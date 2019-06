Aprender a vivir con la incertidumbre

No sé si conocen el caso de Ethan Linderberger. Es un chico norteamericano que a sus 18 años ha decidido vacunarse. Lo anunció en una red social meses antes de cumplir la mayoría de edad con un mensaje, supongo que desconcertante para su familia, que decía: «Mis padres son idiotas y no creen en las vacunas. Ahora que ya tengo 18 años ¿dónde puedo vacunarme? ¿Puedo vacunarme a mi edad?». Cinco meses después se ha vacunado de todo, no ha tenido efectos secundarios, su madre le ha dejado de hablar y ha sido acosado, entre otras personas por su madre.

La historia puede que sea única por el activismo pro-vacunas que ha empezado a desarrollar este chaval proveniente de una familia anti-vacunas y también por la ruptura de los lazos con ella, pero en absoluto es un caso aislado, forma parte de un movimiento al que le debemos que el sarampión, por ejemplo, vuelva a ser un problema de salud pública en algunos lugares.

Pero tampoco este movimiento anti-vacunas está solo. El catálogo de 'los anti' se extiende a los anti-escuela y a los 'especistas', los que prefieren morir antes que someterse a un tratamiento médico pues entienden que la investigación médica experimenta con animales y estos merecen la misma consideración que la especie humana. También existen los anti-sindicatos, los anti-partidos, los anti-impuestos... Un largo etcétera de 'antis' que parece llevar a cuestionar la Modernidad y las instituciones que surgieron de ella: la ciencia, el estado, los partidos, la escuela.

Sorprende que siglos después de que la ciencia, el progreso y la razón se impusieran al pensamiento mágico, el pasado y la creencia, haya quienes prefieran volver a las cavernas (utilizo el plural porque las hay de varios tipos); sorprende que los errores e imperfecciones de la Modernidad y sus instituciones conduzcan a una parte importante de personas a escuchar el canto de sirenas de quienes reniegan de la idea de progreso. ¿Nos echamos en brazos de cualquiera que nos proporcione un sistema de ideas cerrado cuando vemos que el propio no es perfecto o no da respuesta a todas nuestras inquietudes, dudas o necesidades?

Hace unos días, uno de mis amigos me decía que las Ciencias de la Salud deberían aprender a vivir con la incertidumbre. Desde entonces le estoy dando vueltas a esta afirmación y no la comparto. Si algo ha caracterizado a la ciencia, a toda, la física, la biomédica, la política, etc., es la no conformidad, la búsqueda incesante de respuestas y soluciones, el avance, el progreso. Quizá sea la sociedad la que debe aprender a vivir con la incertidumbre. Algo está fallando cuando no sabemos vivir con ella, cuando no incorporamos la interrogación a nuestra vida cotidiana, cuando no naturalizamos la duda. Esta última nos protege del dogma y quizá el error sea vivir el conocimiento, que avanza y es cambiante, como se vive una religión, como una creencia. Lo expresó muy bien Ethan Linderberger cuando escribió «mis padres no creen en las vacunas».

No teman. No voy a proponer una nueva asignatura en el currículum que se llame algo así como 'aprendizaje de la incertidumbre', bastaría con hacer las cosas de otro modo, algo mejor, y con no olvidar a la Filosofía ni a la Historia y con..