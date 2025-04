Actualidad

Viernes, 27 de diciembre 2024 | Actualizado 29/12/2024 12:57h. Compartir

El desastre natural de Valencia marcó el último trimestre del año, la enorme crispación política ha vuelto a dominar un 2024 marcado por la inaudita decisión de Pedro Sánchez de tomarse cinco días para reflexionar sobre su futuro. Doce meses marcados por las causas judiciales contra su mujer, su hermano o el exministro José Luis Ábalos.

Una dana mortal arrasa Valencia

El 29 de octubre quedará para la memoria como el día en que ocurrió la peor catástrofe natural de España. Una dana dejó lluvias torrenciales que provocaron una extraordinaria crecida de algunos ríos, asolando todo a su paso. Murieron 227 personas: 219 de ellas en Valencia, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía. La torpe gestión de la crisis dejó heridas políticas. La reconstrucción de la zona afectada durará años.

'Shock' en Sumar por el escándalo sexual de Errejón

Iñigo Errejón renunciaba a finales de octubre a la portavocía de Sumar en el Congreso tras hacerse públicas denuncias por acoso sexual presentadas por varias mujeres. La noticia provocó una grave crisis interna en la coalición, donde los diferentes partidos que la integran, especialmente Más Madrid, admitían que no habían estado a la altura y que los mecanismos de control internos para evitar este tipo de situaciones no habían funcionado. Errejón todavía no ha declarado ante el juez porque la parte denunciante pidió aplazar el proceso, pero su abogado ya ha asegurado que es mentira y los hechos denunciados no se corresponden con la realidad.

Vox rompe sus pactos con el PP

Vox decidió el 11 de julio romper las coaliciones de gobierno que mantenía hasta ahora con el PP en los Ejecutivos autonómicos en Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura. El motivo esgrimido por Santiago Abascal es la decisión del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de sentarse a negociar con el Gobierno la gestión de los menores extranjeros no acompañados que ha llevado al Gobierno de Canarias a lanzar un SOS al resto de comunidades por el colapso de sus recursos. Además de salir de los gobiernos, Vox deberá decidir ahora si apoya los Presupuestos desde la oposición.

Una mujer preside el Supremo

La magistrada Isabel Perelló se convirtió el 3 de septiembre en la primera mujer en presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, desde su creación en 1812. Este nombramiento supuso acabar con un bloqueo de cinco años que obligó a la Comisión Europea a mediar entre el PSOE y el PP amenazando a España con duras sanciones.

Otras noticias

Los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez

El 25 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó una carta a la ciudadanía en la que anunciaba que se tomaba cinco días de reflexión personal para decidir si merecía la pena seguir adelante después de que su mujer comenzase a protagonizar las noticias de los medios de comunicación por su papel en el rescate de Air Europa. Finalmente, todo quedó en nada.

Estalla el 'caso Ábalos'

El Tribunal Supremo mantiene abierta una investigación contra José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, por la presunta comisión de cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos.

De Aldama señala al PSOE y al Gobierno

El empresario y comisionista Víctor de Aldama convulsionó al PSOE y al Gobierno después de desvelar ante la Audiencia Nacional el 21 de noviembre haber pagado supuestas mordidas a diferentes altos cargos tanto de la formación como del Ejecutivo, con José Luis Ábalos como principal nexo.