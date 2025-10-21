Aprobadas las ayudas del Ministerio para los afectados de 45 municipios extremeños por los incendios Agricultores y ganaderos serán beneficiarios de las subvenciones directas recogidas en el Real Decreto autorizado este martes por el Consejo de Ministros

Los agricultores y ganaderos de 45 municipios extremeños afectados por los grandes incendios de este verano serán beneficiarios de las ayudas directas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recogidas en el Real Decreto aprobado este martes en Consejo de Ministros.

Se trata de 33 localidades de la provincia de Cáceres y 12 de Badajoz. Entre ellas, se han incluido como zonas catastróficas cuatro áreas afectadas fuegos este verano y que en un principio no se habían añadido a la relación de la declaración de zonas catastróficas. Así, se han incorporado al listado Azuaga-Zalamea de la Serena y Burguillos del Cerro (1.100 hectáreas calcinadas), en la provincia de Badajoz; y Cáceres y Casar de Cáceres (3.556 hectáreas arrasadas); en la provincia cacereña.

Respecto al norte de la comunidad, los municipios beneficiarios son Alcollarín, Alcuéscar, Aldea del Cano, Alía, Arroyo de la Luz, Arroyomolinos, Cabezabellosa, Cabezuela del Valle, Cáceres, Caminomorisco, Campo Lugar, Casar de Cáceres, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Herreruela, Hervás, Jarilla, Jerte, Navaconcejo, Nuñomoral, Oliva de Plasencia, Pinofranqueado, Plasencia, Rebollar, Segura de Toro, Sierra de Fuentes, Tornavacas, El Torno, Trujillo, Valdastillas, Villar del Pedroso y Villar de Plasencia.

En cuanto a la provincia pacense, son Alburquerque, Azuaga, Bienvenida, Burguillos del Cerro, Castilblanco, Fuente de Cantos, Llerena, Montemolín, Oliva de Mérida, Peraleda Del Zaucejo, Valdecaballeros y Villagarcía De La Torre.

Hay que recordar que este verano se ha producido el mayor incendio que ha habido en Extremadura con 17.367 hectáreas calcinadas. El fuego, originado el 12 de agosto por un rayo en Jarilla, afectó a 18 términos municipales de las comarcas del Valle del Ambroz, además de forzar el desalojo de vecinos de varios pueblos, confinar los habitantes de otros y cortar carreteras, entre ellas la autovía A-66 en un tramo de 25 kilómetros durante todo un día.

Además, obligó a declarar el nivel 2 en toda la región y pedir ayuda a la UME, la Unidad Militar de Emergencias, por la simultaneidad de fuegos la misma tarde que se declaró el fuego, una jornada marcada por tormentas secas, y posteriormente recurrir al mecanismo de cooperación europeo. El incendio se declaró extinguido 47 días después.

Ayudas para 225 municipios en España

En el conjunto el país, han sido 225 municipios afectados por los grandes incendios que, además de Extremadura, pertenecen a Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid. El Ministerio estima que habrá 4.000 beneficiarios de estas ayudas, de los que 1.500 son ganaderos en extensivo, y que la cuantía total podría ascender a 27 millones de euros.

La concesión se realizará de oficio, sin que los interesados tengan que realizar ningún tipo de trámite, según informa el Ministerio en una nota. Las subvencioens son compatibles con las indemnizaciones de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea.

Los beneficiarios serán los titulares de explotaciones que tengan unos ingresos superiores a 1.000 euros en el año 2024. La ayuda será el equivalente al 20% de los ingresos agrarios: si el cálculo es inferior a esta cifra el límite mínimo será de 1.500 euros; si es mayor, 10.000 euros. Los límites se ampliarán a 6.000 y 16.000 euros respectivamente para los agricultores y ganaderos que hayan sido indemnizados por el seguro agrario por daños causados por los incendios.

Además, los jóvenes agricultores y ganaderos que hayan iniciado su actividad este 2025 en la PAC y hayan presentado solicitud única tendrán una ayuda fija de 1.500 euros. Asimismo, el decreto también recoge la subida de la subvención del Ministerio para contratar el seguro hasta un 70% del coste la póliza.