Extremadura conmemora la restauración de la corona

La monarquía en Extremadura ha ido dejando su huella en estos últimos cincuenta años que han transcurrido en democracia. Visitas de carácter simbólico para animar o dar visibilidad a un territorio o bien negociaciones directas que han hecho palanca a favor del desarrollo de Extremadura son parte del legado que deja en esta tierra la Casa Real desde noviembre de 1975. Primero ha sido con Juan Carlos I como jefe de Estado hasta el 19 de junio de 2014, fecha en que abdicó, y a continuación a través de su hijo Felipe VI. Las reinas Sofía y Letizia también han viajado repetidamente a la comunidad y han sentido el cariño de sus habitantes.

Obviamente, el ahora rey emérito ya conocía Extremadura de antes. La primera vez que consta que Juan Carlos I puso los pies en esta región fue en 1960, aún estaba soltero y vino a conocer detalles del Plan Badajoz. Ya como monarca, su primer viaje tuvo lugar en marzo de 1977, cuando él y la reina Sofía incluyeron en su gira por toda España las localidades de Badajoz, Zafra, Don Benito, Castuera, Mérida, Cáceres y Plasencia, donde abarrotaron las plazas. En esta última localidad hubo sin embargo un recuerdo amargo, con la intervención de antidisturbios al final de la jornada.

Antes de ceder el testigo a su hijo en 2014, Juan Carlos I vino a Extremadura por última vez con motivo del Día de las Fuerzas Armadas a un acto en Badajoz, en 2010. Pero entre ese año y aquel primer viaje como rey en 1977, Juan Carlos I ha intervenido en asuntos capitales para el avance de la región.

Fue especialmente relevante su interés en que Extremadura despegara económicamente, y de esa inquietud surgió en 1992 la Corporación Empresarial Extremeña, aún operativa con sede en Paseo Condes de Barcelona de Badajoz e inspirada en un deseo del rey. Y es que, según las crónicas que dieron fe de su fundación, en una visita en noviembre de 1990 Juan Carlos I ya declaró que «España tiene una deuda con Extremadura y es hora de devolverla con creces».

Esa llamada del monarca y las reuniones que mantuvo el entonces presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra con una amplia representación del empresariado español cristalizaron en la creación de la mencionada Corporación Empresarial Extremeña. Su objetivo era y continúa siendo que la comunidad atraiga proyectos e inversiones, sobre todo en aquellos años en que tocaba identificar las potencialidades de la tierra y saber cómo captar fondos europeos al estar España ya plenamente integrada en ese espacio económico común.

Alguien que conoce el germen de aquella idea es Diego Hidalgo Schnur, conocido filántropo de origen extremeño que ha estudiado en Harvard, ha trabajado en el Banco Mundial y es íntimo amigo de Juan Carlos I. Lo conoció en los años sesenta mientras cursaba la carrera de Derecho y hoy el monarca es padrino de su hija menor. Durante una época Hidalgo iba todas las semanas al Palacio de la Zarzuela a ver a su amigo Juan Carlos.

«Estando allí me dijo 'Diego, tú quieres mucho a Extremadura, y yo también quiero mucho a Extremadura, dime qué podríamos hacer por ella'. Y hablamos de que se trataba, junto con Galicia, de la región más pobre del país, y de que habiendo grandes urbes como Sevilla, Lisboa y Madrid la gente no pasaba por Extremadura y entonces el sector privado no invertía por ese motivo. ¿Qué podemos hacer tú y yo?, me preguntó el rey, que era íntimo de Cuevas (José María, presidente de la patronal entonces) y de Ibarra y me dijo que los podía coger de un codo a ambos y traerlos. Y entonces –relataba esta semana a HOY Diego Hidalgo a sus 83 años– le dije que podríamos hacer una corporación empresarial que atrajera inversiones. Y entonces el rey y yo empezamos a entrar en detalle. Como yo ya había estado en el Banco Mundial, creando bancos de desarrollo en países de África, sé que estas corporaciones deben tener capital privado. El caso es que invertí algo, el 3% del capital inicial de aquella corporación, la Junta puso el 25%, las dos cajas, de Extremadura y de Badajoz, el 12%, Iberdrola un 25%, y entraron otras empresas más».

