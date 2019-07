Arriba y abajo

ESTA mañana el mar anda retozón. Lo suficiente para que alguien como yo rehúya el rebalaje por miedo a trastabillar y hacer la croqueta entre espumarajos salados y risas malamente contenidas por los malasombras de sombrilla y gorda en ristre. La España inmortal se tuesta al sol mientras en Madrid Sánchez sanchea, Pablo pablea y ambos creen haber engañado a alguien, como si no supiéramos todos que son dos cursis redomados sin más horizonte que su ombligo, ni más ilusión que alcanzar cuanto antes confortables posiciones entre el gambeteo hortera de lecherines y señoritingos de esa progre-burguesía «enriquecida y boba, que venís con el pelo de la dehesa a conquistar estúpidas condesas que, a cambio de comida, os darán coba», como describía el gran Agustín de Foxá a los «tratantes de la baja Andalucía-Borgias de los vinos de Jerez». Nada extraño. Este gobierno nació bajo el signo de Caín, a través de un golpe disfrazado legalmente en moción de censura en la que el no-presidente Sánchez se apoyó en lo peor de lo peor de los antisistema y anti todo para alzarse con el santo y la limosna mientras Mariano se refugiaba en el Macallan y Sorayita colocaba distraídamente su bolso en posición. Pero Sánchez, como Rajoy, no dimitirá, aunque le vapuleen una y otra vez. Llegó a la Moncloa sin ganar ni una puñetera elección y le ha cogido el gusto. No coloques el bolso Carmen Calvo, que no ha lugar.

Pero como la cosa del agua está chunga y la política me resulta cada día más ajena he optado por pecar –mortalmente que es como los pecados tienen sustancia– y plugo al cielo que en tal estado de ánimo me encontrara con mi amigo 'el pirata', recién llegado de la mar y con un cubo bien repleto de chanquetes escondido convenientemente en la fresquera de su furgoneta. Pezqueñines sí, gracias. Ten piedad de mí, pobre pecador ¡oh ministra del anti-diésel y la transición ecológico-pastoril! Y como mi amigo, aparte de pirata, es persona cabal y quizá para compensar la merma evidente en el peso de la mercancía contratada, me invitó a compartir un café y, así como al desgaire, adoctrinarme en las cosas de la vida porque Séneca vive agazapado para siempre jamás en los recovecos del viejo y sabio pueblo andaluz. El hombre esquiva la política, escarmentado desde siempre en esos avatares y explica: «Ya ves, anoche me emborraché hasta las trancas y ¿por qué?: porque soy pobre, que si fuera un señorito únicamente me hubiera 'mareado'. Eso es la política». Y pierde la mirada el hombre mar adentro, como buscando afirmarse mientras mueve parsimoniosamente la cucharilla en su café. «Todo es igual compañero. Arriba y abajo. Siempre igual», «Tú mira. Mi primo, el rubio, es maricón. ¿Y por qué?: porque está tieso. Si fuera rico no sería maricón sino 'gay'. Así es la cosa, ni más más, ni más menos». Y sigue dando vueltas al café mientras prepara su hachazo final: «Y para que veas. Yo rebuscando chanquetes a pique de que los picoletos me echen mano y me desgracien la vida. Y tú comiéndotelos tan pichi, que, aunque te pillen atiborrándote solo querrían saber dónde los compraste. No es lo mismo. Ni parecido, compadre». Y allí lo dejé, antes de que acabara convirtiendo mis chanquetes en lloraduelos, tras anotar el trincherazo de su despedida: «Lo bueno es que, a los hombres y a los monos, cuanto más alto trepan, más se les ve el culo. Mejor quedarse abajo». Amén.