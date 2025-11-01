HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Tumba de Enrique Pérez Comendador, en Hervás. Moisés Bazán de Huerta
Día de Todos los Santos

Arte eterno: un paseo por las esculturas funerarias de Extremadura

El profesor de la UEx Moisés Bazán de Huerta recoge en un artículo las obras firmadas por importantes autores del siglo XX en los camposantos de la región

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:46

Comenta

En este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, los extremeños visitan los cementerios de la región para honrar a sus familiares fallecidos ... y algunos lo hacen rodeados de esculturas funerarias. Arte eternos en los camposantos de las región, un ámbito que el profesor de Historia del Arte de la UEx Moisés Bazán de Huerta ha recogido en un artículo científico para mostrar ocho ejemplos firmados por importantes autores del siglo XX.

