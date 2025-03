Un año de imágenes en Extremadura

Martes, 7 de diciembre 2021 | Actualizado 31/12/2021 19:02h. Comenta Compartir

Guillermo Fernández Vara | Presidente de la Junta de Extremadura Ganar el futuro para Extremadura

Acaba un año, el 2021, que debe ser recordado por haber supuesto el inicio de una recuperación sin precedentes tras una la irrupción de la pandemia de la COVID 19. En este año que mañana termina, Extremadura se ha situado en la casilla de salida en un escenario de oportunidades para la recuperación y transformación económica y social.

En los próximos tres años se gestionarán el N+3 del Programa Operativo, cuyo marco temporal de actuación es 2014-2023; el nuevo Programa Operativo 2021-2027, para lo que España ya está trabajando en el cierre del acuerdo de asociación con la UE; la parte del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que se incluye en la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC); el Fondo REACT-EU y los Fondos Next Generation EU, destinados a hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del Covid 19.

La llegada de los fondos Next Generation supondrán un antes y un después para Extremadura. Un tiempo para repensarnos, para hacer y acertar porque es nuestra gran oportunidad como extremeños, españoles y europeos.

La gestión de los fondos debe revertir en aumentar nuestro PIB, disminuir la huella de carbono, bajar las tasas de paro, disminuir la tasa de pobreza e impulsar la competitividad de las empresas. Tienen que servir para transformar y mejorar la vida de cada uno de los extremeños, de toda la sociedad.

En este reto disponemos también de la fortaleza de los Presupuestos Generales del Estado y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que traza la hoja de ruta para la recuperación y modernización de la economía y la creación de empleo.

En esta línea avanzan además los Presupuestos Generales de Extremadura para este nuevo año que comienza, unas cuentas para la esperanza y la prosperidad de nuestra tierra que, además de compartir la filosofía de los planes europeo y español, son el motor para la construcción de una Extremadura resiliente y comprometida con la igualdad y la transición verde y digital en la lucha contra el cambio climático. Así como también representan una firme apuesta por la cohesión económica, social y territorial y por un crecimiento inclusivo, sostenible y equilibrado orientado a la reindustrialización y al fortalecimiento de nuestro tejido productivo, acompañando y apoyando a trabajadores, agricultores, ganaderos, autónomos y empresarios de nuestra región.

Porque este es el momento de Extremadura, es nuestro momento, el de todos los extremeños y extremeñas.

Son buenos tiempos, tiempos de oportunidades para esta región que llegó 150 años a la revolución industrial pero que hoy tiene los proyectos más maduros para la nueva revolución en la que estamos inmersos, debido en parte a la relocalización de la cadena de valor provocada por la aceleración de tendencias, como consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la Covid 19.

Algo que no es fruto de la casualidad porque somos una región que mira hacia adelante para ganar siempre el futuro y que dispone, además, de unos recursos naturales extraordinarios como el sol, el agua y la tierra, elementos que la convierten en una región altamente competitiva con unos costes energéticos económicos y eficientes en esta revolución verde y sostenible de las energías renovables.

Extremadura será la primera comunidad autónoma en España en tener una fábrica de baterías, una fábrica de semiconductores procedentes de diamantes sintéticos, entre otros grandes proyectos.

Todo ello, como consecuencia de que Extremadura tiene en estos momentos capacidad de competir y las industrias buscan sitios donde el coste de la energía sea más económico.

La digitalización también se sitúa como una de las grandes oportunidades en un momento en el que varias generaciones conviven de forma diferente ante la irrupción inminente del mundo digital.

El secreto del éxito hacia la innovación radica en la capacidad de invertir en conectividad, en competencias y en formación digital, así como la férrea apuesta de este Gobierno por legislar desde lo público para mejorar la conectividad en todo el territorio extremeño, de manera que permita lograr no sólo la integración digital del conjunto de la sociedad extremeña, sino también la reintegración del uso de Internet en elementos clave como la economía y la prestación de servicios públicos de calidad.

Además, a día de hoy nuestra región está a la vanguardia en legislación administrativa en España a través de normas como la Ley para una Administración más ágil, la simplificación administrativa, que elevará el silencio positivo a la mayor categoría de las posibles, además de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS).

No nos olvidamos del empleo porque un trabajo sin dignidad no es un trabajo, de la misma manera que un empleo sin derechos no es un empleo. Por ello, este Gobierno apuesta fuertemente por la generación de empleo estable y de calidad, dirigido sobre todo a mujeres, jóvenes y parados de larga duración, sin olvidarnos de las necesidades de nuestras pymes.

En total, los presupuestos para el próximo año contemplan 384 millones de euros para mejorar el acceso al mercado laboral de los extremeños, que permitirán darle la vuelta más si cabe a los datos que había hace 6 años, cuando recuperamos el Gobierno. Hoy, hay en Extremadura 64.200 personas trabajando más. Los datos del desempleo, mes a mes, reflejan una tendencia que ratifica que la recuperación social y económica se consolida.

Todos estos factores nos obligan a ser conscientes de la elevada responsabilidad que tenemos respecto del futuro de nuestro país y de nuestra tierra, por lo que ahora más que nunca tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos para ganar ese futuro fascinante que tanto merecemos y merece nuestra tierra.

1 25 de febrero Cáceres inaugura el Helga de Alvear

Tras años de obras y burocracia, y atrasado por la pandemia, Cáceres inaugura uno de sus grandes proyectos: el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear.

