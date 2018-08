Arroyomolinos, ¿qué fue de sus molinos? La administración local, ensimismada en su dejadez, contempla cómo pasa el tiempo sobre los molinos, elude la responsabilidad, no cuida lo que podría ser nuestro distintivo, nuestra seña de identidad. No cabe duda de que la ruta delos molinos es única y tristemente se está dejando ir JOSÉ ANTONIO MOLERO CAÑAMERO Lunes, 6 agosto 2018, 23:36

Dos mil años en sus muelas y todavía siguen a prueba. A prueba de los tiempos, a prueba de sus gentes y sus dirigentes. No solo han de pelear contra el tiempo, sino contra los daños infligidos por vándalos desalmados, contra los estropicios de bárbaros que rompen tejas, cercas, enrejados…, contra crueles despiadados que se adueñan de sus piedras.

Giraron incesantemente hasta que exprimieron todo el jugo de unos granos de trigo, fruto del sudor de sus gentes. Su emplazamiento en la ladera de la montaña hizo que guiaran el agua sierra abajo y abrieran caminos sierra arriba.

Ya en su momento dieron de sí cuanto pudieron, dieron trabajo, dieron comida..., cumplieron su cometido. Y en aquellos tiempos no cabía imaginar lo que hoy nos podrían ofrecer y de qué nos podrían servir. No para moler trigo sino para conducir una senda, una vereda a través de la sierra que haga honor al nombre de Arroyomolinos.

Hay quienes culpan a sus legítimos dueños de su abandono, ¿pero de qué sirve hoy en día un molino de piedra de cientos de años? No es más que un icono de la identidad cultural de los molineros (gentilicio de los que allí habitamos). Dicen que sean sus dueños quienes los cuiden. Pero si ni siquiera pueden acceder a ellos pues la maleza se está encargando de los caminos.

¿Y el arroyo, qué ha sido de él? Desgraciadamente la escasez de lluvias de los últimos años nos ha robado esa bonita imagen del agua entre los canchos, de un cauce abierto y despejado, que en primavera vemos verde y exuberante, pero que con la llegada del calor se vuelve enmarañado y espinoso. La limpieza del cauce del arroyo se hace necesaria, eso no cabe la menor duda. ¿Pero quién lo hace? De momento nadie e irremediablemente permanece inaccesible.

La administración local, ensimismada en su dejadez, contempla cómo pasa el tiempo sobre los molinos, elude la responsabilidad, no cuida lo que podría ser nuestro distintivo, nuestra seña de identidad, lo que nos caracteriza y diferencia de los demás. No cabe duda de que la ruta de los molinos es única por su belleza, por su historia, por su cultura, por su localización… y tristemente se está dejando ir.

Hubo quijotes, ciertamente, que pelearon por los molinos, mendigaron dinero a instancias superiores para que se invirtiese en ellos, consiguieron que cinco de ellos fuesen cedidos al Ayuntamiento por un periodo de veinte años. Y fue entonces cuando recuperaron parte de su pasado esplendor, no porque volviesen a moler sino porque cientos de senderistas y amantes de la naturaleza y de la tradición volvieron a pisar su entorno. Desde entonces el goteo continuo de caminantes sigue, pero el panorama del que disfrutan deja mucho que desear. La estampa es dejada y decadente.

Como aficionado senderista, con unos cuantos de kilómetros recorridos, veo con tristeza el estado en el que se encuentran. No solo lo veo yo, sino todos esos cientos de senderistas que estarían dispuestos a volver, pero no lo harán pues no disfrutaron de la potencial belleza de este entorno. Y no hay ocasión, en medio de esas largas charlas de senderista en las que siempre sale a relucir mi origen, en que no me lo recuerden con un «¡Qué pena lo de los molinos de tu pueblo!»,

Es obvio que el tiempo no tiene piedad con estas piedras, pero es la mano del hombre, por un lado, con salvajes atentados contra el patrimonio y, por otro lado, por la inacción de los responsables locales, la que hace que nuestros molinos estén sentenciados a dejar de ser una realidad y convertirse en un mero recuerdo.