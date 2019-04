«Tuve anorexia, con 13 años empezó todo»

Estaba en 2º de ESO. Apenas tenía 13 años y fue cuando empezó todo. No me sentía bien conmigo misma a nivel emocional y eso desembocó en lo físico. Tenía muchas inseguridades», recuerda Laura Sánchez Quintero, una joven de Don Benito que hoy se atreve a hablar de los trastornos de la alimentación que le mantuvieron presa en su adolescencia y parte de su juventud.

«Primero empecé a apartarme de mi entorno. Mentía a mis amigos, a mis padres y a mis profesores. Intentaba no comer a la misma hora que mi familia o me inventaba que había comido en casa de una amiga cuando realmente no lo había hecho. Sabía que algo no iba bien, pero no era capaz de identificar lo que realmente me pasaba. La gente me decía lo delgada que estaba y eso era perfecto para mí. Conseguía mi objetivo sin que nadie se diera cuenta», afirma Laura, que en esos momentos vivía con sus padres y eso no le permitía hacer todo lo que se le pasaba por su cabeza.

Así lo explica para llegar al momento más duro de la enfermedad. Ella desarrolló un cuadro mixto de anorexia y bulimia. «Me fui a estudiar con 19 años la carrera de Educación Social a Salamanca. Ahí ya nadie me controlaba y el trastorno llegó a su peor fase. Me pasaba días enteros sin comer y si ingería algo me inducía el vómito. Eso me costaba mucho y, para facilitarlo, cuando salía de fiesta bebía en exceso con ese objetivo», explica.

«Por aquel entonces me gustaba mucho cocinar y lo hacía para mis primos, que eran mis compañeros de piso, y los amigos que venían a visitarnos. Era mi particular excusa. Les decía que ya había picoteado y no tenía hambre», reconoce tras asegurar que fue consciente de que estaba teniendo una trastorno de la alimentación cuando la ropa dejó de quedarle bien.

Pasó de 55 a 45 kilos. Luego llegó el momento de afrontarlo, de cambiar su vida tal y como la había conocido. Tenía que ingresar en un centro de día para salir del agujero en el que había entrado.

Su relato forma parte de una estadística que a menudo se olvida. El 5% de la población femenina de 12 a 25 años padece trastornos de la conducta alimentaria y uno de cada diez pacientes son varones. Los casos se curan en un 70% y se cronifican en un 25% aproximadamente, según la guía de práctica clínica del Ministerio de Sanidad sobre este tipo de patologías.

Entre ellas, estamos acostumbrados a escuchar la anorexia, que se basa en la restricción de la ingesta de alimentos que da lugar a un índice de masa corporal bajo junto con un intenso temor a ganar peso. En ocasiones pueden aparecer episodios de atracones y vómitos.

El otro trastorno más conocido es la bulimia, que se caracteriza por atracones de comida seguidos de un sentimiento de culpabilidad que suele acabar en la inducción al vómito o en un intenso ejercicio como medida compensatoria.

Tras esos nombres se esconden años de lucha frente al espejo y horas marcadas por una báscula en la que ven fantasmas que realmente no existen.

«Antes era presade mi cuerpo,tras el tratamiento me sentí libre», cuenta Laura.

Los de Laura empezaron a desaparecer cuando recibió ayuda. «Mis primos dieron la voz de alarma. En la carrera, profesionales de un centro integral de trastornos de la alimentación vinieron a darnos una charla y nos hicieron un test sobre este asunto. El mío salió disparado y cuando mi primo se puso delante de mí para pedirme que hablara con psicólogos le agredí».

Ese fue el golpe que le hizo tomar conciencia. Tenía 20 años y estuvo yendo 12 meses al hospital de día de la Unidad Salmantina de Trastornos Alimentarios. Asistía una vez a la semana a terapia individual y a grupal. «No tuve que ingresar 24 horas porque mis primos se comprometieron a estar pendientes de mí», detalla.

Reconoce que el proceso no fue fácil. «Lo primero era llegar al índice de masa corporal adecuado. Aunque mi caso no era de los más graves físicamente, sí sufrí mucho en el aspecto emocional», reconoce. «Eso sí, cuando va llegando el final del tratamiento te sientes libre», añade.

