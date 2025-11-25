Arte para tejer redes de apoyo entre mujeres La asociación Adhex realiza talleres en el museo Helga de Alvear para evitar la soledad y crear espacios seguros entre participantes que, en algunos casos, han sufrido violencia

«A los 12 empezó todo y mi tortura acabó cuando hui de mi país, muchos años después». Lo cuenta emocionada y ya sin miedo. Prefiere no dar su nombre ni mostrar su rostro porque el peligro continúa, aunque hace tiempo que, a miles de kilómetros, dejó atrás «las palizas y los golpes» y ahora intenta sanar sus heridas en Extremadura.

Ella es de Honduras y acaba de recibir el asilo. «Intenté separarme de él, pero en mi país no encontré un refugio en el que sentirme segura con mis hijos, así que no tuve otra opción que escapar», cuenta con la voz quebrada.

Explica que sus hijos ya no viven con él, pues «están escondidos porque han tenido que huir de los mareros», término por el que se conoce a los integrantes de las maras o pandillas, organizaciones criminales que operan en Honduras y otros países de Centroamérica.

Su historia es una de las muchas que llegan a la Asociación de Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura (Adhex), donde desarrollan el proyecto 'Albanta, tejiendo redes y espacios seguros e igualitarios entre mujeres'. Subvencionado por el Instituto de la Mujer de Extremadura, su objetivo es crear círculos de mujeres en situación vulnerable y fomentar su participación social a través de talleres artísticos y creativos que se desarrollan principalmente en el museo Helga de Alvear.

Iniciativas así se visibilizan en días como este 25 de noviembre pero las trabajan durante todo el año para crear redes en las que ellas se sientan seguras, acompañadas y con fuerza para seguir adelante.

En este proyecto participan mujeres que en algunos casos han sufrido violencia. En otros no la han padecido pero sí se enfrentan a los problemas derivados de la migración. La mayoría son de Colombia, Honduras, México, Perú y Brasil, aunque también participan extremeñas.

Con esta iniciativa crean un espacio donde trabajan temas como la igualdad, la soledad no deseada, la autoestima, la violencia de género y la diversidad cultural con el fin de que las mujeres puedan conectarse, compartir experiencias y construir juntas un futuro más igualitario.

«Hacemos un cuestionario previo en el que les preguntamos si han sido víctimas de violencia y muchas la han sufrido. Las hay que han venido huyendo de su país o bien del propio agresor o de conflictos en los que ellas están en riesgo», indica Erena Trejo Romero, educadora social en Adhex que está al frente de 'Albanta'.

El proyecto empezó en 2024 y se creó en base a las necesidades que detectaron en Adhex a partir de trabajos realizados anteriormente con mujeres. «Tuvimos uno de inserción laboral que se ejecutó en 2022 y estaba dirigido a víctimas de violencia de género. En él observamos que si no trabajábamos la base emocional para que ellas estuvieran fuertes y no se sintieran solas, era muy difícil que llegaran al punto adecuado para enfrentarse a una entrevista de empleo o desarrollarse laboralmente», explica Trejo Romero.

«Trabajamos su autoestima, su bienestar emocional, el fortalecimiento o la igualdad» Erena Trejo Romero Educadora social en Adhex

«Vimos que muchas llegan de otros países y se sienten solas; o en otros casos tras sufrir violencia no encuentran un círculo seguro. Así que esta es una forma de fortalecerlas y crear redes positivas para ellas», añade Trejo, que insiste en que esta iniciativa es mucho más. «A veces se realizan proyectos dirigidos exclusivamente a mujeres víctimas de violencia de género y ese encajonamiento las estigmatiza, pues además de haber sufrido violencia son mucho más. En este proyecto no es así y hay perfiles variados. Has podido sufrir violencia, pero no eres solo eso, eres una mujer en todas tus áreas y puedes evolucionar a una vida mejor», apunta la educadora social.

El proyecto se divide en dos partes. La primera consiste en «sesiones dirigidas a trabajar su bienestar emocional, su fortalecimiento, la igualdad, así como herramientas para enfrentarse a situaciones tanto pasadas como presentes», afirma Erena. «Uno de los próximos talleres que haremos será sobre arquitectura feminista y emocional. Muchas han tenido que dejar su hogar o su país y ahora comparten casa o trabajan de internas, lo que les puede repercutir emocionalmente», añade.

Trabajo creativo

La segunda parte es la de trabajo creativo y se realiza en un espacio cedido en el museo Helga de Alvear. Hacen, por ejemplo, talleres de pintura, cerámica o costura. «Nos ceden una sala y es un marco maravilloso porque desde el propio museo nos han hecho rutas por las exposiciones que hay, nos las han explicado y con sus exposiciones se trabajan aspectos como los derechos humanos, la migración o la igualdad», incide la educadora.

«Es un proyecto pequeño, pero notamos que transforma vidas. El año pasado se hizo un estudio del resultado en las mujeres y es increíble los testimonios que dan tras crear estas redes de apoyo donde se puedan sentir bien, así como el impacto emocional positivo que tiene el arte y la creatividad», añade.

Y así lo cuentan las propias participantes. «Estoy orgullosa de pertenecer a este grupo en el que se han construido lazos de hermandad», dice una de las usuarias. «Me veía sola y ahora sé que estoy acompañada», añade otra.

«He encontrado el valor que antes no tenía. Esto le puede servir a más mujeres para que sepan que esa no es la vida que merecemos, que hay más aparte y no es justo que te destruyan poco a poco y te hagan sentir que no vales nada», dice emocionada una de las participantes que sí ha sufrido violencia. «Me da alegría ver que hay muchas mujeres que están en la lucha y lo agradezco mucho a Adhex, donde he recibido también asesoramiento jurídico, apoyo social y psicológico», concluye.