2 25 de marzo Crisis en Alburquerque

El Ayuntamiento de Alburquerque tiene una deuda de 10,9 millones de euros, a una media de más de 2.000 euros por cada uno de sus 5.300 habitantes. La situación financiera del Consistorio le ha llevado al impago de nóminas de sus trabajadores que se manifiestan a las puertas del consistorio.

3 30 de abril Controles en la frontera

Últimos controles fronterizos entre España y Portugal antes de recuperar el 1 de mayo la movilidad terrestre entre ambos países.

4 9 de mayo Fin al confinamiento en la región

La Junta de Extremadura ha levantado el confinamiento perimetral de la región.

5 3 de junio Margarita Robles visita la Base Aérea de Talavera la Real

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado el Ala 23 en la Base Aérea de Talavera la Real para conocer los nuevos drones predator B del Ejército del Aire que son un Sistema Aéreo Tripulado Remotamente recientemente adquiridos.

6 2 de julio Recibe la primera dosis de la vacuna Pedro Villar

Recibe la primera dosis de la vacuna contra la covid Pedro Villar. Este joven, de 18 años, padece una cardiopatía severa por la que ha sufrido varias intervenciones quirúrgicas desde que tenía seis meses de edad. En los últimos meses, su familia ha intentado que a Pedro se le incluyera en uno de los grupos de riesgo para poder ser inmunizado cuanto antes.

7 5 de agosto Alberto Ginés, oro olímpico

El escalador cacereño Alberto Ginés hace historia logrando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo. Era el estreno de este deporte en el programa olímpico y nadie esperaba la medalla de este joven de 18 años. Una presea que hace que sea el primer deportista extremeño en conseguir un oro olímpico en deporte individual, además de ser el primer campeón olímpico de la historia en escalada deportiva.

8 25 de agosto Llegan las primeras familias afganas

Llegan a Extremadura las primeras familias de origen afgano, colaboradoras con el ejército español durante los años de presencia de fuerzas occidentales en su país. Finalmente son cuatro familias, con un total de 14 miembros, que serán acogidas en Mérida y Navalmoral de la Mata por la Fundación Cepaim tras aterrizar en Barajas.

9 27 y 28 de agosto La Vuelta pasa por Extremadura

La Vuelta pasa por Extremadura con tres etapas que llevan la caravana ciclista por puntos como Villanueva de la Serena, Don Benito, Guadalupe con el pico Villuercas o Navalmoral de la Mata que se convierten en escaparate de la región.

10 15 de septiembre La fusión de Don Benito y Villanueva

Don Benito y Villanueva de la Serena inician el camino para convertirse en una sola ciudad si obtienen el apoyo del 66% de sus ciudadanos. La nueva localidad tendrá un nombre nuevo, será la segunda ciudad en PIB de la región y la tercera en población tras Badajoz y Cáceres. Según una encuesta realizada por el Diario HOY, el 'sí' obtendría un apoyo del 76% de los vecinos de ambas poblaciones en la consulta popular prevista para el 20 de febrero de 2022.

11 20 de septiembre El grupo jerezano CL recupera Galvacolor

El grupo jerezano CL recupera Galvacolor y creará más de 100 nuevos empleos. Se empieza a seleccionar personal para la fábrica de acero galvanizado y el objetivo es arrancar en febrero del próximo año 2022.

12 25 de septiembre Robe Iniesta, en Mérida

Robe Iniesta regresa a los escenarios semanas después de la cancelación de la gira de despedida de Extremoduro. La gira de la banda tuvo que aplazarse por la pandemia, pero Robe sí anuncia un ciclo de conciertos en solitario que arranca en Mérida.

13 14 de octubre Merkel recibe el premio Carlos V en Yuste

Angela Merkel recibe el premio Carlos V. La canciller alemana recoge el galardón en un acto presidido por el Rey Felipe VI en el monasterio de Yuste.

14 28 de octubre Trujillo acoge la cumbre hispano-lusa

España y Portugal se citan en Trujillo con su castillo como punto de inicio de la cumbre hispano-lusa con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Antonio Costa. Se produce la firma de varios acuerdos en un ambiente marcado por un maremágnum político a un lado y al otro de La Raya.

15 11 de noviembre HOY conmemora su entrega anual de premios

HOY premia a los empresarios Carlos Arce, Nuria Morales y Beatriz Magro, al escalador Alberto Ginés y a la abogada Eva González. Este periódico premió a estos cinco ejemplos de coraje como Extremeños de HOY 2021 en una gala en la que, una y otra vez, se habló de pasión y del empuje de esta tierra para aprovechar el momento único que se está viviendo.

16 2 de diciembre Protestas del campo

El campo retoma las protestas por los costes de producción y por la próxima PAC. Alrededor de 3.000 manifestantes asisten en Mérida a una manifestación sin incidentes y con un amplio despliegue policial.

17 14 de diciembre Versátil, estrella Michelin

Versátil consigue su primera estrella Michelin. El restaurante de Zarza de Granadilla estaba en la quiniela de los especialistas y logra colarse en el firmamento de la Guía Michelin.

18 17 de diciembre Encuentran el cuerpo de Pablo Sierra

Aparece en el río Guadiana a su paso por Badajoz el cuerpo de Pablo Sierra, el joven estudiante de Zorita, tras 14 días de búsqueda.

19 19 de diciembre Paula Josemaría rubrica su mejor año

La extremeña Paula Josemaría rubrica su mejor año con el título de maestra. La jugadora moralejana gana el Máster Final junto a su compañera Ari Sánchez.

