El apagón hace caer la producción industrial de la región meses después

Se trata de un auténtico ejemplo de lo que puede ser el efecto mariposa. El apagón que sufrió España el pasado 28 de abril está ocasionando que la producción industrial caiga en Extremadura varios meses después.

El pasado miércoles se conoció que el Índice General de Producción Industrial (IPI) descendió en julio un 9,4% con respecto al mismo mes del año pasado. Este índice mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, es decir, de las industrias extractivas, manufactureras y de producción y distribución de energía eléctrica, agua y gas. Desde el año 2010, por primera vez también la captación, depuración y distribución de agua.

Pero es que en junio pasó algo parecido, el IPI cayó un 6% en la región.

¿Cómo se explican unas caídas tan grandes en un periodo relativamente corto de tiempo? Sabido es que, tradicionalmente, Extremadura ha tenido siempre muy poca industria, ya que la economía regional ha estado enfocada, sobre todo, en la agricultura y en los servicios.

Y dentro de la poca industria que tenemos, el subsector más relevante es el de la producción de energía, debido a las plantas fotovoltaicas, los saltos de aguas de las centrales hidroeléctricas y los dos reactores de la central nuclear de Almaraz.

Tanto pesa la energía en el tejido industrial extremeño que supone más de la mitad del total a la hora de calcular el IPI. Esto es, el INE lo pondera con un 55,8% del total, mientras que la producción de bienes de consumo supone solo el 17,7% y de bienes intermedios el 20,5%.

Restricciones

Así las cosas, no están siendo meses fáciles para la producción de energía renovable. Tras el apagón, Red Eléctrica (la empresa semipública que gestiona el sistema) ha redoblado su vigilancia, con el resultado de que mucha de la 'energía verde' que se produce no se está vertiendo a la red por restricciones técnicas para evitar nuevos apagones Esa merma se ve compensada, sobre todo, por el incremento de la aportación de las centrales de ciclo combinado de gas, que llegó a ser del 65% durante el pasado mayo.

Según datos de la consultora Opina 360, el 10,7% de la producción eléctrica programada no pudo integrarse en el sistema en julio en España por restricciones técnicas. Son 1.122,1 gigavatios hora perdidos de generación renovable en un solo mes.

Ese escenario se traduce en Extremadura en una caída del 13,8% de la producción energética en ese mes de julio, que es la causa principal de la bajada del IPI. Sufrieron, sobre todo, la producción fotovoltaica (-23,6%) y la hidráulica (-36%), mientras que la nuclear lo hizo en apenas un 0,9%.

Así, la producción industrial de la energía bajó el 8,9% en la región, aunque hay que tener en cuenta que bajó también en el resto de los sectores industriales, aunque su peso relativo sea mucho menor. Descendió, por ejemplo, el 42,5% en los bienes de consumo duradero.

La bajada del IPI a nivel regional contrasta además con el crecimiento a nivel nacional, del 2,3%, en julio y del 4,9% en julio. ¿A qué se debe ese contraste? Hay que tener en cuenta que Extremadura es una de las principales productoras de energía renovable del país, apenas cogeneración y nada de centrales de gas, y también que el resto de las comunidades (especialmente Andalucía, que también genera mucha energía solar) tiene una industria mucho más potente que mitiga la caída energética.

El IPI, un indicador con altibajos a causa de la central nuclear de Almaraz Aunque en esta ocasión el responsable es el apagón, es muy común que el Índice de Producción Industrial que elabora el INE tenga grandes oscilaciones en Extremadura. La causa suele ser la central nuclear de Almaraz. Como se indica en la información principal, Extremadura tiene muy poca industria y dentro de la escasa que hay la producción de energía ocupa un lugar muy destacado. Aunque más del 84% de la potencia instalada en el parque energético extremeño es de origen renovable, los dos reactores nucleares de Almaraz juegan un papel muy importante porque producen luz siempre, aunque esté nublado, no haya viento o agua suficiente para mover las turbinas de los pantanos. Como es sabido, cada uno de estos dos reactores deben parar cada 18 meses durante unos 40 días, aproximadamente, para poder recargar combustible. Cuando esto sucede, el IPI extremeño suele experimentar el descenso más acusado del país. Es lo que ocurrió por ejemplo en octubre de 2021, cuando coincidiendo con una recarga de la central el IPI cayó un 19,5%.De la misma manera, este índice se dispara al alza el mismo mes del año siguiente, porque siempre se calcula en clave interanual, es decir, respecto al mismo mes del año anterior. Por ejemplo, en abril de 2021 creció el 20,6% y en abril de 2022 hizo lo mismo en un 21,5%.

