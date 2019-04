Aprendizajes electorales El resultado de tanto disparate es el desprestigio de la actividad política, lo que provoca desencanto en la ciudadanía y, de paso, hacia la democracia como sistema JOAQUÍN PAREDES SOLÍS Martes, 30 abril 2019, 13:35

SI no fuera por lo que cuestan, habría que programar elecciones todos los años, no sólo porque en años electorales se blanquean y se remiendan todos los baches, deterioros y desperfectos de las ciudades, pueblos, villas y aledaños, sino porque todo brilla de otra manera en boca de candidatos y palmeros. Además, tenemos espectáculo asegurado en declaraciones, promesas y cloacas varias que amenizan estas campañas, más centradas en las mierdas ajenas que en las propuestas propias. Además se aprende mucho.

Por ejemplo, que se puede subir el salario mínimo de 900 a 850 euros, todo un misterio que desafía a las leyes matemáticas, e incluso compite con la teoría de la relatividad en dificultad de comprensión. Pero no sólo aprendemos de matemáticas oscuras sino de biología, antropología y criminología, ya que parece ser que se puede abortar después de nacido, cosa inaudita y sorprendente, porque hasta ahora tal cosa es considerada, más bien, infanticidio, un crimen en toda regla, aunque se afirme que en Nueva York se ha aprobado «una ley que permite el aborto después del nacimiento» o que «eso también lo hacían los neandertales, pero ellos esperaban a que naciera para cortarles la cabeza». Toda una lección de conocimiento antropológico y jurídico. También se hacen declaraciones como «que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar», aunque no sabemos si con derecho a beca, a exenciones fiscales o a descuentos en el bono bus, o a todo ello, dado que la persona que presentaba la propuesta tampoco tenía nada claro nada. Incluso los atascos tienen un no sé qué encantador en estas fechas.

Aprendemos también, incorporado ya como algo inherente a las diferentes citas electorales, una larga letanía de insultos, descalificaciones, injurias e invectivas que, si tuviera que mencionarlas de modo exhaustivo, excedería con creces los límites de esta columna. Se aprenden, además, técnicas adivinatorias, como la posibilidad de ver el futuro con tanta antelación que se pueden ver ya los indultos incluso antes de que exista una condena firme. Cosas de hechicería y magia en pleno siglo XXI. Aprendemos igualmente que las mentiras y la corrupción apenas tienen repercusión en los resultados electorales.

En fin, todo un catálogo de dislates y despropósitos que, sin embargo, dado el absurdo, lo ridículo y lo anacrónico de tales afirmaciones o propuestas, fomentan la risa, cuando no la carcajada, en cualquier persona lúcida, con algo de sentido común y con sentido del humor. Salvo que sea con la subjetividad del sentimiento o la irracionalidad con la que se perciban tales desatinos, o que el ánimo ya esté predispuesto a creerlos y aceptarlos sin ningún rigor, en función de aquel que los emite.

El resultado de tanto disparate es el desprestigio de la actividad política, lo que provoca desencanto en la ciudadanía y, de paso, hacia la democracia como sistema, que tiene entre sus características, no lo olvidemos, la defensa de la libertad de expresión, de la pluralidad política, la división de poderes, el sufragio universal o la igualdad de todos ante la ley. Lo recuerdo por si la memoria de algunos se resiente en estos días de confusión y promesas para el olvido.