«Hay que aprender a volar»

Angélica Torres Perea (Istmina-Chocó, Colombia, 1981) es hija de un profesor de Educación Física y una psicoorientadora. Tiene cuatro hermanos: dos abogados, una psicóloga ... y un ingeniero de sistemas. Ella es graduada en Geronotología por la Universidad San Buenaventura de Cali. Tiene un hijo de 14 años, que vive con sus padres en Colombia, está separada desde hace ocho y vive en Cáceres desde hace cinco.

–¿Trabajaba en Colombia?

–Al acabar Gerontología, fui coordinadora de equipos interdisciplinares de centros Vida (parecidos a nuestros centros de día). Estuve tres años, pero con inestabilidad laboral. Acabé buscando salir del país para tener mejor calidad de vida y escogí España por el idioma.

–¿Por qué Cáceres?

–Aquí vivía y vive una amiga de mi pueblo, Arlis Mosquera. Me acogió. Llegué el 1 de febrero de 2019 y el día 27 ya estaba cuidando a una señora. También he trabajado por horas. Desde hace ocho meses, atiendo a un matrimonio mayor y trabajo los fines de semana en una casa. No he vuelto a Colombia desde que vine. Veo a mis padres por videollamada. Mi hijo ha venido una vez.

–¿El cambio?

–Ha sido fuerte. En Colombia era la doctora, mandaba. Aquí soy una simple cuidadora y a veces te planteas si ha merecido la pena estudiar.

–¿Y qué se responde?

–Que tengo que luchar cada día por mi sueño: homologar mi título, algo lleno de dificultades.

–¿Tiene papeles?

–Desde marzo, tengo permiso de residencia por un año por arraigo social. Extranjería te da ese permiso si demuestras que llevas en España tres años y firmas un contrato de trabajo con Seguridad Social. Si tienes una pareja de hecho española, se consiguen los papeles enseguida, pero yo preferí tenerlos por mí misma.

–¿Teme los cambios políticos?

–Tuve miedo durante las elecciones generales por si cambiaba el gobierno. Pero desde que volvió a gobernar Sánchez, se ha agilizado la burocracia, hay más profesionales en Extranjería. Dependiendo de quien gobierne, pueden cambiar los requerimientos y quedar desamparada.

–¿Y miedo a ser deportada?

–En la pandemia, tuve mucho miedo. Tenía que ir a trabajar, había mucha vigilancia y no tenía aún la documentación. En 2021, había frecuentes redadas por Cánovas, entre Stradivarius y el Santander. Yo vivía en la avenida de España y tenía que dar una vuelta para que no me detuvieran y deportaran a mi país.

–¿Le compensa vivir aquí?

–Hay más estabilidad laboral. Aquí no se trabaja por enchufe político como en Colombia, sino por tu esfuerzo. Al llegar, me decían que había estudiado una carrera para ganar en España lo mismo que quien no estudió. Aquí se gana más. En Colombia, ganas cuatro millones de pesos (mil euros) si eres una profesional con una carrera, pero trabajas un mes sí y otro, no. Con lo que gano, mando dinero a mi hijo y tengo calidad de vida, al menos mientras viva sola. Cuando traiga a mi hijo, será más complicado.

–¿España es racista?

–Aquí no he sentido racismo ni xenofobia. Sentí más en Colombia, donde me decían: «¡Uy!, una gerontóloga negra». Era la única doctora negra en mi trabajo. Yo lo que quiero es que me apoyen, que me den fuerza moral. No es fácil dejar de ser doctora y venir a cuidar a personas mayores. A veces me pregunto: ¿Qué hago yo aquí?

–¿Qué hace usted aquí?

–Venir era un reto. No quería seguir viviendo con mis padres después de separarme. Era muy mimosa y aquí he aprendido a comer muchas cosas, a vivir muchas cosas… Una tiene que aprender a volar. Quise venir y luchar. Quiero que mi hijo me vea como una mujer guerrera.