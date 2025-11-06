El arrastre de ceniza por lluvias amenaza al consumo de agua en los pueblos de los incendios

Las intensas lluvias han llegado al norte de Cáceres y están arrastrando ceniza de los incendios de este verano, sobre todo del de Jarilla, ... el de mayor dimensión de la historia de Extremadura, con más de 17.000 hectáreas arrasadas. De hecho, ya se ven los ríos teñidos de negro y eso amenaza al abastecimiento de agua de los pueblos.

Lo saben bien en Gargantilla, donde tras la tromba de agua del miércoles el Ayuntamiento recomendó a la población que no bebiera del grifo, una indicación que mantuvo durante 18 horas. O en Villar de Plasencia, Oliva de Plasencia, Jerte y Cabezuela del Valle, donde los técnicos de MásMedio, el consorcio que depende de la Diputación de Cáceres, trabajan contrarreloj para lograr que el agua llegue en buen estado a esas poblaciones. Lo lleva haciendo varios meses, pero desde este miércoles han intensificado sus esfuerzos.

En la localidad de Jerte ya cuentan con una cisterna de 10.000 litros de capacidad con agua para consumo humano porque las fuertes lluvias han obligado a cerrar las captaciones. Hay reservas en los depósitos apta para el consumo pero no puede introducirse más en el circuito porque la que llega desde la garganta de los Papúos baja con mala calidad. Además, en los próximos días se proveerá a Jerte de equipos de filtración por osmosis para eliminar impurezas.

Ver 5 fotos El río Ambroz a los pies del barrio judío de Hervás con ceniza arrastrada tras las lluvias. Hoy

En Villar de Plasencia y Oliva de Plasencia, donde también están cerradas las captaciones y se encuentra funcionando con agua de sus depósitos, trabajan desde primera hora de la mañana de este jueves técnicos de MásMedio para realizar las correspondientes mediciones de calidad, con el objetivo de abastecerles con cisternas o agua embotellada si fuera necesario.

En Cabezuela del Valle sufrieron un corte de agua en la noche del 1 al 2 de noviembre debido al arrastre de ceniza por las lluvias. Tras la alerta naranja del miércoles, la Diputación de Cáceres indica que desde el municipio no se han trasladado incidencias, pero aun así sus técnicos están revisando el estado de las captaciones y midiendo la calidad.

Es lo que harán también los técnicos de MasMedio en el resto de municipios del norte de la provincia cacereña afectados por los incendios del verano. Quieren revisar las captaciones de agua, valorar su estado y realizar análisis para comprobar si se ha recuperado la normalidad.

A todos ellos los ha dotado de un protocolo de actuación y kits de medición del ph y turbidez y también está ejecutando obras de emergencia de nuevas captaciones en Villar y Oliva de Plasencia.

«La preocupación es sobre todo a partir de ahora, cuando las lluvias sean más intensas y se prolonguen varios días seguidos», indica Felisa Cepeda, alcaldesa de Jerte que explica que desde que se dio por extinguido el incendio de Jarilla hacen controles diarios al agua, además de los que llevan a cabo el SES y técnicos de la Diputación.

«Justo después del incendio hicimos una captación temporal de un arroyo por el que llega agua de otra zona que no se está tan afectada por el arrastre de la ceniza», apunta César Martín, alcalde de Segura de Toro, donde el pasado 31 de octubre tuvieron que repartir garrafas de agua a los vecinos y se prohibió beber del grifo.

«No hay técnica que lo evite»

Y es que desde algunas de estas localidades son visibles los ríos teñidos de negro. La lluvia ha arrastrado ceniza a la gargantas de La Buitrera a su paso por Gargantilla, a la de Sierra Cabrera en Segura de Toro o al río Ambroz a los pies de barrio judío de Hervás, entre otros lugares.

Se trata de un fenómeno que sucede siempre que hay un fuego y más si se ha sufrido el de mayor dimensión de la historia de Extremadura. Aunque es habitual, se espera que en esta ocasión el daño sea menor pues la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha puesto en marcha medidas para minimizarlo.

Ampliar Paja depositada mediante la técnica 'helimulching' en la cima del puerto de Honduras afectada por el incendio de Jarilla. Hoy

En septiembre empezó a aplicar la técnica 'helimulching' en los montes afectados por los fuegos en Caminomorisco y Jarilla. Es un método basado en que un helicóptero deposita sobre el terreno paja y, según indican desde Gestión Forestal, «se ha aplicado en zonas especialmente sensibles para el abastecimiento de aguas a los municipios y ha contribuido decisivamente a que apenas haya habido arrastres de cenizas hasta este miércoles, pese a que ya llovió la semana pasada y la anterior».

Añaden que «el arrastre de cenizas es inevitable y no existe técnica que lo evite». Sí que lo minimice, matizan. «Entre las más aconsejadas por los expertos está el 'helimulching', que la Junta de Extremadura puso en marcha en tiempo récord», inciden tras asegurar que «lo que estamos viendo es un episodio pasajero, de gran impacto visual pero pasajero», y «en unos días los cauces de los ríos bajarán limpios».

Actuaciones de emergencia

A esa técnica de prevención y al abastecimiento de recursos de las últimas horas se suman las actuaciones de emergencia para proteger los sistemas de abastecimiento de agua. Para ello ha habido un comité técnico que ha definido las actuaciones formado por la Junta, Confederación Hidrográfica del Tajo y la Diputación de Cáceres. Todo con el objetivo de garantizar el suministro en todos los municipios, especialmente en los valles del Jerte y del Ambroz, donde los sistemas de abastecimiento son más vulnerables al arrastre de cenizas y sedimentos tras los incendios.

Por ejemplo, la Junta ha declarado seis contratos de emergencia (tres de obra y tres de asistencia técnica) para ejecutar actuaciones en Cabezuela del Valle, Jerte y Casas del Monte, con una inversión de 512.000 euros.

Por ejemplo, en Casas del Monte, además de proteger las zonas quemadas con la técnica 'helimulching', se han habilitado dos nuevas tomas de agua en puntos donde no hay ceniza acumulada.

En Villar de Plasencia, uno de los pueblos que sufrió el incendio, se han construido gaviones de contención para frenar el arrastre de sedimentos, una obra realizada por la Confederación del Tajo que forma parte de las que comenzaron a finales de septiembre para la restauración hidrológico-forestal de las zonas incendiadas en los embalses de Hervás y Oliva de Plasencia, y que han continuado en octubre en Gargantilla, Cabezabellosa, Villar de Plasencia, garganta de Honduras, garganta de los Papúos, garganta de Hervás, Casas del Monte y garganta Becedas.