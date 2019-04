Anticorrupción investiga a academias privadas que cobran 'mordidas' a docentes Pablo Rodríguez, afectado. / HOY Un profesor señala que se suele aceptar entregar parte del dinero de la subvención al centro de formación para así conservar el empleo REDACCIÓN Miércoles, 3 abril 2019, 08:16

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada lleva investigando desde el pasado mes de noviembre varias academias privadas que supuestamente están cobrando ilegalmente a sus profesores. Estas 'mordidas' serían parte del dinero que corresponde a los docentes que imparten algunos cursos para desempleados acogidos a subvenciones, según desveló ayer el medio eldiario.es.

Sus fuentes indican que esta investigación del fraude implica a más de una treintena de centros en siete comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, donde al parecer un 40% de la subvención debía ir a parar a los profesores y el resto a la academia en concepto de gastos de gestión o alquiler del local. Sin embargo, algunas academias consideraban que ese 60% era insuficiente, de ahí que obligaran a los profesores a devolverles parte del dinero.

El cacereño Pablo Rodríguez, psicólogo y diplomado en terapia ocupacional, afirmó ayer a este diario que estas prácticas existen desde hace muchos años, según ha podido contrastar con otras personas. «Yo llevaba año y medio como docente y a los tres meses me topé con este sistema, pero los compañeros me dijeron que era normal. Mi punto de vista es que esto es dinero público que se quita a los trabajadores y eso es algo que hay que cuidar», explicó ayer el docente, que en 2015 fue cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Podemos en Cáceres.

Según ha podido comprobar Rodríguez, hay varias maneras de justificar esta práctica que investiga la Fiscalía por si fuera constitutiva de delito. Por un lado, la academia paga lo que marca la Administración –en el caso de Extremadura el Sexpe–, pero obliga al profesor a pagar una cantidad en concepto de alquiler de la academia. También puede presentar una factura con una cantidad mayor a la que en realidad percibe; e incluso a algunos docentes –prosigue Rodríguez– la academia les obliga a abrirse una cuenta en un banco 'on line', que le dé las claves a la academia y ésta ingresa dinero al profesor y después saca lo estipulado con el docente. Una cuarta manera de proceder, considerada más clásica, sería mover ese dinero en 'B' y por tanto sin declarar a través de sobres tal y como hubieran pactado academia y profesor.

Dan por bueno el sistema

Según Pablo Rodríguez, una de las razones por las que este sistema se ha perpetuado es porque los docentes contratados para impartir estos cursos dan por bueno este sueldo, el cual puede rondar, dice, los 21 euros la hora. «He visto que hay trabajadores que les roban pero lo aceptan y es porque muchos no tienen opción, ya que o aceptas que sea así o no trabajas. En mi caso a mí me modificaron la factura», explicó ayer a HOY este docente, quien subraya que el curso se lo concede la Administración a la academia para que lo imparta, no para que lo subcontrate.

La denuncia se inició en la Comunidad Valenciana. Según la información publicada por eldiario.es, la documentación que tiene la Fiscalía Anticorrupción apunta a 23 academias de la provincia de Alicante, pero también varias del País Vasco y Cataluña. Pero además, la Agencia antifraude señala que «existen indicios de que la misma conducta defraudatoria se reproduce por parte de academias y centros de formación», como Murcia, Extremadura, Castilla y León o Andalucía, razón por la que el caso no se ha quedado en una investigación territorial competencia de la Fiscalía provincial y se ha elevado a la Fiscalía General.