Según recuerda Hidalgo, aquella Corporación atrajo hasta Trujillo la gran industria del cerdo que hoy es Navidul y otras empresas más pequeñas, como una firma que producía vídeos, residencias para el sector turístico y otras actividades principalmente dedicadas al sector agroindustrial, siendo el presidente el dueño de la que es hoy una de las principales empresas de la región, Ricardo Leal, de Cristian Lay.

En la actualidad, según datos de la propia Corporación, tanto la inversión inducida en Extremadura, como la facturación anual generada por las más de 60 sociedades participadas desde su constitución, superan los 1.000 millones de euros, con una creación de empleo de más de 5.500 puestos de trabajo.

Otra empresa que empujó a Extremadura hacia la modernidad económica para situarla en el mapa nacional y en cuya llegada también intervino el rey Juan Carlos fue El Corte Inglés.

Se sabe que la caza siempre ha sido una afición del monarca y también de sus escapadas a Extremadura con este fin. En una de esas monterías el rey coincidió con Isidoro Álvarez, presidente de los populares almacenes y al que le habría dicho que trajera a Extremadura uno de sus centros comerciales, como confirma Diego Hidalgo, ya que le hablaron de los clientes que vendrían de Portugal. Así, los grandes almacenes abrieron en Badajoz en octubre de 1999 convirtiendo a la ciudad en un polo de atracción comercial.

Sintonía especial con Ibarra

Pese a unas diferencias ideológicas evidentes, el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Rodríguez Ibarra, y Juan Carlos I entablaron buena relación en cuanto se conocieron, confirma Diego Hidalgo.

También lo sabe Antonio Ventura Díaz, que fue vicepresidente de la Junta entre 1988 y 1994, persona que tanto antes como después se encargó de coordinar con la Casa Real numerosos viajes de los monarcas a la región, tanto el de Las Hurdes en 1998 como el de los reyes de Bélgica en 1994, así como los que empezó a hacer anualmente primero Juan Carlos I y luego Felipe VI para presidir los premios de la Fundación Academia Europea de Yuste, institución que Ventura presidió hasta 2015.

Según cuenta, entre Ibarra y Juan Carlos I siempre hubo una buena relación. «Independiente de que hubiera un fondo republicano o monárquico en Juan Carlos (Rodríguez Ibarra) que yo no conozco, en actitud y compromiso él es profundamente constitucionalista y su posición es la defensa a ultranza de la Constitución sin paliativos, por eso siempre tuvo lealtad a la Casa Real. Y lo de impulsar la Fundación Academia Europea de Yuste fue porque la Casa Real estaba detrás y avaló el proyecto desde el principio y luego le dio dimensión. De lo contrario, Juan Carlos no hubiera afrontado esa idea», relata Ventura, quien añade que esa empatía que tuvo con el monarca era incluso más visible con la reina Sofía, «lo que lo llevó (al entonces presidente de la Junta) a varios almuerzos y comidas en la Casa Real a nivel privado, si bien nunca me dijo de qué hablaban», señala Ventura.

Lo que sí ha trascendido es que este le pidió al rey que intercediese para dar visibilidad a Extremadura. Y a esto contribuyó la visita en septiembre de 1994 de los reyes de Bélgica, Alberto II y Paola, que habían accedido al trono un año antes tras la muerte del rey Balduino.

Antonio Ventura describe aquel episodio y habla de que no fue una visita para cazar o de ocio sino un viaje institucional en toda regla que tuvo en Guadalupe el broche final y que empezó con los monarcas conociendo las habitaciones del Monasterio de Yuste, donde hubo varios posados para revistas que dieron la vuelta al mundo, y escucharon las explicaciones del catedrático de Historia Miguel Rojas Mix y el prior de la comunidad de monjes jerónimos, Rafael Calado.

