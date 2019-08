Aprehenden en un polígono de Burgos 718 kilos de cangrejo rojo procedente de Extremadura La Dirección General de Medio Ambiente de Extremadura autoriza la extracción masiva de esta especie invasora para su posterior eliminación en centros de transformación EFE Lunes, 19 agosto 2019, 15:09

La Guardia Civil ha denunciado a una persona que comercializaba con cangrejo rojo (Procambarus Clarki) procedente de Extremadura en un polígono industrial de Burgos capital. El cangrejo rojo es una especie catalogada como invasora, ha informado este lunes en nota de prensa el instituto armado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de agosto cuando, en el marco del Plan de control del transporte y comercialización del cangrejo rojo para evitar su venta en el mercado de forma ilícita, el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos identificó en el polígono industrial a los ocupantes de una furgoneta.

En el vehículo transportaban más de un centenar de cajas de plástico y madera de diferentes tamaños, todas ellas llenas de cangrejo rojo vivo.

Al preguntar al conductor del vehículo por el origen de la carga, aseguró que procedía de su recolección de Extremadura.

En Extremadura existe un Plan de Control de poblaciones de cangrejo rojo según resolución de 11 de marzo de 2019 de la Dirección General de Medio Ambiente de Extremadura que autoriza la extracción masiva del medio natural en esa región para su posterior eliminación en centros de transformación.

Esta actuación ha de realizarse en vehículos refrigerados (éste no lo estaba), precintados (no lo estaba) y en un establecimiento autorizado (no hay ninguno en Castilla y León).

Los agentes inspeccionaron el vehículo, donde observaron un cuaderno en el que se anotaban nombres de clientes y un número de cajas, y constaba el nombre de un establecimiento comercial de venta de pescado ubicado en Burgos.

También vieron un libro de facturas autocopiativo, siendo la última anotación de fecha 13 de agosto, y un albarán de recepción de una empresa ubicada en Palencia.

Los precios que figuran en el albarán son entre 4,5 y 6 euros el kilo en lonja y el precio en pescadería esta semana es de unos doce euros por kilo.

Los agentes intervinieron los cangrejos y los trasladaron al Vivero de la Junta de Castilla y León, donde los depositaron tras su pesaje, que alcanzó un total de 718,45 kilos.

El propietario de los cangrejos ha sido denunciado por transporte ilegal de especies exóticas invasoras, por el incumplimiento del Plan de Control de Poblaciones de Extremadura, y además se ha dado cuenta a la Agencia Tributaria por una facturación ilegal.

El cangrejo rojo (Procambarus Clarki), está declarado como una especie exótica invasora susceptible de competir con las especies autóctonas según el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.