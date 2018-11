35 años esperando a la deuda histórica

Cuando despertó, la deuda histórica extremeña todavía estaba allí. Si algo no se le puede discutir a la deuda histórica extremeña es que es eso, histórica, como el microcuento de Augusto Monterroso. Por eso, cuando Guillermo Fernández Vara salió el pasado martes de La Moncloa y anunció que el presidente del Gobierno se había comprometido a impulsar el pago de esa cuenta pendiente, a más de tres les pareció que esa canción ya la habían escuchado antes. Y más de una vez.

Esa factura que el Estado le debe a la comunidad autónoma es tan antigua como el Estatuto de Autonomía, que se aprobó en 1983, el año en el que Miguel Boyer le expropió Rumasa a José María Ruiz-Mateos y en el que José Luis Garci ganó un Óscar por 'Volver a empezar', título que podría servir para el relato de no ficción que es la historia de la deuda extremeña. Desde esos días hasta la reunión de esta semana entre el presidente de la Junta y Pedro Sánchez han transcurrido 35 años, que al estilo de lo que ha ocurrido con el AVE, dan para elaborar un extenso catálogo de promesas incumplidas.

El 21 de febrero de 1990 -o sea, hace más de un cuarto de siglo-, Ramón Ropero, entonces consejero de Economía, viajó a Madrid, y dos días después atendió a los periodistas de Mérida y les dijo: «Se nos ha reconocido la deuda histórica». Pasaron seis años hasta que eso se tradujo en dinero. En 1996, el Estado le ingresó a la región cinco mil millones de pesetas (treinta millones de euros). Para los afines al PP, el mérito es de José María Aznar, presidente del Gobierno en ese momento (ganó las elecciones de mayo de ese año). Para los socialistas, ese dinero no habría llegado si no es porque así lo pactaron Felipe González y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Una travesía del desierto

Medallas al margen, el hecho cierto es que la comunidad no volvió a recibir nada hasta el año 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy le ingresó veinte millones. Idéntica cantidad se recibió al año siguiente, y cuarenta llegaron en esa misma legislatura, en el año 2014. El último pago fue en 2017, por importe de diez millones. En definitiva, hasta el día de hoy se han recibido 120 millones, una cantidad alejada de los 430 que José Antonio Monago anunció en 2014.

Fue el 6 de mayo en la Asamblea, casi al final de una de sus intervenciones durante el debate sobre el estado de la región. El entonces presidente aseguró que había alcanzado con el Gobierno central un acuerdo que se firmaría en julio. Una semana después, en el Senado, el ministro Cristóbal Montoro dio más detalles: la región recibiría 336 millones en el periodo 2015-2018, a razón de 84 cada año.

Pero llegó julio y no se firmó nada. En agosto, Monago afirmó que la demora se debía a problemas para cuadrar las agendas. En septiembre, la vicepresidente Cristina Teniente admitió que no se había firmado porque no estaba cerrado, pues no se ponían de acuerdo en los plazos. Un año más tarde, ya como nuevo presidente autonómico, Fernández Vara definió aquel acuerdo de los 430 millones como «un cuento chino».

Lo hizo un par de meses antes de viajar a Madrid (diciembre de 2015), y firmar con Montoro no un acuerdo, sino un protocolo de intenciones. Tenía cuatro páginas y contemplaba el pago de 120 millones entre los años 2016 y 2018. Faltan siete semanas para que ese plazo concluya y solo han llegado diez (hay otros diez en los presupuestos estatales para este año).

Que ese acuerdo de diciembre de 2015 se ha quedado en casi nada lo ratificó Soraya Sáenz de Santamaría el verano del año pasado. Viajó a Mérida, se reunió con Vara y a la salida se anunció que las dos administraciones se emplazaban a firmar un convenio para ejecutar el protocolo incumplido. Es lioso, sí: un convenio para ejecutar un protocolo incumplido que sustituía a un acuerdo anunciado pero no firmado. Así es la historia de la deuda extremeña, un camino revirado y pedregoso. En coherencia con la historia, tampoco ese convenio de impulso que propuso Sáenz de Santamaría se llegó a firmar.

El siguiente capítulo en este relato político es la visita del presidente de la Junta a La Moncloa el pasado martes. De ahí tampoco se trajo Fernández Vara nada firmado, como le recriminó la oposición. Sí el compromiso de Pedro Sánchez de impulsar de una vez por todas el pago de la famosa deuda. ¿Cómo? Poniendo en marcha la comisión mixta Junta-Estado que deberá decidir cuánto hay que pagar, cuándo y cómo.

La reacción

El anuncio dejó fríos a unos cuantos, que no ven en él nada nuevo bajo el sol. Porque no se habla de dinero, sino de una comisión, un término que muchos asocian a la nadería. Por mucho que esa comisión sea un paso previo necesario para hacer las cosas como prevé el Estatuto de Autonomía. En su disposición adicional primera, esta ley plantea que debe formarse esa comisión, cuya tarea será marcar una hoja de ruta que debe concluir con el abono de lo que se le debe a la región. Pero es que la reforma del Estatuto aprobada en el año 2011 concedía 18 meses para cuantificar la deuda y tres años para pagarla. Y no se hizo. Otra vez, un plazo incumplido.

Y hay un enorme asterisco más: en el Estatuto no aparece la expresión 'deuda histórica'. De lo que se habla es de «fuentes excepcionales de financiación» del Estado a la región, y de «asignaciones complementarias para hacer frente a las circunstancia socioeconómicas de Extremadura». Esto le pone al Gobierno central una alfombra roja para argumentar que tal o cual partida ya ingresada responden a ese concepto. De hecho, los 120 millones ya cobrados se entienden como un adelanto, y se descontarán de la cifra final que acuerde la comisión mixta prometida esta semana por Pedro Sánchez.

Su antecesor en el cargo, Mariano Rajoy, ya advirtió en 1997, siendo ministro de Administración Territorial, que el extremeño no es el único estatuto autonómico con un párrafo interpretable como el reconocimiento de una deuda histórica por abonar. Lo que sí es distintivo de la región es su mochila de anuncios que no pasaron de eso. Es una deuda doblemente histórica, que ha sobrevivido a cinco presidentes del Gobierno (González, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez) y que empieza a tomar cuerpo de dinosaurio. Despiertas y todavía sigue allí.