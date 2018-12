85 aniversario de HOY

POR MANUELA MARTÍN | DIRECTORA DEL DIARIO HOY Un viaje desde la linotipia al mundo digital e Internet

EN los pasillos que llevan a la Redacción de HOY están colgadas algunas de las portadas que este periódico ha publicado en sus 85 años, casi 30.000 (29.797 con la que tienen hoy en sus manos). Yo me he detenido decenas de veces frente a esas paredes tratando de apresar el momento que retrata cada una de ellas.

Una de mis portadas favoritas es la publicada el 22 de julio de 1969. EL HOMBRE LLEGÓ A LA LUNA, se proclama en letras capitulares, rojas, por encima de la cabecera del periódico. Ya en titulares se nos informa que «alunizó a las 21,18 del domingo sobre el mar de la Tranquilidad». Y junto al texto, un par de fotos en blanco y negro, con ese grano que las hacía un poco borrosas, retrata la extraordinaria aventura. En unos meses se cumplirá medio siglo de ese alucinante viaje que cautivó a todo el mundo.

Entonces HOY se publicaba en formato sábana, con unas dimensiones que hoy solo conservan los periódicos anglosajones y que a los bajitos nos cuesta incluso manejar y leer abiertos, por lo que en la histórica portada cabía, además de la noticia extensa e ilustrada del alunizaje, los acuerdos del Consejo de Ministros y hasta las temperaturas extremas que sufría Extremadura: 40,2 grados en Badajoz y 38 en Cáceres. Un mes de julio calentito, como es norma en esta tierra.

No todos los días tenemos una noticia como la de la llegada del hombre a la luna que llevar a portada, pero aún en esas tardes en que los periodistas nos miramos angustiados y nos decimos: «Es que no ha pasado nada, nada», un periódico sigue siendo el mejor vehículo para contarle a la gente qué le pasa a la gente, según la famosa frase acuñada por un clásico del oficio. Contarle a la gente lo que pasa en el pueblo de al lado o en la otra punta del mundo. O del espacio. Todo cabe en HOY y de todo se ha hecho eco HOY en estos 85 años.

Hace solo unos días recordábamos otra fecha histórica, el 40 aniversario del referéndum de la Constitución. La curiosidad me llevó a bucear en la Hemeroteca para rescatar la portada de ese día: era una foto de las colas para votar silueteada dentro de un gran SI que ocupaba media página. Un diseño muy moderno para la época. Era el SÍ, con mayúsculas, que abría la puerta a la democracia en España.

Hay otras portadas históricas, pero terribles. Se cae el alma a los pies contemplándolas, aunque el tiempo las haya amarilleado: las que reflejan los innumerables atentados etarras que trataron de cerrarle la puerta a esa democracia incipiente. En los periódicos caben el dolor más absoluto de las víctimas y el júbilo desbordado del triunfo de la selección española de fútbol en el Mundial de Sudáfrica.

Han pasado 85 años desde la llegada del primer ejemplar de HOY a los kioskos extremeños. Aquella portada ya venía calentita. No con los grados del día de la llegada del hombre a la luna (HOY nació en enero), pero sí con la alta temperatura que imponía la actualidad política: la crónica contaba que decenas de desempleados habían invadido el Ayuntamiento de Badajoz reclamando trabajo. Eran tiempos convulsos y los periodistas de HOY cumplían con su misión de contar lo que pasaba. Muchos lo han hecho a lo largo de estos años, con la República, el franquismo y la democracia. Lo bueno, lo malo, lo pequeño, lo grande...

Este 2018 que está a punto de abandonarnos ha sido pródigo en otros aniversarios redondos: se cumplen veinte años desde que dimos el salto a Internet y nació el HOY digital; en 1998 era una criatura tímida, pero pronto creció y aprendió a convivir de igual a igual, con el descaro de un adolescente, con su hermano mayor de papel. En 2018 se ha celebrado la 30ª edición de los premios Extremeños de HOY, unos galardones que han distinguido a más de un centenar de extremeños notables de todos los sectores de la actividad humana. A estos aniversarios se une el del Aula HOY, el foro de conferencias patrocinado por el periódico, que ha cumplido un cuarto de siglo. Por el Aula han pasado también decenas y decenas de científicos, políticos, escritores, artistas e intelectuales… Necesitaría muchas páginas del periódico para desgranar los nombres de todos los que han hecho y hacen de HOY el gran foro de información y de debate de Extremadura. No solo somos líderes porque tengamos más lectores que nadie, sino porque las noticias, las columnas, las tribunas, que ocupan nuestras páginas llevan la firma de grandes profesionales.

