En 'Así en el cielo como en la tierra', Dios duda entre enviar a otro hijo para arreglar el mundo o mandar el Apocalipsis. Ha sido todo peor que en la película de Cuerda. Por un lado, ha mandado a Greta. Por otro, un Apocalipsis facha. Hemos tenido que contar quién era Luis Pastor (¡y su hijo!) a gente no sabía ni que existieran. Han visto poco la tele, si no se acordarían del padre como ciego cantando coplillas. En el PP (no digamos en Vox) muchos han visto a Franco como otros ven a la Virgen en un sándwich. A Pastor e hijo los habían contratado en un distrito de Madrid para cantar en las fiestas. Pero luego no. Y Los Fesser, que los iban a sustituir, ahora tampoco van. Ante el avance del fascismo, cada vez es más común el 'síndrome de Rosa Parks'. El 'síndrome de Rosa Parks' por poderes ya es el colmo. El Cabrero se despidió con homenaje en el Festival del Cante de las Minas. Vaya, ahora que los fachas lo iban a encarcelar por rojo.