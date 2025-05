Aprobado el plan para salvar al jarabugo

REDACCIÓN Martes, 6 de septiembre 2022, 14:39 Comenta Compartir

4 años, 2 meses, y 24 días. Este es el tiempo que ha pasado desde que la Junta de Extremadura declarará el 11 de junio de 2018 al jarabugo como 'especie en peligro de extinción' hasta que se ha aprobado Plan de Conservación del hábitat del Jarabugo en Extremadura.

El consejo de Gobierno ha adelantado hoy que la Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad ha aprobado la orden para poner proteger al Anaecypris hispanica, algo que demandaban asociaciones ecologistas desde hace años.

A este pez endémico en las cuencas de los ríos Guadiana y Guadalquivir, encontrándose en territorios de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Portugal, en principio se le adjudicó la cualidad de resiliente pero las especies exóticas invasoras, la construcción de embalses, la presión ganadera y la pérdida de calidad y cantidad de las aguas lo ha puesto en una situación crítica y corre riesgo de convertirse en una pieza de museo.

DÓNDE ESTÁ Cuenca extremeña del Guadiana se ha citado en los ríos Albarragena, Albarregas, Albuera, Alcarrache, Alcorneo, Aljucén, Ardila, Arroyoconejos, Arroyoculebras, Benazaire, Bodión, Corcho, Estena, Esteras, Gévora, Guadámez, Guadarranque, Guadalupejo, Guadalemar, Jola, arroyo del Lobo, Matachel, Olivenza, Palomillas, Retín, Sansustre o Saltillo, San Juan, Sillo, Siruela y Zújar.

En realidad, sí es resiliente ya que está adaptado a la vida en cursos de agua con grandes variaciones a lo largo del año, con lluvias torrenciales en otoño e invierno y un periodo semiárido estival que a menudo limita la presencia del agua a pozas aisladas.

Es un pez muy pequeño, no más de ocho centímetros, con cuerpo esbelto, alargado, cabeza pequeña y ojos grandes. Con esta descripción empezaba el borrador del plan de recuperación de esta especie que sometió a exposición pública la Junta de Extremadura en marzo del pasado año y por fin ha sido aprobado.

En Extremadura habita en pequeños cauces y tramos altos de los afluentes del Guadiana y en el río Bembézar, afluente del Guadalquivir.

El Plan de conservación del Jarabugo en Extremadura tiene como finalidad garantizar su conservación, favorecer el crecimiento y sus poblaciones y eliminar o reducir los factores causantes de su regresión.

Dónde está en Extemadura

Ricardo Morán López, profesor titular del departamento de Anatomía, Biología Celular y Zoología de la Universidad de Extremadura, hablaba ya el pasado año de la importancia del jarabugo en calidad de «pez centinela que nos permite detectar otros riesgos». Se refiere a que este pez autóctono debe moverse por el curso del río y es sensible a las interrupciones de su curso. «Si conservas el jarabugo por extensión conservas ese medio fluvial y lo que implica, como resto de invertebrados o vegetación de ribera», explica.

Peces invasores enemigos

Al jarabugo las amenazas que le han ido saliendo al paso han sido presas para hacer embalses que no le dejan moverse a sus anchas, pero sobre todo barreras artificiales como azudes y obras de paso en caminos de fincas que interrumpen los ríos. También de manera indirecta la pesca, que trae especies invasoras que le afectan. El borrador de la Junta habla del el percasol o el alburno, que casi lo triplican en tamaño, una lista a la que Morán añade el black bass, que es capaz de comerse un jarabugo adulto, del tamaño de un meñique. También le afecta el mal estado del las riberas y del agua por vertidos, factores todos ellos que lo llevan directo a la desaparición de la cuenca media del Guadiana, donde solía nadar con soltura. Además, la presión sobre los charcos de refugio estivales tanto por usos ganaderos como de riego son también graves amenazas para el jarabugo, indica el Plan de Recuperación.

No es la primera vez que la Junta se interesa por proteger a este pequeño pez que tiene en Extremadura su hábitat natural. En el año 2002 ya financió un estudio de la Universidad de Extremadura para conocer la situación real de este especie protegida tras la alerta que dieron los ictiólogos. Con posterioridad, prácticamente no ha habido jornada sobre el Guadiana que aborde su ictiofauna en la que no se señale al jarabugo como uno de los tesoros más frágiles, si bien todo lo anterior no ha evitado su declive.

El Plan de Medio Ambiente

El borrador de la Junta de Extremadura para proteger al jarabugo marca líneas generales y «de manera correcta», valoraba el profesor Morán.

En adelante, dice el Plan, se compromete a «conservar y mejorar el hábitat del jarabugo, mediante actuaciones directas sobre el mismo, erradicación de especies exóticas»; también habla de «mejorar el conocimiento de la especie y su estado de conservación, identificando las amenazas, inventariando los lugares clave para la conservación del jarabugo, y realizando un seguimiento de la evolución de las distintas poblaciones»; así como de «divulgar, mediante campañas de sensibilización y cursos de formación a sectores específicos, la situación del jarabugo» o de potenciar el trabajo 'ex-situ', esto es, promoviendo su cría en cautividad, algo que ya se está haciendo.

El plan también quiere hacer un inventario de charcos-refugio, de barreras, detallar los ríos prioritarios para la conservación de este pez y contempla la reintroducción del jarabugo en determinados tramos fluviales siempre que haya un estudio previo de viabilidad, actuaciones que serán revisadas cada cinco años para ver si se está consiguiendo el objetivo de salvar al jarabugo.

