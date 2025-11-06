HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cisterna de 10.000 litros de agua en Jerte para consumo humano porque las lluvias han obligado a cerrar las captaciones. Hoy

El arrastre de ceniza por lluvias amenaza al consumo de agua en los pueblos de los incendios

Ya ha habido cortes en Gargantilla o Segura de Toro, se han cerrado captaciones en Villar y Oliva de Plasencia, y hay cisternas de 10.000 litros en Jerte para asegurar el suministro

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

Las intensas lluvias han llegado al norte de Cáceres y están arrastrando ceniza de los incendios de este verano, sobre todo del de Jarilla, ... el de mayor dimensión de la historia de Extremadura, con más de 17.000 hectáreas arrasadas. De hecho, ya se ven los ríos teñidos de negro y eso amenaza al abastecimiento de agua de los pueblos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  3. 3 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  4. 4 Fallece un hombre en un sex shop de León
  5. 5 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  6. 6 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  7. 7 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  8. 8 Bajos inundados, árboles caídos, balsas de agua y desprendimientos por la borrasca en Badajoz
  9. 9

    4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte
  10. 10

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El arrastre de ceniza por lluvias amenaza al consumo de agua en los pueblos de los incendios

El arrastre de ceniza por lluvias amenaza al consumo de agua en los pueblos de los incendios