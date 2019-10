Arequipa: M.V.LL.

El ha preguntado un amigo contertulio que qué me parece Vargas Llosa. Y he estado a punto de contarle buena parte de la historia de mi vida. Desde hace la friolera de, más o menos, 40 años, apareció el arequipeño en mi oficio de lector, y hasta hoy.

El primer libro suyo que leí fue 'La ciudad y los perros'. Me lo prestó mi 'fren' Vicente, un panameño que estudiaba Medicina allá en la docta ribera del Tormes. Y luego todos los demás; y cuando digo todos, tal vez me deje alguno, pero no sé, no sé. Hay uno, el del celta, que todavía no me lo he echado para el coleto, pero no tardará la cosa. El último fue 'La fiesta del chivo', y aún lo paladeo.

Pero es que lo de Vargas Llosa va más allá que la relación que puede uno tener con un novelista, al que no ha visto nunca, y al que no tiene la fortuna de haber conocido personalmente. Es un autor hispanoamericano, y un servidor, si me permiten la petulancia, se ha hecho lo que es, precisamente por haber leído y estudiado la Literatura Hispanoamericana.

¡Por las barbas del Profeta! Y hay que ver qué rematadamente mal hemos tratado siempre algo tan importantísimo para nosotros como es la historia de la Literatura Hispanoamericana. ¡Si es nuestra literatura, concho! (Por poco se me escapa lo de concha de su madre, y la liamos).

Allá en la Facultad de Letras, años 70, entre las cuarenta y tantas asignaturas que hubimos de aprobar para que nos dieran el título ¡sólo una se ocupaba de la Gran Literatura Hispanoamericana! ¡Los clavos de Cristo! Recuerdo al pobre de D. Juan Ruiz Peña, magnífico poeta, que se esforzaba, desde la tarima, en contarnos algunas cosas de aquella inmensa materia, que tenía que reducir a unos ligerísimos apuntes en un cortísimo curso. Y encima no le hacíamos ni caso, en aquella clase en la que la principal ocupación era tratar de levantarse alguna de las muy atractivas jevas que adornaban los pupitres. ¡Dios nos haya perdonada tanta frivolidad!

Pero la Literatura Hispanoamericana llegó a nuestro almario, a nuestro entendimiento y a nuestra afición por los textos de esta lengua que, desde el latín vulgar, el romance, se transformó en lo que es, allá en Valderredible. ¿Vargas Llosa? Me quito el sombrero, D. Mario. Usted es Nobel desde Sor Juana Inés de la Cruz o Huamán Poma de Ayala hasta Raúl Rivero, Virgilio Piñera o tantos y tantos.

No hace mucho un afortunado mensaje, de esos que andan ahora por los móviles de todo quisque, nos mostró al señor embajador de Panamá disertando sobre España y los españoles, y naturalmente lo incluía a usted, don Mario. Un arequipeño de nacimiento es tan español como un señor de Motilla del Palancar o de Madrigal de las Altas Torres ¿Que por qué? Por el idioma, y porque en el caso de Don Mario, ha hecho por nuestra lengua más que nadie en los últimos tiempos.

Cómo no recordar la inmensa gozada que fue releer y diseccionar las entrañas de esa novelaza que es 'La Casa Verde'. Con la ayuda inestimable de nuestro amigo el profesor D. Antonio Salvador Plans, nos pasamos un buen manojo de clases de doctorado comentando con ahínco las entrañas de esa novela genial. ¿A quién le debemos esa 'orgía perpetua'? A D. Mario Vargas Llosa.

El cual, además, cuando la cuestión social se pone rojiza, sale a la palestra y da la cara, y qué manera tan clara y elegante de cantarle las cuarenta a tanto bobo como hay suelto por el ruedo ibérico. Chapeau, arequipeño ilustre y español, D. Mario.