Queridos lectores, HOY ha cumplido 85 años y ha cambiado de diseño muchas veces. Hemos hecho el apasionante viaje de la linotipia y el plomo al mundo digital e Internet. Pero el corazón, el espíritu de HOY sigue siendo el mismo: informar con rigor. Con más razón en estos tiempos en que nos invaden las noticias falsas y nos cuesta distinguir qué es verdad y qué es mentira. En HOY seguimos comprometidos con la información veraz. Sigan leyéndonos y divirtiéndose, criticándonos, ¿por qué no? muchos años más; y que 2019 sea venturoso para todos.

HOY Diario de Extremadura ha celebrado en este 2018 que termina su 85 aniversario. El objetivo de este periódico siempre se ha resumido en «velar por la defensa de los intereses de Extremadura», según reflejaba en el primer número, publicado el 1 de enero de 1933.

Ahí empezó todo. HOY nació con una ideología cercana a la Iglesia y a la derecha política, lo cual no era del agrado del poder en España en aquella época, en la que se había instaurado la II República, con Niceto Alcalá Zamora como presidente. Es el mejor ejemplo de que una publicación nunca debe casarse con nadie.

Las historias de HOY comenzaron a ordenarse y coordinarse desde la Plaza Portugal de Badajoz. La primera sede de este diario era un local con vistas al parque de Castelar, dos símbolos pacenses que han logrado sobrevivir a multitud de complejidades del día a día.

El compromiso con el periodismo y los periodistas siempre ha sido la principal seña de identidad de HOY. Tanto es así, que Narciso Campillo, director de esta publicación hasta el año 1952, pasó por la cárcel durante la dictadura franquista por defender a uno de sus compañeros periodistas. Reflejo de una región a la que aún le quedan muchas historias por contar.

POR TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ | DIRECTOR DE HOY ENTRE 1982 Y 2002 De «Extremadura dos» a «Extremadura una»

Cuando uno trata de calibrar mediante una mirada retrospectiva la evolución que se ha producido en Extremadura en el último medio siglo, encuentra en lo que sirve de titular de este comentario la primera causa de esta evolución. No me cuesta volver la vista hasta un no mediado siglo pasado, situando al niño que fui en aquella escuela unitaria de mi pueblo, para que me venga a la memoria la cantinela aquella de «Extremadura dos, Cáceres y Badajoz», mediante la que aprendíamos las regiones españolas y las provincias que comprendía cada una. Aquel aprendizaje era pura teoría, pues nadie me dijo que entre esas dos provincias extremeñas hubiera ninguna relación. Mi pueblo serrano lindaba con la provincia de Salamanca y a Ciudad Rodrigo o Salamanca se acudía en casos de necesidad. Si ya Cáceres, mal comunicado por no decir sin comunicación alguna, quedaba lejos de mi pueblo...imaginen Badajoz.

Quién me iba a decir que años después, tras estancias por razones de estudios en Madrid y de trabajo en Murcia y Alicante, vendría a dar con mis huesos y mis ilusiones en Badajoz. Tratando de hacer realidad desde las páginas de este periódico la 'Extremadura una' que encabeza este comentario: esa Extremadura una y unida, con todos sus habitantes, no importa de cual de las dos provincias, luchando juntos por su presente y su futuro. Después de los ochenta y cinco años de existencia de HOY que ahora se celebran, las páginas de este periódico son testimonio y registro fiel y diario del esfuerzo de tanta gente por lograr el desarrollo de esta tierra, aunque también haya quedado constancia de las desatenciones y olvidos de gobiernos y administraciones...que de todo ha habido ¡y sigue habiendo!.

Las primeras ediciones del Día de Extremadura en Trujillo ejemplificaron la unidad.

