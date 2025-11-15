24 años de espera para saber por dónde cruza el AVE por Toledo

Parece que esta vez es la definitiva. O no. Óscar Puente anunció el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados que el acuerdo con ... la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para resolver la construcción del trazado del AVE por Toledo es inminente.

El asunto interesa mucho a Extremadura. Como se sabe, el trazado entre Badajoz a Plasencia está a falta de unas pruebas de seguridad para que pueda considerarse como de alta velocidad, con independencia de que luego los trenes que lo recorran alcancen los 300 kilómetros por hora.

Desde la capital del Jerte hasta el límite provincial las obras están en marcha, aunque con distintos grados de ejecución según el tramo que se trate.

Pero el verdadero problema llega a partir de ahí. Entre la localidad manchega de Oropesa y Madrid no se ha movido aún ni un metro cúbico de tierra. Y no se espera que se haga a corto plazo.

Como ya ha publicado HOY, el proyecto original, encargado en 2001 y aprobado en 2008, planteaba en este tramo de unos 140 kilómetros aprovechar el tendido por el que circula el AVE Madrid-Sevilla, del que partiría la nueva línea a Extremadura a la altura del municipio toledano de Pantoja. Seguiría el trazado junto al tren convencional hasta llegar al límite con Cáceres, en Oropesa.

Sin embargo, la declaración de impacto ambiental de esta opción caducó y fue necesario elaborar un nuevo estudio informativo.

Como había que empezar desde cero, el Ministerio de Fomento (ahora de Transportes) planteó en 2017 un cambio en el proyecto. De esta manera, ahora la línea no partiría de Pantoja, sino de Toledo, para lo que aprovecharía el ramal de acceso que ya existe desde el AVE Madrid-Sevilla.

Sobre el papel, este cambio de trazado daba más atractivo a la línea, pero planteaba un problema añadido, diseñar el paso por la ciudad, con una orografía complicada y que además es Patrimonio de la Humanidad.

Ese trabajo terminó en 2020, pero el Consistorio toledano, así como el de Talavera de la Reina, presentaron alegaciones. Para ello contaron con el respaldo del Gobierno manchego. Esto llevó a plantear un nuevo análisis de alternativas con el objetivo de que estuvieran listas a comienzos de 2024.

Mientras tanto, Óscar Puente había sido nombrado ministro de Transportes en noviembre de 2023. En una visita a Badajoz a finales de diciembre afirmó que su prioridad era traer el AVE a Extremadura. Ante el retraso en el tendido por Castilla-La Mancha, y debido a que el estudio de alternativas debía estar terminado a comienzos de 2024, aseguró en una entrevista a HOY que la solución definitiva se conocería a principios de ese año.

En febrero, de nuevo en la región, aseguró que el paso por Toledo estaría desbloqueado «muy pronto» y que ya se había elegido una alternativa tanto para esta ciudad como para Talavera de la Reina. En abril, dos meses después, dijo en el Senado que «pronto» se desbloquearía la situación.

Con o sin acuerdo

A mediados de ese mismo mes Puente dio un paso más y afirmó que la solución técnica se aprobaría con o sin acuerdo con los ayuntamientos y el Gobierno de Castilla-La Mancha. Un aviso de que no permitiría más demoras.

De nuevo en el Senado, el ministro anunció a finales de mayo que el estudio informativo de Talavera de la Reina estaría listo «en breve, incluso a lo mejor la semana que viene», dijo. En cuanto a Toledo, apuntó que «nos va a llevar muy poco tiempo más». Según dijo, estaba dialogando con el Gobierno castellanomanchego, pero reiteró que se iba a decidir con o sin acuerdo «porque Extremadura no puede seguir esperando».

En agosto, Puente anunció una decisión inminente, igual que ahora. «En septiembre desbloquearemos definitivamente el trazado pendiente de Madrid a Extremadura», afirmó en otra comparecencia en el Senado. «Espero que en paz y en armonía, y si no puede ser en paz y en armonía, pues tomaremos una decisión unilateral, qué le vamos a hacer».

No fue en septiembre, sino a las puertas de la Navidad (el 19 de diciembre) cuando el ministerio presentó una propuesta que parecía satisfacer al Ayuntamiento, pero no a la Junta. Ocho días después de conocer el trazado, García-Page afirmó que «hay algunos ingenieros que se están empeñando no solo en hacer puentes, sino un 'scalextric', que además seguramente los toledanos le pondrían el nombre de puente».

Ya en mayo de 2025, el Consistorio toledano se sumó al rechazo del Gobierno autonómico durante el periodo de alegaciones que quedó cerrado por aquellas fechas.

Finalmente, nada se ha vuelto a saber sobre el tema hasta el pasado 27 de octubre, cuando García-Page ya adelantaba el pacto al que se refería Puente el miércoles pasado.

«Creo que tenemos muy cerca ya un acuerdo sobre el AVE en la ciudad de Toledo, lo tenemos al alcance de la mano y en este sentido soy muy optimista, creo que será a satisfacción de todos», aseguró el presidente castellano-manchego en una comparecencia pública.

Igualmente, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, confiaba en que imperara el «sentido común» en la definición del trazado del AVE Madrid-Lisboa a su paso por la capital regional, y ha defendido que ese sentido común «pasa por aceptar la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Toledo».