«Aquello fue una visita de Estado. Juan Carlos (Rodríguez Ibarra) se volcó y yo estuve dedicado en cuerpo y alma con el 'staff' de la Casa Real porque la estancia iba a durar dos o tres días. Aquel viaje –recuerda Ventura– con los reyes de Bélgica fue un aldabonazo para dar a conocer a Extremadura en el ámbito europeo. No hay que olvidar que la Comisión Europea está en Bruselas y aquello fue una promoción de primer orden desde el punto de vista turístico, por no hablar de otros intereses, porque en producción agrícola hay grandes empresas belgas que explotan tierras en Extremadura».

Educación

Otros ámbitos en los que la monarquía española se ha implicado en estos cincuenta años ha sido en la educación. En 1990 los Reyes recibieron la Medalla de la Universidad de Extremadura y el 9 de octubre del año 2000 numerosos cacereños se concentraron en las inmediaciones del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres para poder ver de cerca a don Juan Carlos y doña Sofía, que hicieron su sexta visita a Extremadura para la inauguración del curso universitario. Por la tarde, además, visitaron Trujillo.

En su intervención ante la comunidad universitaria, el Rey se refirió a la juventud de la UEx y la animó a que sea «ejemplo y estímulo» de una comunidad autónoma que calificó de «dinámica».

Miembros de la comunidad universitaria y representantes de la sociedad extremeña pudieron compartir un aperitivo durante 25 minutos con los Reyes, que durante el acto permitió al ponente de la lección inaugural, Francisco Duque (quien más tarde sería rector) impartir sentado su disertación.

Con otra protagonista, en otro ámbito y casi dos décadas después, el interés de la Casa Real por dar visibilidad a la educación extremeña se proyectó desde Torrejoncillo el 17 de septiembre de 2019 coincidiendo con el inicio del curso escolar. Ese día la reina Letizia quiso centrar la atención en la educación rural y visitó el colegio y el instituto de este pueblo cacereño de menos 3.000 habitantes. Se sentó con pequeños de cinco años a dibujar, le cantaron el cumpleaños feliz por sus 47 años recién cumplidos y algunos vecinos manifestaron a HOY que era lo más importante que había ocurrido en su pueblo.

Las Hurdes

Pero si existe un sitio de Extremadura que adquiere una significación especial por lo que ha implicado la presencia allí de los reyes de España ese lugar está en el norte de la provincia de Cáceres. La relación de los monarcas españoles con la comarca extremeña de Las Hurdes siempre ha dado mucho de sí por la vocación transformadora de esos viajes.

Todo comenzó cuando en 1922 el abuelo de Juan Carlos I, el rey Alfonso XIII, visitó esta zona del país junto al doctor Marañón y la dio a conocer, más con sus sombras debido a la pobreza del lugar que por sus luces. Una precariedad que se encargaría de rodar Luis Buñuel en 1933 para su documental 'Las Hurdes, Tierra sin pan', terminando de difundir lo que se acuñó como paradigma de la España profunda.

Juan Carlos I ya había repetido este viaje de su abuelo en 1971 cuando aún no era jefe de Estado. Tras pasar por Cáceres y Plasencia se empeñó en hacer una parada en Las Hurdes, donde conoció a un ahijado que hizo allí su abuelo, lo que ilustra esa vinculación especial de los Borbones con esta comarca de Extremadura.

En cuanto la monarquía se reinstauró en España, el presidente extremeño Rodríguez Ibarra lo volvió a invitar para que comprobara en persona cómo había cambiado la tierra cuyas penurias inmortalizó el cineasta Luis Buñuel.