De mí puedo decir que llegué a Badajoz en los primeros días de noviembre de 1975, en un momento crítico: Franco se estaba muriendo, tanto que falleció unos días después, el 20 de noviembre. Allí comenzaba 'la transición', política aquélla, profesional la mía en el periódico HOY. No era ni principiante en el oficio ni desconocido para Antonio González Conejero, el director : había trabajado con él en la redacción del periódico La Verdad en Alicante. Allí volvimos a encontrarnos en el verano del 75 y me propuso incorporarme a HOY. Después de seguir insistiendo por teléfono casi a diario, a comienzos de noviembre de 1975 aterricé en Badajoz, una ciudad que nunca había pisado.

Las páginas de HOY son registro fiel y diario del esfuerzo por el desarrollo de esta tierra

De entonces a hoy han cambiado muchas cosas, comenzando por la ciudad de Badajoz y siguiendo por las relaciones entre los extremeños de una y otra provincia, cuando hemos hecho realidad lo de «Extremadura Una»», que fuera y sigue siendo santo y seña de este periódico, frente al viejo casi antagonismo del «Extremadura dos, Cáceres y Badajoz». Y en ese empeño seguimos, aunque subsistan retrasos evidentes, si en parte por desidia nuestra mucho más por el abandono de ciertos gobernantes que han tomado a esta Región, como dirían en mi pueblo, por el pito del sereno.

En cuanto al periódico HOY, a lo largo de sus 85 años de existencia su tarea no se ha limitado a informar del acontecer diario: también, mediante fascículos coleccionables de libros, ha puesto los ojos en aspectos distintos de la Región. Valga como ejemplo «Extremadura y América», cuatro volúmenes de más de 250 páginas cada uno, obra de una docena de profesores de nuestra Universidad sobre la imprtante aportación extremeña en el descubrimiento y colonización de América. Es un ejemplo de esos trabajos que trascienden la pura actualidad diaria de las páginas informativas de los periódicos, de los que podrían citarse varios más.

Por suerte nos quedan periodistas para poner cada día en nuestras manos un ejemplar de HOY

Pero no se trata tanto de recrearnos en nuestro pasado y en la influencia que podamos haber tenido en el periódico HOY, cuanto de encarar el futuro en una nueva época. Hace sólo unos días, entrados ya en una de esas celebraciones navideñas que tanto se prodigan entre familiares, amigos o compañeros, tuve oportunidad de saludar a algunos de quienes hoy forman la Redacción del periódico, una redacción casi completamente renovada, donde apenas si quedan media docena de los que conocí hasta septiembre de 2002, fecha de mi jubilación: una de ellas, la actual directora, Manuela Martín, de bien acreditada profesionalidad y con la que tuve la suerte de compartir trabajos, inquietudes y amistad durante años. Sin embargo, frente al recuerdo del pasado, me pregunto con cierta preocupación por donde irá el periodismo del futuro. A nosotros, los del ayer, nos estimulaba disponer de aquellas nuevas tecnologías que facilitaban el trabajo mecánico y técnico; hoy, las tecnologías pueden acabar poniendo patas arriba el concepto mismo de periodismo y de diario. Se impone la inmediatez y basta un móvil en manos de sabe Dios quién. Confieso que cada día me da más miedo asomarme al futuro: por suerte nos quedan periodistas profesionales como Manuela Martín y los que bajo su dirección ponen cada día en nuestras manos un ejemplar de HOY.

POR J. J. GONZÁLEZ | REDACTOR DE HOY Un joven de 85 años

Los periódicos, en contra de lo que nos ocurre a las personas, se hacen más jóvenes con los años. Yo, que llevo en HOY desde 1985, soy ahora, ay, más viejo que hace 33 años, mientras que el periódico es más joven que hace tres décadas. Nadie diría que es un diario octogenario. 85 añitos ha cumplido en 2018. Sin embargo, con esa avanzada edad, y a pesar de ella, es más joven, más dinámico, más versátil, más vigoroso y más completo, efectivo y atractivo que aquel HOY de 1985 en el que comencé en Cáceres mi carrera profesional, tan joven, feliz e indocumentado como García Márquez. Y no digamos si lo comparamos con el HOY de su fundación, en 1933. Tanto aquel lejano año como 1985 pertenecían a la galaxia Gutenberg y ahora, desde hace al menos una década, el periodismo, sus profesionales y empresas editoras, nos movemos por otros territorios del universo de la información más inhóspitos, peligrosos, inquietante e imprevisibles: la galaxia digital. No hace falta decir cuál es la causa. Se llama Internet.

