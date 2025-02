No soy capaz de quitarme de la cabeza la sensación de que, como soy extremeño, se aprovechan de mí. Vamos a ser una potencia en ... energía verde y hay un montón de proyectos que, si fraguan, supondrán un importante impulso económico para la región, además de ayudarnos a superar ese complejo de que se aprovechan de nosotros. Si se hacen realidad, supondrá que gran parte de esa energía, verde o del color que sea, se quede aquí y la consuman nuestras empresas.

Pero resulta que estamos en la región más escéptica de España y con razón. Santo Tomás, el apóstol del si no lo veo, no lo creo, debería de ser nuestro patrón en vez de serlo de la India y del Ducado de Parma. Aquí no nos creemos los proyectos hasta que no los tocamos. Así que esperaremos a que pasen las elecciones para comprobar que se llevan todos adelante, aunque es verdad que algunos ya son tangibles.

Pero la realidad es que seguimos siendo la gran fuente de energía de España y la región que menos la demanda. Declaraba Julio Salguero, un joven agricultor, la pasada semana en las páginas de HOY: «Extremadura va a terminar pareciendo un parque solar». Lamentaba que el alquiler que pagan por las tierras las plantas fotovoltaicas ha hecho subir su precio. «Están pagando mucho por tierras aunque sean barbechos porque ellos hacen las inversiones con todo tipo de subvenciones (...). Aquí vamos a sembrar hierro», sentenciaba.

Lo de sembrar hierro es una hipérbole resultona, pero basta viajar por la región para encontrar inmensas 'plantaciones' de placas solares, que no paran de crecer. Está muy bien esto de las energías alternativas, pero, ¡caramba!, es que da lo mismo el tipo de energía de que se trate: hidráulica, nuclear, solar... Siempre la creamos nosotros y la disfrutan otros.

Según los datos que ilustraban en HOY una radiografía de las energías renovables en España, Extremadura (41.635 kilómetros cuadrados) es la región que más megavatios produce: 5.298, seguida de Andalucía con 4.047, pero claro, la vecina región tiene 87.599 kilómetros cuadrados. Sigue Castilla-La Mancha: 79.463 kilómetros cuadrados y 3.904 megavatios. Pero si ampliamos la mirada y nos fijamos en el total de energía generada y consumida en cada comunidad, Extremadura destaca en ese balance como la que más genera y menos consume. Generamos 19.617 gigavatios. Nos siguen en ese balance Castilla y León (94.225 kilómetros cuadrados), la comunidad más extensa de España, con 13.346 gigavatios, y Castilla-La Mancha, con 11.125. Las cifras asombran: entre Cáceres y Badajoz producimos más energías renovables que ninguna otra región española con diferencia y el balance entre la energía generada total y la energía consumida es descomunal. Realmente, producimos energía para dar vida a Madrid, Andalucía, Valencia o Cataluña. ¿Cómo no vamos a tener la sensación de que se aprovechan de nosotros?

Y en ese contexto, aparecen las multinacionales del litio dispuestas a extraer todo el que puedan de Extremadura. Es comprensible que en Cáceres haya oposición a la mina, no se trata de que seamos muchos funcionarios y jubilados, sino que recordamos el embalse de Alcántara: unos años de mucho empleo y luego se acabó, los trabajadores emigrarán como emigraron los encofradores de Alcántara y ahí quedará la mina, 'okupando' nuestra Montaña. Pero como además de escépticos somos resignados, seguiremos produciendo energía, se harán las minas y esperaremos a ver para creer en los diamantes, el Elysium, las baterías, el acuapark y tantos proyectos que ya tienen primera piedra.