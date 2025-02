El arte se inspira en las ovejas merinas extremeñas

Cuenta la artista Mónica Sánchez-Robles en el dossier de su última propuesta que «durante las restricciones ocasionadas por la pandemia, algunos productores españoles de ... alfombras de lana merina intentaron fabricar en España –suelen hacerlo en otros países– pero no lo consiguieron, debido a un conjunto de factores, entre ellos la falta de lavaderos y otras infraestructuras necesarias para el procesado y tejido de la lana». Estas y otras carencias explican la situación compleja que viven desde hace años quienes trabajan con material que abriga a esta raza concreta de ovejas, un material que este fin de semana transitará de la ganadería al arte. Lo hará de la mano de Ras de Terra, el centro cultural y residencia de artistas que abrió hace un año en Villanueva de La Vera.

‘Desenredando la merina’ se titulan las jornadas que pretenden reivindicar el potencial artístico de esta lana, «una fibra natural única», define la Asociación nacional de criadores de ganado merino. «Aún hoy –añade– se le sigue considerando la reina de las fibras, puesto que sus propiedades naturales y sus aptitudes, a pesar de los intentos hechos por el hombre, no han podido ser igualadas».

«La raza merina se ha hecho universal, pero su origen es español, de modo que podemos decir que nuestro país es la madre del merino universal», sitúa Antonio Granero, secretario ejecutivo de la Asociación, colectivo que lleva años luchando por hacer ver que no todas las lanas merinas son iguales. No es solo que todas las del mundo beban de la española. Es que además, no todos los productos que se venden como de lana merina proceden de ovejas cien por cien merinas.

«La imagen de la merina en el paisaje extremeño se instala en tu retina, te embauca» mónica sánchez-robles Artista y cofundadora de Ras de Terra

Al contrario, muchas de ellas son cruzadas, y aunque haya en ellas una parte de merina, también lo hay de otras razas cuya lana no tiene las mismas propiedades. El Libro Genealógico de la merina tiene identificados a todos los ejemplares puros, que son unos 135.000, de los que más de dos tercios están en Extremadura. Hablar de lana merina, pues, significa hablar de Extremadura, en particular cuando lo que se pone sobre la mesa es la pureza de esta raza ovina histórica que centrará las jornadas que arrancan este viernes en Ras de Terra.

Liderado por mujeres

‘Desenredando la memoria’ es «un proyecto multidisciplinar liderado por mujeres, que busca rentabilizar y visibilizar las oportunidades en torno a la explotación de la lana de oveja merina», además de «concienciar a la ciudadanía sobre la situación de esta lana en Extremadura y España», explica la Diputación de Cáceres, patrocinadora de las jornadas.

Son abiertas y gratuitas, y en ellas habrá exposiciones (de las artistas Andrea Hauer, Barbara Long y Ana Musma), una ‘performance’ de la bailarina y coreógrafa Verónica Garzón el sábado a las 19.30 horas, y también conferencias sobre distintos aspectos con la merina. Además, se tejerá un tapiz colaborativo. de gran formato, en el que se podrá participar el sábado y domingo de 11 a 14 horas.

El programa de las jornadas prevé para hoy la inauguración a las 17.45 horas y un recital de música pastoril a cargo de Daniel Peces. Las ponencias serán el sábado desde las 17 horas, y la clausura, el domingo a las 14 horas.