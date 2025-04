La aplicación con la que realizaron los falsos desnudos puede ser acusada de negligencia

R. H. Viernes, 22 de septiembre 2023, 21:35 | Actualizado 21:48h. Comenta Compartir

La empresa titular de la aplicación con la que se realizaron los falsos desnudos de chicas menores de Almendralejo no tiene responsabilidad penal en ... el caso, pero podría ser acusada de negligencia y la Agencia Española de Protección de Datos podría actuar contra ella administrativamente, ya que «la empresa no está haciendo nada para impedir que sea usada por menores ni sobre las fotos que se suben», según indican expertos en Derecho Penal consultados por Europa Press. La posible pena para los menores de edad identificados por su presunta relación con la producción de falsos desnudos sería, en caso de ser juzgado como delito de pornografía infantil, con finalidad educativa y no sancionadora y sin internamiento en régimen cerrado, en el caso de que tengan entre 14 y 18 años, ya que para los menores de 14 años no habría pena.

Noticia relacionada Los padres de los autores de las fotos responderán económicamente según el daño causado a las niñas «Internamiento cerrado no, porque sería una pena menos grave. Podría ser una libertad vigilada, la obligación de asistir a algún tipo de taller o formación, trabajos en beneficios de la comunidad o se puede acordar el alejamiento con las víctimas», explican los profesores de Derecho Penal Miriam Cabrera y Javier Gómez. Si las imágenes creadas fueran explícitamente sexuales entrarían dentro del delito de creación, posesión y difusión de pornografía infantil. En este caso, se sanciona cualquier conducta, incluso el acceso y la posesión para uso propio. «En este caso parece que no se trata de conductas sexuales explícitas, entonces entraríamos en el problema de los desnudos, ya que el mero desnudo podría considerarse imagen pornográfica». Cinco de los diez implicados han cumplido ya 14 años Hasta el momento, hay diez menores de edad implicados en el caso de las imágenes de falsos desnudos de niñas y adolescentes, menores de edad también en Tierra de Barros. Y la mitad de esos diez implicados han cumplido ya los 14 años. Esto quiere decir que a diferencia de los que tienen menos de 14 años, que son inimputables, se les puede aplicar la Ley del Menor, que conlleva una serie de medidas aunque en ningún caso penas de prisión. El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha dicho este viernes en Badajoz, a preguntas de los periodistas, que «aproximadamente» la mitad de los diez menores implicados en la creación, a través de inteligencia artificial, y la difusión de imágenes trucadas de menores que aparecían desnudas han cumplido ya los 14 años. Eso quiere decir, a efectos prácticos, que tienen responsabilidad porque se les puede aplicar la Ley del Menor. La Ley del Menor contempla que a los menores de edad se les pueden imponer medidas de internamiento en centros de reforma pero lo habitual es que en delitos parecidos a los ahora investigados los juzgados de menores opten por medidas menos severas, explicó a principios de semana a HOY el abogado José Duarte. Según indica este letrado, entre los 14 y los 16 años suelen decretarse medidas de libertad vigilada que no conllevan el ingreso en un centro de reforma, y medidas reeducativas consistentes en la realización de cursos en los que se ofrecen herramientas para entender la gravedad de los hechos. Más severas son las medidas cuando el autor ha cumplido los 16 años, aunque tampoco suelen conllevar el internamiento. En el caso de las imágenes de Almendralejo ninguno de los implicados tiene ya 16 años sino 14 años como mucho. También puede derivarse una responsabilidad civil que puede conllevar la obligación a indemnizar a la víctima, siendo los padres o tutores los obligados a abonar el dinero.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Inteligencia artificial