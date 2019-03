Con la venia. Tengo permiso de armas desde los 16 años, o sea que hace un rato. En mi casa, entonces, había una escopeta calibre 12, la de mi padre, y ahora mía; luego adquirí una calibre 20, y posteriormente, cuando mi hijo tuvo edad, el armero creció con otras dos armas: ambas del 12, una paralela y una superpuesta. Item más: como a él le gusta la caza mayor, un rifle 'sako 300' acompaña a las escopetas en el armero homologado. De todo ello tiene absoluto conocimiento la Benemérita. Y aquí nunca ha pasado nada. Cazamos legalmente y no se nos ocurre liarnos a tiros por la calle. Ni pensamos.

¿Y si un mal día llegamos a casa y han entrado los bandidos? ¿Y si nos amenazan con armas? Mientras queramos llegar al armero y abrirlo, nos han hecho picadillo. Menos mal que vivimos en una casa rodeados de vecinos y en el centro de la ciudad. A pesar de que hay un malnacido empeñado en que la puerta de la calle permanezca abierta. Pero bueno, que no pase nada. Y si pasa, que pase. Como dijo aquel de Casas Viejas. Por cierto, para que vean. No hace mucho, en una tarde serena en la que yo trasladaba equipaje desde el portal del edificio hasta mi hogar, dejé la puerta entornada y un juego de llaves y el teléfono encima de la cómoda del vestíbulo; cuando subí con la última maleta ambos habían volado. Sé que había visto salir del edificio a dos chicas desconocidas, e imagino que fueron ambas, pero échales un galgo. Se lo conté a la Policía, y hasta hoy.

Pero ¿Y el ciudadano que vive en un chalet, separado de la ciudad, como tantísimos hoy día? ¿Y si tiene la desgracia de que los filibusteros acudan a asaltarle su hogar? ¿Cómo está la legislación hodierna? Hemos oído cada caso que tiembla el misterio. Resulta que si te defiendes, eres culpable. ¿Y cómo te defiendes, con uñas y dientes? No duras ni un suspiro.

A quién se le ocurre que ahí, en la tienda de la esquina, vendan revólveres sin ton ni son. Yo no he oído eso ni por asomo. Ni quiero, ni me parece bien, ni cosa parecida. Pero si el ciudadano cabal, sin antecedentes penales (¡ah, el penales de antaño!), que vive desprotegido, se defiende, ¿qué pasa, que no puede hacerlo? Pues vaya gracia. Alguien tendrá que defenderlo, ¿no? Y mientras llega la autoridad, lo han molido a palos, o peor, lo han pasaportado de un plomazo. «Yo prefiero que me maten, a matar a alguien» dijo un ministro de defensa. ¡Pues vaya defensa! Si llega a pensar eso Alfonso VIII cuando vio lo que traía Miramamolin Al Nasir, a esta hora estábamos oyendo al almuédano anunciándonos la primera sura del Corán desde el minarete de la mezquita, en vez de oír las campanas de Santa María, de San Juan o de San Mateo.

Dios nos libre de que, de vez en cuando, un pirado se arme hasta los dientes y le dé por liarse a tiros con los compañeros del instituto o en el supermercado que sea, como todos sabemos que pasa donde pasa. Otra cosa es que, bajo un control policial exhaustivo de ventas, el ciudadano legal pueda defender su casa, su familia y su vida, y si lo hace no tenga encima que expiar culpa alguna por responder al facineroso de turno.

Y que las mujeres, ante los bestias degenerados que las acosan y violentan, puedan echar mano a algo más que al tontito espray pimienta ese que no sirve gran cosa. Bueno, en fin, ya saben por dónde van los tiros.