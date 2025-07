La vocación ha marcado desde siempre su destino. Primero, en la Medicina; después, en la política. Ese segundo camino la ha llevado a convertirse hace ... unos días en la alcaldesa de Don Benito, devolviendo diez años después este feudo al Partido Popular tras el pacto alcanzado en 2023 con Siempre Don Benito. Elisabeth Medina Bravo (Monterrubio de la Serena, 1977) es licenciada en Medicina y llegó a la política con el histórico Mariano Gallego. En esta nueva etapa, quiere seguir sacando tiempo para su explotación familiar de olivar. También para otra de sus aficiones, la lectura. Le apasiona la literatura histórica y entre sus autores favoritos está el extremeño Jesús Sánchez Adalid. Casada y madre de dos hijas, también procura dejar tiempo para ver alguna serie. Algo imposible en sus primeras horas como alcaldesa sustituyendo a María Fernanda Sánchez al frente del Ayuntamiento.

–¿Cómo está siendo la primera toma de contacto?

–Muy buena. Con temas pendientes, de los que ya era conocedora, pero por lo demás, horas de muchas felicitaciones de los ciudadanos por la calle, en el móvil... Estoy muy ilusionada.

–Se la vio muy emocionada.

–Se me ponían muchas personas por delante, como mis padres. Mi padre también fue concejal y me inculcó mucho en la vida política, Mariano Gallego… Mi familia, que vengo de un año malo en lo familiar. Y encima asumir el papel de alcaldesa de Don Benito. No soy de aquí, pero llevo 25 años, lo considero como mío y amo esta ciudad como dombenitense.

Fusión «Está en la agenda política, pero la calle creo que rechaza hacer una nueva consulta»

–¿Qué le aportó Mariano Gallego?

–Todo. Es mi padre político. Me dio consejos que sigo aplicando.

–La toma de posesión es atípica, a mitad de legislatura.

–No es lo mismo que empezar desde el principio, pero venimos de dos años de gobierno conjunto con tomas de decisiones consensuadas entre los dos partidos. Es un punto y seguido.

–¿Es tiempo suficiente dos años?

–Es poco, pero creo que algo se notará de mi impronta y de la del PP. Igual que se han notado los dos años de Mª Fernanda (Sánchez) y creo que es querida.

–Regresa a la alcaldía el PP diez años después.

–Es una responsabilidad que afrontamos con mucha ilusión. Volver a esta alcaldía supone mucho para el Partido Popular.

–¿Cuál es su balance de estos dos años?

–Se ha trabajado bien. Don Benito estaba muy abandonado. El anterior alcalde se había dedicado más en su última legislatura a la fusión y había abandonado el bienestar de los ciudadanos. La plaza de España era un agujero, el ciudadano estaba crispado por la fusión, con las familias divididas y también los grupos de amigos. Entre Don Benito y Villanueva se había creado mucha tensión. Esa es la situación que nos encontramos y creo que a todo eso se le ha dado una vuelta.

Salida de Noblejas «Nadie le pidió que se fuera, simplemente que diera un paso al lado»

–¿Cómo lo ha vivido?

–Soy una persona más tranquila, más pausada y lo pasaba mal. No me gusta entrar en esos enfrentamientos, pero creo que se ha crispado mucho también tanto por el público como por la oposición que tampoco ha ayudado a rebajar esa tensión.

–¿Cómo ha sido trabajar con Siempre Don Benito y con María Fernanda Sánchez?

–Como equipo de Gobierno unido. Dentro no ha habido tensión.

–¿Cómo se plantea estructurar estos dos años?

–Grandes obras no vamos a poder hacer, porque además creo que ya se han hecho, como las de la plaza de España o la calle Ayala. Entonces, nos vamos a centrar a mejorar la vida de los ciudadanos, acometer un gran grupo de obras, pero no grandes obras.

«No sé si habrá consulta»

–En el horizonte está también la consulta incluida en su programa y en el pacto con Siempre Don Benito. Está en la agenda política, ¿también en la calle?

–En el pacto estaba incluida porque se consideró que sería bueno. Como dice, está en la agenda política, pero la calle creo que rechaza hacer una nueva consulta y está tranquila con el tema de la fusión. Lo estudiaremos entre los dos partidos y veremos cuándo se puede hacer, si se hace. También hay que hablar con Villanueva, porque a lo mejor tampoco quiere. Los promotores de este proyecto tampoco están ya.

–¿Puede no haber consulta?

–No se lo puedo afirmar, porque no lo sé. Está recogida en un pacto entre las dos formaciones, pero quizás entre todos se decide que no. Creo que la ciudadanía ya no está pidiendo esa fusión. No sé si es bueno reabrir ese asunto y, si se hace, hay que plantearlo muy bien. La campaña que se hizo fue únicamente a favor del sí y hay que mostrar los pros y los contras, porque los hay.

–Pero participó en esa campaña a favor, ¿se arrepiente?

–Sí que me arrepiento. Siempre quieres que tu pueblo crezca y que sea un polo económico. Pero me sentí engañada y para mí fue un fraude. Eran más intereses partidistas que otra cosa. El alcalde de Don Benito se dejó arrastrar por el señor Gallardo, que ahora vemos también como está. Y creo que muchos ciudadanos se sintieron engañados como yo.

–No participaría en otra campaña a favor.

–No participaría en ninguna campaña. Como alcaldesa y como Ayuntamiento, debemos estar en medio, porque es para todos los ciudadanos, me hayan votado o no. Pero ya lo he dicho, mi voto particular a esa fusión es no.

–¿A esa fusión?

–En un futuro y muy bien planteada, que yo vea pros y contras, no sé lo que votaré. Pero ahora mismo, a la fusión que nos plantearon diría que no. Estaba todo sin hacer, no había nada, la fusión era todo un fraude. Cuando entramos al Ayuntamiento lo constaté y me reafirmo: estoy en contra de la fusión.

–¿Qué relación quiere tener con Villanueva y su alcaldesa?

–Con Ana Belén (Fernández) me llevo muy bien y creo que está haciendo un buen papel, como intentaré hacer yo.

–No se puede obviar la salida de Pedro Noblejas, que en su versión la acusaba de traición.

–Me culpó y, por su parte, yo era la mala de la película. Lo único que puedo decir es que el PP es un proyecto de partido, colectivo y no personal, con las puertas abiertas para entrar y salir y tenemos que estar todos a disposición del partido. Nadie le pidió que se fuera, simplemente que diera un paso al lado.

–¿Le dolieron sus palabras?

–Sí, porque es mentira. Yo no he echado a nadie, ni como presidenta ni como compañera.

–¿Por qué no quiso encabezar la lista en 2023?

–Porque nunca he querido ser cabeza de lista. Ahora se me ofreció, se me pidió desde la Presidencia y me eché para adelante porque se me ha pedido insistentemente.

–¿Cómo es la relación con el PSOE y cómo quiere que sea?

–Hay que bajar el clima político y que se impliquen en los temas municipales. Nosotros, cuando hemos estado en oposición, si veíamos que un tema era importante para Don Benito, se votaba a favor. Pido una oposición leal. Tienen que fiscalizar al equipo de Gobierno, pero siempre pensando en el ciudadano. Por ejemplo, en la toma de posesión, ni se levantaron y yo concibo la política de otra manera.

–¿Y se ve en las municipales de 2027?

–Me gustaría y vamos a intentarlo, porque estamos aquí para que haya una continuidad del PP.