, el pasado año se ejecutó cerca del 50 por ciento, según los datos aportados por Monago, quien ha calificado esto de «lamentable, con la situación de necesidad que tienen las pymes y los autónomos».

Ante esta situación, Monago ha pedido a Fernández Vara que «acelere el ritmo inversión» en Extremadura, ya que «está muy bien la licitación, pero lo que ve la gente al final es el grado de ejecución presupuestaria».

Vara explica que las inversiones son plurianuales

En su respuesta, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que «la ejecución de un presupuesto no se puede mirar en términos anuales, desde luego no la de inversiones», ya que los presupuestos «se empiezan y se terminan en el año, pero las inversiones no, porque son plurianuales».

Para ello «es imprescindible que haya licitaciones», ha señalado el presidente extremeño, quien ha asegurado que el año 2021 ha sido «bajo en ejecución y muy alto en licitaciones», lo cual permitirá que los años 2022 y 2023 «cumplamos con los objetivos que nos hemos marcado», ha dicho.

«Para poder ser altamente ejecutores en 2022 y 2023, había que ser altamente licitadores en 2021, y es lo que hemos hecho», ha reafirmado Fernández Vara, quien ha admitido que «no le puedo decir que sea muy alta la ejecución porque no es verdad, hemos estado durante 2021 muy centrados en hacer muchas licitaciones», ha explicado.

Finalmente, el presidente extremeño ha concluido señalando que 2022 será «un año altamente inversión porque están las licitaciones hechas, y las adjudicaciones se van a llevar a cabo a lo largo de los próximos meses».