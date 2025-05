Arranca el curso escolar con 1.500 alumnos menos en Extremadura y nuevos libros

Luis Expósito Badajoz Lunes, 12 de septiembre 2022, 08:49 | Actualizado 09:31h. Comenta Compartir

Este lunes arranca en Extremadura el curso escolar 2022/2023. Dos circunstancias marcan la vuelta a las clases. Por un lado, están matriculados 169.750 alumnos (250 de ellos ucranianos desplazados por la guerra), que son 1.533 menos que el anterior. La cusa es conocida: la caída de la natalidad.

Por otro lado, el cambio de curriculum derivado de la entrada en vigor de la nueva ley de educación, la Lomloe, provoca la renovación de los libros de texto en los cursos impares tanto de Educación Primaria como de Secudaria. Esto provoca un aumento de lo gastos debido a que el material que hay en los bancos de libros ya no sirve. Asimismo, existen quejas acerca de que no ha dado tiempo a elaborar libros con el nuevo currículo, con lo que no está disponibles para este inicio de curso.

Sin restricciones

Otra novedad de este año es que después de dos años, no habrá restricciones por la pandemia.

Este lunes regresan los primeros alumnos: primer y segundo ciclo de Infantil, Primaria, Especial y Secundaria. Un día después, el martes, entran los de Bachillerato y segundo curso de FP Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Artes Plásticas y Diseño y primer curso de Grado Básico. El día 15 retoman las clases los alumnos de enseñanzas superiores de Arte Dramático, Diseño y Música.

Para el día 19 se espera a los de 1º de Ciclos formativo de Grado Medio, Superior y de enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. Ya en octubre, el día 3 comienzan en la escuelas oficiales de idiomas, enseñanzas de música y danza, y el 4 las enseñanzas deportivas de régimen especial.

Los profesores están en los colegios desde el 1 de septiembre preparando un curso en el que desaparecen los refuerzos extraordinarios de plantilla para los desdobles de aulas con el fin de mantener la distancia de seguridad, segunó recoge Europa Press. En total habrá 15.893 docentes, 300 menos que el último curso prepandemia. La pasada semana hubo un llamamiento de interinos para cubrir 1.119 plazas vacantes.

Nuevos currículos

Este curso estrena los nuevos planes de estudio adaptadas a la nueva ley de educación, la LOMLOE, para todos los cursos de Infantil y para los impares de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Unos planes que, según la consejera del ramo, Esther Gutiérrez, van a permitir un aumento de las «oportunidad educativas y formativas del alumnado», así como ha destacado que se pretende satisfacer la demanda de una enseñanza de calidad donde va a adquirir «un peso muy importante el carácter competencial de las enseñanzas».

Este nuevo currículo regula por primera vez todas las enseñanzas de Infantil, incluidos los dos ciclos, donde la consejera ha destacado las aulas de 1-2 años, de las cuales se estrenan 47 aulas, con la que la oferta global para la comunidad asciende a 1.500 plazas, de las cuáles ya están cubiertas el 80%. En aquellas en las que hay vacantes la matriculación está abierta durante todo el año.

Su objetivo pasa por incrementar la escolarización temprana del alumnado, lo cual ayuda ha detectar y prevenir precozmente problemas de aprendizaje.

En educación primaria, que se va a dividir en tres ciclos de dos cursos cada uno, destaca como novedad que a partir de ahora la evaluación de diagnóstico se realizará en cuarto curso, y no en tercero.

En Secundaria, el curso comienza con cambios en el nombre de las asignaturas, que se simplifican entre materias comunes y optativas. Asimismo es novedoso el restablecimiento de los programas de diversificación curricular para tercero y cuarto de la ESO. Todos los centros realizarán una prueba de evaluación de diagnóstico de las competencias durante 2º de la ESO.

En Bachillerato, se han ofertado cuatro modalidades, una más que hasta ahora. El nuevo es el General, en el que se han inscrito 400 alumnos. Los otros tres son el de Artes, el de Ciencias y Tecnología y el de Humanidades y Ciencias Sociales. El nuevo decreto es el primer paso en los cambios en el modelo organizativo de la EBAU, que entrará en vigor en el curso 23-24.

En cuanto a la FP, la consejera ha destacado la reciente aprobación en la Asamblea de un plan dotado con 811 millones de euros, que pretende dar respuesta a la contratación de nuevos sectores y a los proyectos industriales previstos en la comunidad.

Este año se pretende dar un nuevo impulso, ha señalado, a la FP dual, que alcanza ya al 24% de toda la oferta, con 131 ciclos formativos. Esta formación cuenta con una inserción laboral de sus alumnos del 86%, 15 puntos más que para el resto de titulados de FP. La consejería calcula que este curso habrá 20.250 alumnos en esta modalidad.

Por otro lado, habrá 6 nuevos cursos de especialización, 10 nuevas aulas de emprendimiento, así como nueve Aulas de Tecnología Aplicada. También se amplían los comedores escolares, con seis, de modo que se alcanzan los 215 para un total de 13.260 alumnos; la red de aulas matinales, con siete, hasta las 259 par más de 6.000 escolares.

Las ayudas para libros de texto y material alcanzan los 71 millones de euros, y llegarán a 79.000 estudiantes. Además, 17.200 se desplazarán en transporte escolar, que tiene 580 rutas.