Legué al HOY, recién licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, en un tiempo de seguridades y certidumbres, en un mundo donde nadie cuestionaba el poderío del papel y la letra impresa, en un mundo de linotipias, en el que la ilusión de cualquier periodista recién licenciado era llegar a vocear algún día «¡Paren las máquinas!» para detener la rotativa con el fin de dar cabida a una noticia bomba de última hora, ya entrada la madrugada. La verdad es que nunca llegué a cumplir ese sueño. Aparte de que hubiera costado mucho dinero a la empresa editora. Ahora, en el cosmos digital el equivalente al «paren las máquinas» es algo del todo cotidiano: no es más que actualizar la noticia en la web. Ni aparatoso ni romántico ni épico como sería parar una rotativa.

Me acabé convirtiendo en algo más que un trabajador de HOY. Creo que más bien soy un militante del HOY

Tras un corto periodo en Badajoz llegué en 1985 al HOY de Cáceres de Manuel García Carmona, que estaba al frente de la vieja delegación de la calle Gómez Becerra. El director del periódico era Teresiano Rodríguez Núñez, a quien sucederían, ya con el nuevo siglo, José Luis Sánchez Izquierdo, Julián Quirós, Ángel Ortiz y ahora Manuela Martín. Teresiano tuvo la culpa, junto con los compañeros con quienes empecé a dar mis primeros pasos en Badajoz, de que yo me enganchara vital, sentimental y laboralmente a este proyecto y a este colectivo, hasta el punto de que me acabé convirtiendo en algo más que un trabajador o asalariado de HOY. Creo que más bien soy un militante del HOY.

Portada de HOY que recoge la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad. :: hoy / HOY

Mi vida periodística cacereña la he compartido con muchos compañeros y compañeras, parte de los cuales todavía siguen conmigo en la redacción de la avenida Primo de Rivera, estrenada en 1990 con nuestros flamantes Mac de Apple Macintosh, toda una revolución en la prensa española, en la que nosotros, en HOY, fuimos los primeros.

Empecé con Carmona, que me acogió con el mismo afecto y protección que había sentido en Badajoz, y el veterano redactor Fernando García Morales, el fotógrafo Fernando García Múñez y Juan Mateos como auxiliar de redacción. Enseguida llegó Juan Domingo Fernández, quien se puso al frente a la redacción de Cáceres en 1989, después de los dos años en que ejerció la jefatura Joaquín Rodríguez Lara. El equipo fue creciendo con la llegada de nuevos compañeros: Antonio Sánchez Ocaña y Sergio Lorenzo, mi amigo y compañero de piso en Madrid durante nuestra etapa universitaria. Y la redacción siguió recibiendo a nuevos periodistas, algunos de los cuales se fueron después a otras empresas o a otros destinos dentro de HOY: Pablo Calvo (delegado en Cáceres desde 2008 y hoy jefe de información en Badajoz), Marta Ruiz de Apodaca, Santos Agustín Vázquez, Sergio Arestizábal, Manuel M. Núñez, Raúl Haba, Claudio Mateos, Javier Pérez, Pilar Armero, Antonio Armero, María José Torrejón, José Manuel Martín, Cristina Núñez y María Fernández y Luis Anarte en Hoy.es. José Cepeda, Álvaro Rubioy María Corral completan la lista y como fotógrafos Múñez tuvo su relevo: Lorenzo Cordero, Marisa Núñez, Jorge Rey y Armando Méndez. Otros compañeros fueron ayudantes de redacción y administración: Juan Carlos Vera, Lucas García y Francisco Sánchez Cantero.

