55 años con los de Conyser

Cáceres era la última capital de provincia española cuya basura era recogida por una empresa local y familiar. Y el servicio funcionaba bien. En el ... resto de España, empresas nacionales y multinacionales se encargan de la basura. En Cáceres, en realidad, también era así porque Conyser, aunque tenga su sede aquí, es o ha sido responsable de la limpieza en otros lugares de España, algunos tan populares como el mercado de San Miguel, junto a la plaza Mayor de Madrid, 1.200 metros cuadrados dedicados a la restauración chic.

A los cacereños, nos va a resultar muy raro cambiar de empresa de recogida de basuras. En Cáceres, vamos a comprar unas «gallo» al «tambo», aunque las patatas fritas sean Matutano y el supermercado sea francés, y los operarios y operarias de la limpieza son «los de Conyser». Y así seguirá siendo por mucho que cambien el nombre y la razón social.

Esta asociación de la limpieza con una empresa tiene su lógica: Conyser lleva 55 años limpiando Cáceres. Con los últimos datos del censo, 65.000 cacereños no han conocido otra empresa de limpieza en su vida. Fue en 1969 cuando el Ayuntamiento externalizó las basuras y encargó a la empresa de Camilo Chacón el servicio de recogida, una concesión que se renovó en 1974. En 1979, también se renovó, pero a la empresa actual, fundada por los Chacón, Conyser, con el añadido de la limpieza de las calles y el tratamiento de los residuos del vertedero. En 1990, volvieron a ser los adjudicatarios... Hasta ahora, cuando los Chacón no se han presentado a la renovación del contrato porque, según ha explicado su propietario y CEO, el equipo de dirección de la empresa se encerró en un hotel de la ciudad, hicieron cálculos y la conclusión fue que las cuentas no cuadraban y el nivel de riesgo era inasumible.

El CEO (qué siglas más feas para referirse al jefe) de Conyser es Eduardo Chacón, nieto de Camilo Chacón, el fundador de la empresa. Tiene un currículo tan denso que hay que darle toda la credibilidad a la decisión de retirarse. Eduardo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UEx, diplomado en Alta Dirección de Empresas y en Gobierno de la Empresa por el Instituto Internacional San Telmo Extremadura Business School. Es Presidente Ejecutivo de Grupo CYS, miembro del Consejo de Administración de Renta 4 Banco, del Consejo Asesor de Accionistas de Caixabank y, de 2013 a 2017, del Consejo Rector de Caja Rural de Almendralejo.

Durante su intervención en unas jornadas del Club Senior de Extremadura sobre identidad, cohesión y desarrollo, celebradas en el monasterio de Guadalupe en junio de 2022, habló de la soledad del empresario: «El empresario está solo. Al empresario no lo entiende ni su mujer, no lo entienden ni sus hijos, no lo entiende nadie. Llega el momento de las vacas flacas y todo el mundo se une. Se unen los sindicatos, los partidos políticos, se une todo el mundo, pero los empresarios, no». También se quejó de la burocracia: «En Extremadura, hay un montón de gente que se levanta cada mañana para poner trabas al mundo empresarial. Hablo de temas de consumo y de temas fiscales locales, autonómicos y nacionales».

Conyser se retira, aunque mantiene otras cuatro concesiones en Cáceres, que era una ciudad muy limpia con esta empresa local. Así que el reto es mayúsculo. Y Eduardo Chacón se despide: «Queremos salir por la puerta grande. No nos vamos a ningún sitio. Continuamos con nuestro negocio. Tenemos 500 trabajadores y facturamos 17 millones. No hay muchas empresas así en Extremadura por desgracia».