Dice que en ningún momento tuvo miedo a morirse. «Pensaba que tenía el control. Luego los psicólogos me ayudaron a recuperar lo que había perdido en todos los ámbitos de mi vida», cuenta Laura.

En 2013 le dieron el alta aunque sigue cargando con una mochila que a veces pesa. «Tengo cuidado para que cualquier problema emocional no desemboque en un trastorno alimentario. Ahora ya no tengo miedo, sino respeto», matiza.

Hoy ya no piensa en kilos, tampoco recuerda la última vez que se pesó y puede decir que lo ha superado. «Mi relación ahora con la comida es maravillosa, disfruto comiendo», asegura.

A sus 28 años, esta educadora social que dirige el servicio de vivienda tutelada de una asociación de personas con discapacidad intelectual ya no vive entre mentiras. Su mirada, a través de sus ojos verdes, transmite verdad.

Hablar sin emocionarse de lo que ha vivido le cuesta más. Se atreve a hacerlo porque es su forma de visibilizar un problema por el que 317 personas recibieron tratamiento en 2018 por primera vez en las unidades de trastornos alimentarios del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Equipo de profesionales de la Unidad de Trastornos Alimentarios de Cáceres. :: armando méndez

Unidades en Extremadura

Están ubicadas en el centro de salud de Valdepasillas y en el de La Mejostilla de Cáceres. Ambas son de carácter provincial, dependen de la red de salud mental y se centran en la atención ambulatoria. El acceso se realiza a través de los equipos de Atención Primaria o por otros servicios especializados. Son consultas atendidas por psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros y trabajadores sociales.

La primera unidad de trastornos alimentarios de Extremadura se implantó en Badajoz de la mano de la psiquiatra Angustias García. Lleva en funcionamiento 19 años y en 2018 atendió a 138 nuevos pacientes. «Desde el año 2000 hasta 2008 se observó una demanda creciente, que ahora afortunadamente se ha estancado en torno a los 150 anuales», detalla Leopoldo Elvira, psiquiatra y coordinador médico del equipo de salud mental del centro de salud de Valdepasillas.

«La lista de espera está en torno a los diez días, así que damos una respuesta relativamente rápida», destaca Leopoldo, quien apunta a que las personas que acuden a consulta son cada vez más jóvenes.

Resalta que han aumentado los pacientes con trastorno por atracón, una patología que se caracteriza por episodios de ingesta alimentaria de forma aislada que se producen generalmente durante la tarde y la noche. Además, están asociados a cuadros de ansiedad y depresivos, pero no siguen conductas purgativas. En ellos no existe una gran obsesión por la pérdida de peso ni una a distorsión de la imagen corporal.

Sobre los recursos existentes en la región, reconoce que «es necesario un centro de día, pero no sólo de conductas alimentarias, sino para más tipos de trastornos mentales graves».

El psicólogo Manuel Antolín en una charla de prevención. :: hoy

En ese sentido, según el SES, en la segunda mitad del año se abrirá un hospital de día junto a la Unidad de Psiquiatría del Universitario de Badajoz y una Unidad de Hospitalización Infantil en el Materno. Serán dispositivos para pacientes con esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos depresivos y trastorno de personalidad graves fundamentalmente. No serán específicos para personas con patologías de la conducta alimentaria y sólo accederán a estos recursos si los médicos consideran que es un caso muy grave.

A otras regiones

A ese asunto también se refiere Guadalupe Espárrago, la psiquiatra de la Unidad de Trastornos Alimentarios de Cáceres donde se trataron en 2018 a 179 personas que llegaron por primera vez a la consulta. Explica que «lo normal es que la situación se controle en las unidades ambulatorias de esta comunidad autónoma». Sin embargo, aclara que «si se necesita una atención integral en centros especializados ya tienen que desplazarse a otras regiones como Madrid». En 2018 derivaron a unos seis pacientes a centros de Ciudad Real y de la capital madrileña. Especifica que en este 2019 están viendo más casos que el año pasado.

A ellos se suman los que reciben atención fuera del sistema sanitario público. Manuel Antolín es psicólogo especialista en trastornos de la conducta alimentaria y tiene su propia consulta en Cáceres. Por ella ha visto pasar a muchos jóvenes que padecen esta patología. Dirige grupos de apoyo a familiares y realiza talleres de prevención en institutos con estudiantes de Secundaria y en colegios con alumnos del último ciclo de Primaria.

