17 años cruzando Extremadura cada verano

Hace 17 años que Alfonso Sánchez y María José Guerrero decidieron romper con el guión establecido para las vacaciones familiares. «Cuando nos casamos -cuenta él-, empezamos a irnos a Torremolinos (en Málaga) una semana, porque antes no se reservaba menos de una semana de vacaciones en un hotel. Estuvimos ocho o diez años yendo allí. He pateado todos los hoteles de esa zona de la costa. Pero los niños empezaron a hacerse mayores, y como nosotros habíamos venido de jóvenes a este camping, pensamos que ellos se lo iban a pasar mejor en un sitio así que un hotel». El matrimonio decidió cambiar el paso y probar la fórmula. Y tal fue el éxito que desde entonces, cada fin de semana libre, cada puente festivo y cada mes de vacaciones, el destino es el mismo: el camping Jaranda, en Jarandilla de La Vera. A 239 kilómetros por carretera de su casa, en Fuente del Maestre.

«Nos vinimos, y los chicos se tiraron todo el día corriendo y jugando de aquí para allá por el camping, todas las noches haciendo amigos», relata Juan Manuel, que el primer año se ciñó al protocolo del debutante en la materia, es decir, durmió en una tienda de campaña. Al año siguiente, el matrimonio subió de golpe un par de peldaños en el escalafón de la comodidad campista al comprarse una caravana.

No les falta nada

La rutina del padre de familia estos días suena a felicidad: paseo mañanero por el campo, ir al pueblo a por pan de leña, baño en la garganta, una cerveza...

En una visita guiada por su casa rodante, queda claro que no falta nada, ni siquiera el aire acondicionado, un elemento de primera necesidad otros veranos, pero no tanto en este, que tiene para la familia del sur de Badajoz una novedad. Se llama Fátima, es de Burguillos del Cerro, tiene 22 años y es su sobrina. Durante julio durmió en la caravana de sus tíos, y en agosto por cuenta del camping, que la tiene contratada como socorrista. Estudiante de Historia y Ciencias de la Música en Granada, es además cantante de ópera. Con las manos apoyadas en el flotador naranja de emergencia, acepta la petición y se arranca con celeridad e inusitada soltura a cantar 'Granada' (el clásico de Agustín Lara). Su torrente de voz silencia el lugar y al terminar, no queda un piscinero que no aplauda.

No hay demasiados bañistas aquí hoy. Quizás porque la mayoría prefiere la garganta Jaranda, de la que toma su nombre el camping, que abrió en 1980. Entre la cercanía del río y la sombra que da la colección de árboles veteranos del recinto, las noches son tirando a frescas. También los chapuzones, claro, que dada la temperatura del agua, exigen su dosis de valentía. «¡Qué va!», desdramatiza María José Guerrero. «Es solo al meterte, una vez que has nadado ya no sientes frío, y bañarte en este agua tan clarita y sin cloro... Esto no lo hay en todos los sitios». Y algo más: «el agua de estas gargantas es más sana que la de las playas», apunta su marido.

Este año, al igual que otros, el matrimonio pacense se ha sacado el bono de seis meses, que es el tiempo que está abierto su camping favorito, que cierra del 15 de septiembre al 15 de marzo. La modalidad elegida por los Sánchez Guerrero les permite aparcar su vehículo en la parcela alquilada cada vez que quieran durante el medio año que el sitio está abierto. La pareja, que suele tener compañía familiar, llegó al Jaranda el 2 de julio y pasó allí el mes entero.

Funcionario y agricultor

Son treinta días libres en los que Alfonso Sánchez, que es funcionario en el ayuntamiento de Almendralejo por las mañanas y agricultor por las tardes, sigue una rutina sencilla que evoca directamente a la felicidad. Para algo se ha pedido un mes de excedencia, porque el de vacaciones lo emplea en recoger la cosecha.

En sus días en el camping, se levanta entre las siete y las siete media, sin necesidad de que le suene la alarma. «Aquí tenemos un despertador particular, que son los pájaros», dice. Para activarse, se calza las zapatillas y se van él y su mujer a hacer la ruta senderista de los puentes, de cinco kilómetros. A la vuelta, sobre las nueve, desayunan. Y después, Alfonso coge la moto y sube a Guijo de Santa Bárbara a por el pan de leña, que es tan bueno que en sí mismo justificaría el viaje desde cualquier sitio del planeta. Luego pasa por Aldeanueva de La Vera a comprar el HOY, y se vuelve a su parcela. A su porche con mesas, sillas, cocina con frigorífico y despensa bien surtida... Hasta el perro, del que aseguran tiene su ración de mal humor si le porfían su terreno, está aquí como si acabaran de darle un masaje a cuatro manos. Apoya el hocico en el suelo y si se le requiere, sube los ojos con aire displicente.

Por la tarde, siesta y baño en la garganta o la piscina. Y por la noche, cena al aire libre y si se tercia, algo con hielo en vaso largo. «¿Y no se le hace largo el mes, Alfonso?». Y Alfonso se parte de risa.