«Ibarra –explica a HOY Antonio Ventura– se dedicó a propiciar la mejor imagen de Las Hurdes a través de la madera, la miel, el turismo... tal y como hacía Salamanca con el turismo en Las Batuecas. Y cuando Ibarra se convenció de que se podía dar otra imagen de Las Hurdes, conversando con el rey en sus reuniones particulares se lo dijo. Posiblemente ya estaba en la mente de la Casa Real ver cuándo se podía propiciar esa visita».

Aquel viaje ya oficial y preparado por la Casa Real tuvo lugar en abril de 1998. El rey ofreció a los hurdanos el apoyo y la amistad permanente de la Corona para «impulsar el proceso de modernización que estáis llevando a cabo», y que hacía que Las Hurdes sean «un punto de referencia para todos los españoles», relataron las crónicas de HOY.

Don Juan Carlos y Doña Sofía visitaron Pinofranqueado, Caminomorisco, Casar de Palomero y Vegas de Coria en su primer día, un lluvioso 14 de abril de hace 27 años. El segundo día visitaron el instituto Gregorio Marañón en la localidad de Caminomorisco, entre otros pueblos.

Para comprobar los monarcas que esta comarca había dejado de ser el ejemplo del retraso más absoluto, en Casares de Hurdes los Reyes asistieron al nacimiento oficial de la primera página web de la comarca, 'Inter Hurdes'. Además, desde Nuñomoral, Juan Carlos I inauguró de forma simultánea y simbólica las cuatro presas de abastecimiento de agua de la comarca gracias a un avanzado sistema técnico que permitió la transmisión vía satélite de imágenes entre las cuatro presas.

Antonio Ventura Díaz volvió a ser capital para coordinar aquel viaje a Extremadura por parte de los monarcas y revela ahora algunos detalles de aquel recorrido pasado por agua que rompió tantos esquemas al protocolo. «Teníamos que esperar a que amainara para que los niños bailaran ante la reina, que no paró de hacerse fotos con los vecinos y estuvo especialmente cariñosa. Se volcó con los niños», pone como ejemplo Ventura de la implicación de la Casa Real con esta zona.

Otros detalles que recuerda fue cómo los dueños de Atrio, Toño Pérez y José Polo, organizaron la única comida oficial de aquel viaje. «Los reyes querían invitar a todos los alcaldes y gente relevante en el desarrollo de las Hurdes, así que Atrio trasladó hasta allí sus recursos con una decoración increíble con plantas, hicieron un gran trabajo de estética».

Aquel almuerzo fue en un albergue de Pinofranqueado retocado para la ocasión. El resto de comidas y cenas fueron sobre la marcha. «Tanto es así que sus majestades durmieron en Las Hurdes en una estancia de la Junta, no en un Parador, sino en un aposento de poca categoría para los reyes y todo su equipo, donde no faltó algún incidente que otro porque el día en que iban a dormir allí los reyes el calentador del agua se cayó de la pared, se estropeó y hubo que arreglarlo con urgencia justo antes de que llegaran sus majestades», cuenta Antonio Ventura como anécdota.

Veinticuatro años después, en el año 2022, la Casa Real quiso repetir visita, esta vez con Felipe VI como jefe de Estado y cien años después de que su bisabuelo se presentara a caballo en este mismo rincón extremeño en cuyas alquerías ha proliferado el turismo rural. Esta vez Felipe y Letizia bajaron de un helicóptero. Según la crónica de aquel 12 de mayo de hace tres años, «mi visita no pretende solo conocer mejor lo que hizo el rey Alfonso XIII hace un siglo, sino también conocer la realidad actual y las perspectivas de futuro de esta comarca».

Hasta Yuste cada año

También en Cáceres, en este caso en la comarca de La Vera, se encuentra otro lugar clave que ayuda a explicar la relación de la Casa Real con Extremadura.

El Monasterio de Yuste fue el palacio del emperador Carlos V, que murió allí en 1558, pero en la actualidad lo que representa este edificio de piedra levantado en mitad de un bosque guarda mucha relación con el rey emérito de España y su sucesor.

