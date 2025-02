Cada año se diagnostican 800 cánceres de mama metastásicos para los que el SES busca mayor supervivencia

En Extremadura se diagnosticaron el año pasado 6.953 tumores de mama. De ellos, el 30 por ciento acabarán en metástasis, unos 800; y el 5 o 6 por ciento de esas pacientes, unas 50, reciben el diagnóstico metastásico de entrada. Aporta las cifras el ... oncólogo del Servicio Extremeño de Salud Ignacio Delgado. «Es un problema de salud bastante grande. El 12,5 por ciento de todos los tumores son cánceres de mama».

–¿Cuándo se convierte en metastásico el cáncer de mama?

–Al extenderse a otras partes del organismo. Empieza en la mama y a partir de ahí, por su agresividad o por el tiempo, se va diseminando, por vía sanguínea o linfática, a vísceras, hígado, pulmón o huesos. Las manifestaciones son variables.

–La investigación oncológica está avanzando, ¿está llegando a las pacientes metastásicas?

–Hay buenas noticias. En los últimos años ha bajado un 3 por ciento el diagnóstico de cáncer de mama metastásico al inicio, aumentando un 15 por ciento el diagnóstico en estadio temprano, es decir, el que podemos curar. Detrás está la mejora en prevención y el diagnóstico precoz. Es fundamental seguir en esa línea para que cada vez encontremos menos enfermedad metastásica. Hay pacientes diagnosticadas hace diez años, con larga supervivencia, gracias a los tratamientos. El objetivo es cronificar la enfermedad, curar es más difícil.

–¿Se preocupan más las mujeres de la autoexploración?

–Las jóvenes están más pendientes de su cuerpo. Se notan algo y rápidamente van al médico. Ya no hay ese miedo antiguo.

–Cada vez se detecta en mujeres más jóvenes. ¿Ha llegado la hora de adelantar los cribados?

–Hay que estudiarlo. Es cierto que cada vez encontramos pacientes más jóvenes; hasta de 28 años en mi consulta.

–¿Qué tratamientos aplican cuando hay metástasis?

–Más de la mitad de las pacientes, aunque sean metastásicas, van a recibir muchas modalidades de tratamiento. Ahora tenemos muchas opciones. Tanto tratamiento local como cirugía o tratamiento sistémico: ahí englobamos la quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia. Cada vez tenemos un abanico más amplio. En un ensayo clínico en el que participamos en Badajoz conseguimos que un tratamiento que antes poníamos en enfermedad metastásica disminuyera la recurrencia de la enfermedad. Adelantando los tratamientos conseguíamos reducir el número de cánceres metastásicos. Hay una serie de criterios y a todas las pacientes que consideramos de alto riesgo de recaída, junto con la hormonoterapia, les ponemos este tratamiento dirigido, que es oral y muy bien tolerado.

–Se habla de medicina personalizada, ¿por qué es importante dar con el apellido del tumor?

–Es fundamental. Hay que saber qué tipo de cáncer de mama tiene cada paciente. Los tratamientos son totalmente distintos. Hay muchos tipos. La enfermedad se divide en hormonal y no hormonal, y ahí habría que hacer un subgrupo. A todas no se les pone el mismo tipo de tratamiento porque no funcionan siempre. Se sigue investigando y se ha logrado un aumento considerable de la supervivencia y de la calidad de vida.

–¿Qué papel juegan los ensayos clínicos?

–En el SES tenemos unos 16 ensayos clínicos en cáncer de mama. Son importantes porque permiten ofrecer tratamientos novedosos antes de que se aprueben.

–¿Estamos al nivel de otras regiones?

–Sí, e incluso mejor que en hospitales donde no hay ensayos. En Extremadura se pone el mejor tratamiento posible en indicación.

–Si es duro comunicar a un paciente que tiene cáncer, imagino que explicar que hay metástasis será muy complicado

–La relación oncólogo-paciente es tan estrecha que cuesta mucho dar esa noticia. Pero estamos ahí. Es una lucha entre ellas y nosotros, ellas confían plenamente en su oncólogo. Nosotros también sufrimos lo nuestro.