El PP anuncia acciones por la A-81 en el Congreso y la Asamblea

El Partido Popular extremeño ha celebrado en Llerena un acto de partido para tratar la situación de la autovía A-81. En el evento han estado presentes Andrés Lorite, portavoz nacional de Fomento del PP en el Congreso de los Diputados, y los presidentes regional y provincial del partido, José Antonio Monago y Manuel Naharro, además de diferentes representantes comarcarles, provinciales y regionales del partido.

Lorite ha señalado que «ante la publicación el pasado día 3 de enero del estudio informativo del tramo entre Badajoz y Espiel, nos hemos dado cuenta de que el Gobierno deja el tramo entre Zafra y Espiel sin ser autovía». «No estamos dispuestos a aceptar que haya una autovía por trozos. La autovía será en su totalidad o no será», ha añadido el portavoz de Fomento popular en el Congreso.

El diputado andaluz ha explicado que desde su partido quieren que se cumpla «lo que hizo la ministra Pastor en 2011 cuando llegó al Ministerio de Fomento, que es incluir esta actuación necesaria de conversión en autovía de la N-432 en el PITVI -Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda- del año 2012», y ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha pedido «la comparecencia del secretario general de Infraestructuras para que dé cuenta de este incumplimiento que pretenden perpetrar contra los intereses de los extremeños y los andaluces».

Por su parte, José Antonio Monago ha afirmado que el PP no va a defender una «medio autovía», pero sí ha llevado «una propuesta de impulso a la Asamblea de Extremadura», presentada el 7 de febrero, «precisamente para no renunciar a la A-81». «Tenemos que aspirar a infraestructuras del siglo XXI y no a callarnos a los que nos tiene acostumbrados el Partido Socialista cuando tiene la oportunidad de gobernar», ha concluido el presidente regional del PP.