Lo explica Antonio Ventura, pieza clave en la Fundación Academia Europea de Yuste que contribuyó a fundar en 1992 y que, a partir de 1995 hasta el día de hoy, entrega anualmente los premios Carlos V.

«Se trataba –relata Ventura– de un inmueble de entidad histórica de primer orden que estaba muy olvidado y sin significación alguna en la promoción turística de Extremadura». No hay que olvidar que era propiedad de Marqués de Cubas y del Marqués de Griñón. «En un momento determinado –prosigue–, propiciado por la Casa Real y Rodríguez Ibarra, las familias propietarias cedieron su titularidad al Estado a través de Patrimonio Nacional, lo que supuso un salto cualitativo en la referencia del monasterio. En esos momentos solo había una comunidad jerónima que abandonó el lugar cuando apenas había frailes y que se gestiona desde el Obispado de Plasencia, que consiguió que vinieran varios frailes polacos (paulinos) para encargarse de la parte religiosa».

Sin embargo, aún quedaba dotar de contenido a semejante edificio de piedra en un enclave tan excepcional. Y ahí Juan Carlos I se implicó desde el principio con la Fundación Academia Europea de Yuste.

«Antes era un monasterio olvidado habitado por tres o cuatro jerónimos sin posibilidad de fomentar el conocimiento del propio monasterio, y todo se ha conseguido porque los reyes se implicaron en darle el valor real al lugar donde muere nada más y nada menos que Carlos V, y conectarlo con todo el tiempo que vivió el emperador en Yuste con sus entrevistas y audiencias, ya que la lista de personajes relevantes que pasaron por allí es inmensa», sigue contando Antonio Ventura que ayudó a guiar a aquella transformación.

En la actualidad, desde 1995 en que la academia concedió el premio Carlos V a Jaques Delors, han recogido el galardón a figuras de la talla de Helmut Kohl, Angela Merkel, Mijail Gorbachov, Simone Veils o Javier Solana, entre otros galardonados de proyección internacional.

Es habitual que cada año acudan al premio que concede la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, dedicada al fomento de las relaciones de España con el resto de Europa y con Iberoamérica. El presidente de honor de su patronato es Felipe VI desde 2017, pero desde que en 1995 se conceden los premios Carlos V siempre ha habido un acompañamiento de la Casa Real al acto, ya fuera por parte de Juan Carlos I o de Felipe VI, y solo en una ocasión, en 1998, acudió la Infanta Cristina.

El objetivo del premio es reconocer el trabajo de aquellas personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que han contribuido con su esfuerzo al engrandecimiento de los valores de Europa y al proceso de integración europea. Así, la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V es un acto de Estado que se celebra en Extremadura y desde su primera edición ha contado con el respaldo de la Casa Real. Su Majestad el Rey Felipe VI, quien ha presidido las solemnes ceremonias desde su proclamación como Rey de España, es desde febrero de 2018 Presidente de Honor de la Fundación Yuste, lo que ha supuesto un nuevo impulso para la Fundación y sus fines.

Para explicar la relevancia de esta institución hay que escuchar a Antonio Ventura cuando cuenta su primera visita oficial como director de la Academia. «Fui a Bélgica después de haber dado el premio a Jacques Delors, en 1995, y yo llevaba la tarjeta de visita del Monasterio de Yuste. Era 1996 e iba con el prejuicio de que con esa tarjeta no conseguiría abrir ninguna puerta, y me llevé la sorpresa de que me las abrió todas, incluida la de la Comisión Europea», cuenta Ventura orgulloso de que este evento impulsado en Extremadura tenga epígrafe propio en el presupuesto europeo para darle cobertura, «aunque sea una cantidad simbólica».

