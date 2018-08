EL VERANO DE LA DISEÑADORA LORENA PANEA «He aprendido a rodearme de gente que busca lo mismo que yo» Diseño. Panea ha conseguido estabilidad en su negocio. La emeritense diseña trajes de novia, ganó el Dedal de Oro en 2014 y quedó finalista en los Premios Nacionales de Nuevos Diseñadores en 2016 MARISA GARCÍA Sábado, 11 agosto 2018, 08:51

-¿Qué tiene previsto hacer este verano?

-Este verano me voy de ruta por Malasia. Me apetecía ir a un destino del sudeste asiático pero que no estuviera tan masificado como otros países que se han puesto más de moda. En este viaje atravieso todo el país combinando ciudad, selva, campo y playas paradisíacas.

-¿Suele tener planificadas las vacaciones o va más a la aventura?

-Suelo planificar todos los viajes más grandes sobre enero o febrero, ya que al poder planificar de antemano las fechas es mucho más fácil encontrar las mejores localizaciones.

-¿Tiene en cuenta la gastronomía a la hora de elegir el lugar de vacaciones? ¿Cuáles son sus platos favoritos?

-Si hay una cosa que me encanta es comer. La gastronomía no es clave a la hora de escoger un destino, pero sí es una parte que valoro mucho. Me encanta la comida de otros países como el cuscus marroquí, la moussaka griega o el arroz con pollo peruano.

-¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando está de vacaciones?

-Me encanta absorber todo el entorno, observar a la gente, mimetizarme con ellos y aprender de su cultura.

-¿Con qué compañía suele ir de vacaciones o prefiere viajar sola?

-Suelo ir con mi pareja, que es quien me acompaña en todas mis locuras.

-¿Prefiere los viajes culturales, el campo o la montaña?

-Hay un momento para todo y por eso durante todo el año me gusta ir haciendo diferentes viajes centrados en la cultura, el relax o el trabajo.

-¿Asiste a las fiestas de los pueblos?

-Cuando tengo la oportunidad sí que me encanta poder ir a las fiestas de mi ciudad o de los pueblos de mis padres. Al final son mis orígenes y estoy orgullosa de ellos.

-¿Aprovecha el verano para ir al teatro, cine, conciertos...?

-Para mí hay una cosa que es casi sagrada y nunca me pierdo: el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Creo que somos unos privilegiados de tener algo tan mágico. Por lo demás, siempre que puedo aprovecho para ir al cine y disfrutar de buena música.

-¿Ve más televisión en verano? ¿Qué tiempo de programas le gustan?

-La verdad es que es en verano cuando menos veo la televisión y cuando lo hago me gusta mirar series o películas que escojo. Una de las mejores que he podido ver últimamente es Twin Peaks.

-¿Desconecta del día a día o a pesar de estar de vacaciones sigue pendiente del móvil, la redes sociales...?

-Por mi profesión, despegarme del móvil no es una opción, aunque me lo tomo de manera mucho más relajada.

-¿Duerme siesta en vacaciones o prefiere dedicar ese tiempo a hacer otras actividades?

-Para mí la siesta siempre ha sido una perdida de tiempo, así que solo la duermo en casos de extrema necesidad.

-¿Madruga durante las vacaciones o prefiere trasnochar?

-Si estoy de viaje, me encanta madrugar para aprovechar el día al máximo.

-¿Cuáles son las vacaciones que recuerda con nostalgia? ¿Qué tuvieron de especiales?

-Uno de los viajes más especiales que hecho fue el año pasado a México. Me quedé en un complejo muy pequeño de cabañas en medio de la selva, cerca de Tulum. Lo que hizo que fuera tan especial es poder experimentar toda la grandiosidad de la naturaleza y conocer de primera mano una de las culturas más desconocidas del mundo: la maya.

-¿Qué sitio de Extremadura elegiría para pasar unos días de vacaciones y por qué?

-Me encanta toda la zona del Jerte por la mezcla que tiene entre naturaleza e historia. Es como si estuvieras en alguna zona mágica y especial.

-¿Cuál es el recuerdo de su niñez que guarda con más cariño?

-Ahora mismo el recuerdo que me viene a la mente es cuando iba al pueblo de alguno de mis padres y salía con mi padre al campo a buscar espárragos, que por cierto, se me daba fatal encontrarlos.

-¿Viaja por la vida ligera de equipaje o tiene mucho apego a las cosas?

-He aprendido a desprenderme de las cosas más superfluas y quedarme con las que realmente merecen la pena, y esas no se pueden comprar con dinero.

-¿Cómo han cambiado sus prioridades con el paso del tiempo?

-Evidentemente a medida que crecemos vamos madurando nuestros planes de futuro y nuestras prioridades. Soy de pensamiento bastante flexible y moldeable pero hay una prioridad en la vida que nunca ha cambiado: ser feliz siendo quien soy y haciendo lo que hago.

-¿Cuál es el logro del que se siente más satisfecha?

-Haber creado mi propia marca de moda y ayudar a que muchas mujeres se sientan bien y felices consigo mismas.

-¿Qué es lo que más trabajo le ha costado conseguir?

-Conseguir cierta estabilidad en el negocio. Todo esto lleva detrás mucho trabajo y sacrificio por lo que el éxito no es fácil de alcanzar.

-¿Qué es lo que más valora de la gente y por qué?

-Que sean ellos mismos, que no intenten parecer algo que no son por el mero hecho de las apariencias. Al final, al trabajar en el mundo de la moda, muchas veces te ves rodeado de ese tipo de personas y cuando te encuentras con gente que es simplemente natural, es un verdadero alivio.

-¿Ha habido algún momento en su vida que ha marcado un antes y un después?

-Ha habido varios momentos de ese tipo, pero el primero fue cuando decidí marchame a Barcelona a estudiar Diseño de Moda.

-¿En su camino ha encontrado más competitividad o compañerismo?

-He encontrado un poco de todo, pero he aprendido a rodearme de gente que busca lo mismo que yo.

-Si pudiera dar marcha atrás, ¿Cambiaría alguna decisión que ha tomado?

-Si pudiera dar marcha atrás con el conocimiento que tengo ahora sí que cambiaría muchas cosas, pero al final como uno aprende es evolucionando y superando sus errores.

-¿Tiene algún proyecto entre manos?

-Siempre tengo proyectos entre manos, pero me gusta revelar todo a su tiempo.

-Su tiempo de ocio lo dedica a:

En verano, la playa.

-Cuando se levanta da las gracias por: No tener que madrugar en exceso.

-Un ejemplo a seguir: Vivienne Westwood.

-Lo que menos le gusta de la gente: La falsedad.

-Algo que siempre ha querido hacer o tener y aún no ha conseguido: Pasar mis vacaciones ayudando a alguna ONG.

-El libro que más huella le ha dejado: Es difícil elegir pero 'La Historia Interminable' es uno de ellos.

-Su película favorita: 'Twin Peaks: Fire walk with me'.

-La canción de su vida: Cualquiera que me haga sentir bien.

-El lugar que más le ha impactado: El parque natural de Sian Ka'an en México.

-Y el que elegiría para sus vacaciones perfectas: Egipto.

-El deporte que practica: Pilates.

-Su comida favorita: Patatas fritas con huevos rotos.

-Si pudiera, compraría un cuadro de: Delacroix o El Bosco

-El olor que más le gusta: El del bosque.

-Su lema: El camino se hace al andar.