Él alude a que en la sociedad actual existen numerosos factores que favorecen la aparición de este tipo de trastornos. «Se hacen las cosas de manera muy rápida y en ocasiones sin esfuerzo. Además, muchas familias ya no se sientan a comer juntas en la mesa. A eso se suma la competitividad en la escuela y la obsesión por que nuestros hijos sean los mejores. Estamos creando pequeños impacientes con escasa tolerancia a la frustración», detalla Manuel antes de referirse a uno de los aspectos que más está fomentando este tipo de trastornos en los últimos años.

«Hay niños que manejan algunas redes sociales antes de los 14 años. Darle un móvil con acceso a internet es una bomba de relojería. Si siguen solo a personas que muestran únicamente imágenes corporales, puede generarles frustración si se comparan con ellas», explica Antolín, que está al frente del blog 'Cómete el mundo', un portal sobre trastornos alimentarios dirigidos a profesionales de la salud mental, educadores, afectados y familiares.

Manuel Antolín en su consulta de Cáceres y Leopoldo Elvira, coordinador de salud mental del centro de Valdepasillas. / Armando / Casimiro

Señales de alerta

Él habla de señales de alerta. Pérdida de peso en poco tiempo, ausencia de la menstruación en las chicas, ejercicio físico acompañado de obsesión por la alimentación, uso de productos encaminados a adelgazar, preferencia por anuncios relacionados con dietas, aislamiento social, irritabilidad, tristeza y miedo constante a engordar son los principales aspectos que pueden avisar de que existe un problema, tal y como explica Antolín, que también colabora con Adetaex (Asociación en defensa del tratamiento de los trastornos alimentarios en Extremadura), una de las pocas agrupaciones centradas en estas enfermedades en la región.

Lleva en funcionamiento desde 1997, cuando unas diez familias de Badajoz y Cáceres se unieron con el objetivo de reclamar que la sanidad pública ofreciera recursos y medios para tratar a estos pacientes.

Hoy, más de dos décadas después, un centenar de familias pertenecen a esta asociación. «Nuestro fin no es que seamos más, sino abogar por la prevención en los centros educativos. Ese necesario que enseñemos a los más pequeños a ser críticos con los mensajes que reciben de la publicidad, internet y algunos medios de comunicación», explica Jaime de la Torre Fernández, presidente de Adetaex, quien reconoce que en esta época del año reciben normalmente más llamadas de familiares en busca de ayuda. Eso también sucede después del verano y de las fechas navideñas.

Jaime fue uno de los fundadores de esa agrupación porque su hija empezó a desarrollar un caso mixto de anorexia y bulimia a los 16 años. «Cuando te sucede esto a la familia se le viene el mundo encima y, ante ello, lo primero que hay que hacer es ponerse en manos de especialistas», afirma De la Torre.

Dice que en la región extremeña han conseguido que cada vez haya más recursos, pero asegura que aún queda mucho por hacer. «Pedimos unidades de día y centros de ingreso hospitalario de 24 horas. Por el momento sólo hay dispositivos de carácter ambulatorio».

También abogan por formar en prevención entre la población joven. «Es necesario. Nos llaman familiares de niñas que tienen 11 años pidiendo ayuda», comentan desde Adetaex.

A esas reivindicaciones se suman las que reclaman una legislación que controle la publicidad en los medios de comunicación, las páginas webs que hacen apología de la anorexia y la bulimia, así como las redes sociales. «No existe ningún protocolo a nivel estatal, aunque algunas comunidades autónomas han aprobado medidas en ese sentido recientemente», detalla Jaime, que alude a la modificación del Código de Consumo de Cataluña para poder sancionar con hasta 100.000 euros a las empresas, plataformas o servicios digitales que no eliminen páginas webs que hacen apología de los trastornos alimentarios.

Los pacientes que lo han superado piden lo mismo. Más recursos y leyes específicas. «De esto es muy difícil salir, las unidades ambulatorias ayudan, pero si en Extremadura no contamos con servicios integrales de 24 horas todo se complica mucho más», comenta Laura Sánchez. «Ir a una consulta una vez a la semana no es suficiente para salir del pozo», concluye.