Apostando por la lectura

TODO lo que se dice sobre las cualidades y bondades de la lectura es cierto. Leer no tiene ningún efecto secundario. Es positivo en todas las edades, momentos de la vida, situaciones, circunstancias, condiciones.. Y a pesar de ello, tenemos que seguir reivindicando, celebrando este día y apostando fuerte por la lectura, porque merece la pena. La acción de leer es muy contradictoria, hay personas a las que le produce rechazo, no leen nunca, ni son capaces de dedicarle un momento y, sin embargo, hay otras que sienten que no pueden vivir sin leer; personas a las que la lectura les ha cambiado la vida, ¡así es!

No voy a caer en las frases típicas de grandes escritores que siempre nos han impresionado; me voy a centrar en los verdaderos lectores, esos que han conseguido hacer de ella un acto cotidiano en sus vidas; los que disfrutan y se recrean en todo lo bueno que les aporta la lectura individual y la lectura social. Mari Carmen dice que para ella fue una liberación y una cura; Antonio, escribe: «En el ocaso de mi vida, descubro cuánta riqueza me aportan la lectura y las bibliotecas»; Raúl profundiza un poco más cuando dice «leer me otorga el placer secreto de vestir mi alma desnuda de palabras concebidas solo para mí. Carmen Florencio señala que ella empezó a formar parte de un club de lectura como una prueba, con un poco de timidez y de miedo, pero poco a poco la lectura comunitaria le ha aportado una gran experiencia donde se mezcla el afán de aprender con las gratificantes experiencias humanas. Pero todavía hay más noticias interesantes: la lectura fácil (de leer y comprender) está calando en los sectores sociales que han estado alejados de ella: son las personas mayores, con discapacidad intelectual, enfermedad mental, migrantes, etc. Y se está llegando a una situación donde todas las personas que lo deseen tienen la posibilidad de encontrarse con un libro y establecer con él una relación de intimidad y de sociabilidad.

Antonio, Javier, Carmen, Carlos, Salvi... forman parte de un club de lectura fácil; tienen diferentes capacidades pero les une su gusto por leer. Antonio dice que fue su madre la que le enseñó y comparte la lectura con ella, luego perdió el hábito pero ahora que se ha convertido en un lector social está muy motivado. Javier disfruta hablando de 'El Quijote' y de Cervantes y reconoce que «necesito cultivar mi capacidad de concentración por eso leo»; Carmen lee en Braille y está entusiasmada y muy contenta con la posibilidad de leer libros de lectura fácil en Braille. El grupo de la Residencia Plena Inclusión de Mérida dice «leemos para salir de la aburrida rutina, de la monotonía que nos imponen; leemos porque todos y todas tenemos derecho a ser y a estar, a ser incluidos en la sociedad. leemos porque anhelamos a vivir una historia con final feliz y en lectura fácil».

Celebramos el Día Internacional del Libro para festejar y conmemorar a Cervantes, Shakespeare, el Inca Garcilaso y a todos los escritores que a lo largo de la historia han ofrecido sus experiencias para que nosotros, los lectores, las disfrutemos, pero también lo festejamos para seguir reivindicando la importancia de la lectura individual y social, en papel o en digital, y animar a los ciudadanos, hombres y mujeres, escolares, jóvenes, mayores. a buscar un libro, su libro, ese que nos brinda la posibilidad de disfrutar en la soledad y que luego vamos a poder compartir.

Este escrito es una invitación para que tú puedas aprovecharte de los buenos momentos que se viven leyendo historias y vidas que son, en definitiva, las nuestras.