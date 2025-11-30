HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un joven de 27 años muere tras un accidente de moto en la avenida de Elvas de Badajoz
El caso fue juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz. HOY

15 años de cárcel para un hombre que abusó de su hijastro con discapacidad intelectual

El TSJEx confirma la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz por un delito continuado de agresión sexual a un menor

A. B. Hernández

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:18

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la condena de 15 años de prisión impuesta a un hombre por un delito continuado ... de agresión sexual a su hijastro, un menor de 13 años con una discapacidad intelectual del 42%.

