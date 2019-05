«Aprovecho cada momento porque no sé cómo me levantaré mañana» Miriam Rivera vive actualmente en Mérida. :: Brígido Miriam Rivera | Le diagnosticaron la enfermedad con 21 años ÁLVARO RUBIO Cáceres Jueves, 30 mayo 2019, 08:07

Cuando Miriam Rivera estaba estudiando la carrera de Enfermería se enfrentó al momento más duro de su vida. Tenía 21 años y le diagnosticaron esclerosis múltiple. Hoy, a sus 34, está extremeña nacida en Puerto Hurraco se emociona cuando echa la vista atrás. «La comida se me escurría entre las manos, no me podía abrochar los pantalones, así hasta que perdí la movilidad en la parte izquierda. Al principio no sabía qué me estaba ocurriendo, pero cuando fui al médico y me dijeron que tenían que ingresarme ya imaginaba el diagnóstico», recuerda Miriam.

Aún así ella se negaba a pensarlo. «No quería estar el resto de mi vida en una cama. Al principio lo veía todo negro y quería incluso dejar la carrera. Luego, poco a poco fui siendo más optimista y me di cuenta de que puedo hacer una vida normal», comenta Miriam. «Antes, a quien le diagnosticaban esta enfermedad no podía hacer nada. Hoy la medicina ha avanzado mucho y eso está cambiando», explica tras salir de su trabajo en el Hospital de Llerena, donde tiene un contrato como enfermera hasta el próximo 18 de agosto. Vive en Mérida y se desplaza en coche hasta allí todos los días.

«En estos 13 años he tenido muchos brotes. Un día pierdes la visión, otro la movilidad en una mano y otro empiezas a cojear cuando andas 500 metros. Aún así ya no tengo miedo. He aprendido a vivir con ello y aprovecho cada momento porque no sé cómo me voy a levantar mañana», reconoce con una sonrisa que delata sus ganas de vivir.