Extremadura 2018

POR GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA | PTE DE LA JUNTA Un ejemplo de periodismo crítico y veraz

Sin periodistas libres e independientes, no hay prensa libre ni independiente». La cita puede parecer una obviedad. Sin embargo, esos argumentos forman parte de los criterios que, en mayo de 1978, los grupos parlamentarios que integraban la Comisión Constitucional pusieron sobre la mesa para aprobar el reconocimiento de la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas.

Han pasado 40 años desde la aprobación de la Constitución Española y aún encontramos momentos en los que es necesario alzar la voz para recordar estos derechos fundamentales. Resulta preocupante comprobar que en ocasiones se haya puesto en cuestión este derecho constitucional, lo que acaba provocando que la sociedad llegue a cuestionar hasta dónde se están vulnerando nuestras libertades.

Soy un firme defensor de que el periodismo es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Debemos tener en cuenta no sólo a los periodistas como pilar básico de la profesión, sino como sociedad, dado que un país no es absolutamente democrático si no tiene medios de comunicación absolutamente libres.

El derecho a estar informado es un derecho que le corresponde a cada ciudadano y eso sólo se consigue desde la pluralidad y la independencia de quienes ejercen esta profesión. Puede parecer idílico, pero defiendo esas ideas, porque ese espíritu crítico es también la consecuencia del reflejo de la profesión ejercida por este diario en sus 85 años de historia.

Fundado por la Editorial Católica, el diario vino a suceder al desaparecido Correo Extremeño, que se editó en la ciudad de Badajoz entre 1927 y 1931. En estas más de cuatro décadas de actividad, el diario Hoy ha sido un ejemplo de periodismo crítico y veraz que, sin duda, ha ayudado a construir también Extremadura desde su compromiso informativo con la sociedad extremeña.

El derecho a estar informado es un derecho que le corresponde a cada ciudadano

Repasando las imágenes y los titulares de algunas de las informaciones que aparecen en las páginas de este especial, nos acabamos dando cuenta de que muchas cosas han ido cambiando, mientras otras permanecen inalterables. La comunicación y el acceso a la información han evolucionado de forma notable en los últimos años.

Sin embargo, el reciclado informativo y la adaptación a los nuevos tiempos no puede suponer una traba en la corresponsabilidad que tenemos todos por dignificar esta profesión. Una actividad para la que se forman cada año miles de jóvenes que buscan abrirse camino en un sector al que azotó los años de crisis económica. Por eso, en este nuevo escenario, debemos preguntarnos si estamos haciendo todo lo posible para ofrecer respuestas a una generación de nuevos profesionales que tienen en sus manos las habilidades imprescindibles para ejercer un periodismo de alta calidad y adecuado a las necesidades de una democracia saludable. En un momento de cambios constantes y reducción de recursos en las empresas de comunicación, debemos tender puentes para garantizar un futuro mejor para estos jóvenes periodistas y las audiencias para las que trabajan. Porque solo así, en esta nueva sociedad de la comunicación digital en la que nos hemos instalado, tendremos elementos suficientes para hacer una reflexión sosegada sobre la importancia de la libertad de información.

El nuevo entorno exige la observación de una serie de sólidos criterios deontológicos

Comparto el sentir de algunos expertos que defienden que el cultivo de la información exige la observación de una serie de sólidos criterios deontológicos que garanticen no solo que el periodismo cumple con su función social, sino que lo hace de una manera intachable. Por eso, resulta fundamental que en este nuevo mundo de la información, existan garantías para todo aquello que vemos, escuchamos o leemos en los medios de comunicación. Sólo así antepondremos el periodismo a las nuevas formas de consumo de la comunicación. Ésa será la mejor señal de que nuestros periodistas trabajan de manera libre.

Siguiendo estas pautas estaremos dando los pasos necesarios para garantizar el respeto del pensamiento crítico individual ya sea entre periodistas, medios de comunicación, redes sociales… o entre personas. Sólo así estaremos dignificando la profesión, y garantizando la libertad e independencia reconocidas como derecho fundamental durante los 40 años de Constitución en este país.