HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
Recreación de la propuesta lanzada en diciembre de 2024 de la línea del AVE pasando junto al estadio del Salto del Caballo de Toledo. HOY

24 años de espera para saber por dónde cruza el AVE por Toledo

Del que partiría la nueva línea a Extremadura a la altura del municipio toledano de Pantoja

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:19

Comenta

Parece que esta vez es la definitiva. O no. Óscar Puente anunció el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados que el acuerdo con ... la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para resolver la construcción del trazado del AVE por Toledo es inminente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  3. 3

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  4. 4 La borrasca Claudia deja más de 50 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  5. 5 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  6. 6

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  7. 7

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  8. 8

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  9. 9 65 empresas de Badajoz se vuelcan con la gran paella solidaria para ayudar a Inma
  10. 10 Dromo: el viaje continúa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 24 años de espera para saber por dónde cruza el AVE por Toledo

24 años de espera para saber por dónde cruza el AVE por Toledo