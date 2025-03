Una artista extremeña en Nueva York

La escena cultural de Nueva York tiene durante este mes entre sus protagonistas a una extremeña. Es Adela Navarro, que nació en 1988 en Barcelona ... porque entonces sus padres vivían allí, pero que no tiene duda alguna en declararse extremeña. Sus raíces familiares están en Peraleda del Zaucejo, y ella estudió en Mérida, adonde vuelve cada Navidad y siempre que puede. De Extremadura saltó a Madrid, de allí a Tenerife, después a Sevilla y más tarde a San Fernando (Cádiz), y además ha cursado programas formativos en Alemania, México, Inglaterra y Portugal. Hace tres años decidió dar un giro a su vida y su carrera profesional y se instaló en la ciudad estadounidense, donde se abre paso como artista multidisciplinar, con la pintura como su principal recurso expresivo.

«La exposición está yendo fenomenal, ha tenido una acogida impresionante», cuenta la joven por teléfono desde la metrópolis norteamericana. Allí presenta 'Ephemeral Shapes' en el Centro de arte Vong King, de Brooklyn (avenida Lafayette), «un centro cultural muy especial, que está en un parque que tiene una vida increíble, al que la gente va a hacer barbacoas, a clases de baile o a hacer distintos espectáculos, porque tiene un pequeño teatro», explica la joven por teléfono.

Ahí muestra una colección de obras abstractas, donde los colores, formas y texturas aluden a las disoluciones líquidas, un concepto clave en el universo artístico de la extremeña y que remite a uno de sus referentes, Zygmunt Bauman.

«Intento reflexionar sobre la cotidianidad y la incertidumbre en la que vivimos ahora», sitúa Navarro. «Antes –amplía– teníamos instituciones sociales estables, la pareja, el trabajo o la casa eran para toda la vida, pero ya no es así, ahora nada es fijo y todo es más voluble, efímero, volátil, y las soluciones líquidas y la abstracción son mi forma de expresar todo esto». «El arte es una expresión de nuestra cotidianidad, de nosotros mismos, expresamos nuestras emociones, que no siempre son las mismas», reflexiona la extremeña, que tiene claro que «ser artista no es solo pintar».

«En realidad, eres una empresa, tienes que buscar eventos, dedicar tiempo a las redes sociales, hacer contactos... Porque puedes pintar muy bien, pero si la gente no conoce tu obra, la labor creativa no tiene sentido, al menos en mi opinión, que defiendo la necesidad de mostrar tu obra a los demás».

Tres carreras universitarias

En esta necesidad de trabajar más allá del puro ejercicio artístico, ella juega con ventaja. Por su formación. Tras estudiar en Mérida en las Escolapias y el IES Santa Eulalia, y obtener matrícula de honor en Bachillerato, Navarro obtuvo el doble grado en ADE (Administración y Dirección de Empresas) y Publicidad por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y después se licenció en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna (Tenerife). Además, tiene el máster en Formación del Profesorado, que cursó en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

«Tener más de una carrera, y de disciplinas distintas, me ha permitido desarrollar una capacidad creativa en distintos ámbitos, y me ha ayudado en ese carácter multidisciplinar». Porque además de pintar, cultiva la fotografía, el 'graffiti', el vídeo o las instalaciones. Ha experimentado con distintos formatos, en sintonía con su forma de ser.

«Siempre he sido muy creativa, inquieta, me encanta meterme en berenjenales», se define la artista extremeña, que desde pequeña tuvo claro que quería dedicarse al arte. «Tras acabar Bellas Artes –recuerda–, empecé a trabajar dando clases, primero en Alcalá de Henares y luego en San Fernando. Entre clase y clase, me dedicaba al arte. Decidí dar el paso de abrir mi taller, porque para proyectos importantes es necesario tener un espacio específico, más grande que el puedes habilitar en tu casa. Y además tiene que dedicarle a ello más tiempo y recursos. Así, en los huecos libres que me dejaban las clases, empecé a montar mis colecciones. Y me encontré con que a la gente le encantaban. Entonces empecé a valorar dedicarme por entero al arte, y finalmente me decidí a dar ese paso».

Y le va bien. Y es feliz. «Al pintar, te conectas contigo misma, vives en el momento presente, te quedas en él, y de hecho a mí interesa más vivir ese momento que el resultado final». Y luego está la Naturaleza, con la que Adela Navarro tiene también una conexión especial. «Decidí estudiar en Tenerife por el mar, y me gusta mucho estudiar las luces de los sitios donde voy o donde me gustaría estar». Ahí, claro, aparece su tierra.

Los atardeceres extremeños

«Me encantan –reconoce– los atardeceres de Extremadura, tienen algo muy especial, me conectan con lo natural. Cuando vuelvo a Mérida, me gusta ir a Proserpina a ver el atardecer. Me gusta mucho cómo los reflejos del atardecer se proyectan en el lago, me inspira esa conexión corporal del momento presente».

Le inspira esto y también la obra de las mujeres artistas, a las que reivindica. «A la mujer en el arte se le ha ninguneado siempre –lamenta–. No aparecen en los libros de Historia del Arte, cuando hay muchas con obras muy valiosas. Extremeñas como Manuela Castaño, Consuelo Hernández o Dolores Morcillo. Son artistas enormes y apenas hay referencias a sus obras. Esto tiene que cambiar. Tienen que aparecer en los libros. Para que a las generaciones futuras no les pase como a la mía, que apenas hemos podido tener referentes artísticos femeninos».

En esta misma línea, Adela Navarro reivindica la calidad de Isabel Flores y Virginia Rivas, artistas extremeñas que le gustan particularmente. Son, dice, dos ejemplos estupendos del talento surgido en la misma región a la que ella no le pierde la pista por muy lejos que esté.