Día histórico para Mérida

Al margen de la dimensión de los viajes a Yuste o Las Hurdes, los monarcas españoles siempre han incluido en su agenda poblaciones extremeñas cuando ha tenido lugar un evento reseñable.La portada del 20 de septiembre de 1986 la presidió un gran titular: Día histórico para Mérida. Y debajo una foto de los Reyes Juan Carlos y Sofía en el Museo Nacional de Arte Romano, que acababa de ser inaugurado. Los acompañó Francesco Cossiga, presidente de Italia.

La reina Sofía dejó fotos para enmarcar, como el descanso que se tomó sentada sobre una piedra milenaria durante su posterior visita al teatro y anfiteatro próximos al edificio diseñado por Rafael Moneo y que ese día sirvió gracias a las máximas autoridades de dos países, para poner a Extremadura en el mapa de la cultura exhibiendo su riqueza patrimonial.

Apoyo tras la riada de 1997

Como en tantos países, la monarquía cumple con su presencia una función reparadora después de grandes tragedias y catástrofes. El príncipe Felipe acudió a Badajoz en 1997 tras la riada que acabó con 25 vidas (18 el día del funeral en el pabellón de La Granadilla) a cuyos familiares dio consuelo. En aquella jornada, Rodríguez Ibarra reveló que el príncipe Felipe «se había quedado lógicamente preocupado por la catástrofe que veía y que era más de lo que se imaginaba».

En Zafra, por ejemplo, siempre han agradecido la presencia en su feria ganadera de los reyes en momentos puntuales, lo que la ha ido impulsando como un referencia principal en nuestro país en este ámbito. La foto de la reina Letizia y Felipe en 2014 acariciando una yegua también corrió por numerosas publicaciones de España.

La solidaridad de Sofía

Con el rey emérito en Abu Dhabi y su imagen en declive, y aunque ahora la actividad de la Casa Real gire en torno a Felipe VI y Letizia, la reina emérita doña Sofía, así como las infantas tienen su propia agenda u siguen recalando en Extremadura. La afición a la hípica por ejemplo de la infanta Elena la trae a concursos ecuestre a Badajoz, donde ha competido varias veces.

Otro proyecto con el que la Reina Sofía se ha comprometido especialmente es el Banco de Alimentos. La reina emérita es la presidenta que ayuda todos los bancos de alimentos de España. El de Badajoz fue el único que no cerró durante los peores meses de la pandemia. «Por esa razón, doña Sofía, sin que la llamáramos nosotros, vino a visitarnos en noviembre de 2020, cuando aún estábamos todos con mascarilla. Llegó hasta el polígono industrial de El Nevero y habló con los voluntarios. No fue una mera visita de cortesía pues se interesó por lo que nos faltaba, preguntaba de todo. Luego comió en Marchivirito y volvió a Madrid en un avión de línea regular», recuerda Cristina Herrera, presidenta del Banco de Alimentos de Badajoz. Según dice, cada vez que ha hecho una visita la noticia trasciende, la gente se acuerda de las necesidades que hay en el Banco de Alimentos y esos días hay más donaciones.

Además, añade Herrera, «siempre que ha habido alguna desgracia en Extremadura o en Badajoz ha estado pendiente. Cuando hace unos años (diciembre de 2022) fueron las inundaciones de Gévora nos llamó y, sin nosotros pedirlo, nos dio una subvención para ayudar a la gente», comenta sobre el último gesto de doña Sofía en Extremadura.

En cuanto al rey Felipe VI, que visitó en diciembre de 2020 Talavera la Real, donde el Ejército del Aire le mostró los cuatro drones que tiene en el Ala-23 de la base extremeña, este ha regresado a Extremadura varias veces más. La última visita, acompañado de Letizia, fue al valle del Jerte el 28 de agosto para interesarse por los efectos de los incendios; y la penúltima a Badajoz el pasado 8 de mayo cuando visitó las máscaras del Turuñuelo recién expuestas en una nueva sala del Museo Arqueológico Provincial. Solo pronunció en público tres palabras: «son muy bonitas». Pero de nuevo su presencia proyectó por toda España una nueva imagen para promocionar Extremadura.