2021: Un año de imágenes

Jueves, 30 de diciembre 2021, 13:39 | Actualizado 20:57h.

Manuela Martín | Directora de HOY 2021, Año II de la pandemia

Creíamos ingenuamente que 2020 era 'el año de la pandemia' y estábamos deseosos de darle carpetazo. Confiábamos sin razón en que el virus iba a morir con las campanadas. Pero ha resultado que 2021 nos ha vuelto a zarandear, ola va, ola viene, y lo vamos a cerrar con los contagios descontrolados y el miedo a que 2022 empiece mal.

No quiero ser ceniza. Es cierto que conocemos a más personas infectadas que nunca (si es que no lo estamos nosotros ya), pero hay que reconocer que la generalización de la vacuna está conteniendo la gravedad de esta sexta ola. Hay más contagiados, pero hay menos hospitalizados. Una magnífica noticia esta segunda parte.

Si ustedes, queridos lectores, echan la vista atrás, como lo estoy haciendo yo ahora, recordarán que 2021 lo empezamos en Extremadura de manera desastrosa. Tras la fiesta de Reyes se cerraron comercios y bares. Era la única manera de contener la expansión del coronavirus. No estábamos confinados pero sí sujetos a importantes restricciones. Sufrimos la ola con los hospitales llenos (hasta se preparó un hospital de campaña en Ifeba, la institución ferial de Badajoz). No hubo que usarlo porque los contagios fueron remitiendo. Llegaron poco a poco las vacunas y se abrió paso la esperanza de contener de una vez por todas el virus. De acabar con él.

En 2021 nos íbamos a deshacer del covid e íbamos a tener tren rápido. Nada de eso ha sucedido

A la administración de vacunas hemos dedicado el año. Ahora les ha tocado a los niños y, a toda prisa, a los adultos y su tercera dosis, la de refuerzo. Se trata de combatir la sexta ola y las que puedan venir, ya que no hay seguridad de que el virus vaya a desaparecer.

Intento no ser agorera y me agarro a los datos: hay menos hospitalizados, muchos menos; menos ingresados en UCI y menos muertos que justo hace un año, cuando nos arrolló la tercera ola. Y no hay que perder de vista este hecho positivo. Aunque sigue sin haber muchas certezas.

Nadie predijo que iba a llegar el coronavirus y nadie fue tan avispado para saber que una nueva variante más contagiosa se iba a extender por medio mundo en pocas semanas.

Nos hemos equivocado tanto con las predicciones, que más nos conviene ser cautos y no pontificar sobre cómo se va a comportar ómicron de aquí a un mes y cuándo van a remitir los contagios. Está a la vista que la capacidad de contagiar de la nueva variante nos ha cogido por sorpresa.

Despegue económico

Estábamos en pleno despegue económico y el covid nos obliga de nuevo a echar el freno.

Porque, aunque ahora lo olvidemos, 2021 no ha sido solo el Año II de la pandemia. Ha sido mucho más. Ha sido la época en que se ha recuperado el empleo perdido (Extremadura ha bajado de los cien mil parados) y se barajan proyectos industriales que podrían dar un empujón a la economía regional. Ahí tenemos el litio de Cañaveral (la mina de Cáceres parece definitivamente descartada) y hay varias empresas pendientes de asentarse en la plataforma logística de Badajoz. Desde Amazon, que prevé acabar su gran almacén en verano, al proyecto de celdas de baterías de Phi4Tech, todavía sin concretarse.

La opción de atraer la gran fábrica de baterías de Volkswagen, financiada en parte por la UE y por la que compiten varias comunidades, está sobre la mesa. Nadie, excepto la firma automovilística y quizá el Gobierno, sabe qué bazas tiene Extremadura para alojar esa industria. Y son mas poderosas que las que manejan Valencia o Aragón.

Si Sánchez quiere compensar el olvido de Extremadura debe favorecer que la gran fábrica de baterías se instale aquí

No habría que hacerse ilusiones, pero sí pelear hasta el último momento para conseguir que se instale aquí. Y si el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere de verdad romper con el eterno olvido de Extremadura solo tiene que favorecer que alguno de esos grandes proyectos se asienten en la región. ¿Por qué no romper la costumbre de instalar una gran fábrica allí donde hay otras (en Valencia y Zaragoza hay plantas de fabricación de coches) y apostar por repartir?

Solo una industria, o muchas, con fuerza tractora para dinamizar la economía provocaría cambios radicales. Lo demás, las promesas a largo plazo, las alabanzas a lo maravillosa que es esta tierra y las enormes posibilidades que tiene, son retórica vana. Humo. Que se las ahorren, porque suenan un poco a burla.

No quiero contribuir a que ustedes se hagan mala sangre recordándoles las veces que los políticos nos prometieron que en 2021 el tren AVE, rápido, digno, o como prefieran bautizarlo, estaría circulando por Extremadura. Miren el calendario. No lo está. Pero no son fechas para amargarse. Los extremeños ya hemos aprendido a armarnos de paciencia (eso que ahora se llama resiliencia, menudo palabro), y a no ponerle fecha a ese tren. Para qué, si nos vamos a equivocar. Alégrense por los gallegos, que hace unos días inauguraron un AVE de verdad desde Orense a Madrid.

Al fin y al cabo hemos contribuido al AVE gallego. Todavía recuerdo (y no he tenido que buscar en nuestra hemeroteca) cuando el Ministerio de Fomento derivó cien millones presupuestados para el tren extremeño a la obra gallega. Aquí íbamos tan retrasados con los proyectos que ni siquiera se gastaba el dinero del presupuesto. Esa anécdota podría ser el símbolo de la dejadez y de la falta de compromiso de los sucesivos gobiernos de España con el tren extremeño. En resumen, 2021 iba a ser el año en que nos desharíamos del covid y llegaría el tren rápìdo. Nada de eso ha sucedido.

A las puertas de 2022 solo cabe desear que ómicron, esa bonita letra del alfabeto griego, no haga demasiados destrozos ni en la salud ni en la economía. Y que ese dinero de Europa que nos tienen prometido y que empieza a llegar sea bien utilizado. Feliz 2022.