HOY persistirá y cumplirá muchos más de 85 años, y además, no me cabe ninguna duda de que seguirá de líder en la región

Hoy trabajamos en Cáceres una docena de profesionales en tareas periodísticas, en un oficio que a pesar de incertidumbres y zozobras sigue teniendo futuro, aunque éste sea incierto para el papel, precisamente por la necesidad de que existan periodistas que trabajen para ordenar, jerarquizar y avalar noticias y opiniones en medio del caos y descontrol que reina en Internet y las redes sociales. El futuro está asegurado porque al margen del soporte, sea papel o web, smart phone, tabletas, o todos ellos o nuevos por llegar, los periódicos sobrevivirán y se dará con el quid del modelo de negocio. HOY persistirá y cumplirá muchos más de 85 años, y además seguirá de líder en la región. El académico y periodista estadounidense Philip Meyer se atrevió a vaticinar que justamente en abril de 2043 saldrá a la calle el último periódico de papel. Nadie puede saber si se cumplirá el augurio ni dónde se publicará la esquela del fallecimiento, pero en todo caso nos quedarían todavía bastantes años de papel. Tantos como a los coches de combustión. Estamos preparados.

POR ANTONIO TINOCO | COORDINADOR DE LOS HIPERLOCALES DE HOY HOY: conservador e innovador

El año que nació HOY, 1933, Badajoz tenía 45.000 vecinos, en sus calles apenas había iluminación nocturna y un solo edificio en toda la ciudad tenía ascensor: el de 'Las tres campanas'. Extremadura tenía 1,3 millones de habitantes y una tasa de analfabetismo superior al 40% de los mayores de diez años. En ese ambiente llegó a Badajoz, en la primavera de 1931, el miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y militante de Acción Popular, Francisco de Asís Sánchez Miranda. A su esfuerzo se debe la creación de HOY. La instrucción para crearlo se la dio el periodista y político (y también eclesiástico hasta alcanzar el cardenalato) Ángel Herrera Oria, a la sazón fundador de ese partido y director de 'El Debate', el periódico madrileño propiedad de Editorial Católica.

HOY nació de una expectativa y de una preocupación. La expectativa fue que en las primeras elecciones de la II República, celebradas el 28 de junio de 1931, las derechas católicas presentaron deprisa y corriendo una lista en la provincia bajo la 'marca' de Acción Nacional y obtuvieron inesperadamente casi 12.000 votos, 2.000 más que la derecha republicana. La preocupación era que la prensa católica vendía cada día cuatro veces menos periódicos que la republicana: 250.000 ejemplares frente a un millón.

Podría decirse que este periódico nació del cruce de ambos datos: los buenos resultados de las elecciones llevaron a Acción Popular y a Editorial Católica al convencimiento de que en la provincia de Badajoz había un sector de la opinión proclive a sus ideas que necesitaban un medio periodístico que, a la vez, contribuyera a atemperar el balance a favor de la difusión de la prensa republicana.

El modelo de HOY fue importado por Herrera Oria de Estados Unidos en los años 20

HOY, por tanto, nació ideológicamente conservador. Pero todo lo que hizo antes y después de nacer fue innovador. Tanto que de haber hecho hoy Sánchez Miranda lo que hizo entre mitad de 1931 y todo 1932 para crear el periódico le habríamos aplicado el término inglés de 'crowdfounding' (por entonces no eran tan pamplinosos y le llamaron 'aunar voluntades'). Hasta entonces, los periódicos eran propiedad de alguien ('La Voz Extremeña', del diputado y después ministro Diego Hidalgo Durán; 'La Libertad', del senador Carlos Pacheco Lerdo de Tejada…), pero HOY, a contracorriente, quiso ser propiedad de muchos. «Fui recorriendo los pueblos de la provincia buscando apoyos económicos. Hubo accionistas de todas las categorías, con aportaciones de hasta 100 pesetas y aún menores», contó Sánchez Miranda en una entrevista seis meses después de que HOY naciera. Logró 200.000 pesetas, una cantidad insuficiente para que el periódico viera la luz, pero sí bastante para comprar su primera sede, en la Plaza de Portugal de Badajoz: costó 125.000 pesetas.

Primera portada de HOY, el 1 de enero de 1933. :: / HOY

Tecnológicamente, HOY supuso una revolución. Porque empezó a servirse del 'teletype' para recibir noticias, pero sobre todo por su rotativa, una máquina de imprimir periódicos no sólo absolutamente desconocida en su época en nuestra región (tan desconocida era que bastó que el 19 de julio un trabajador se llevara una pieza a su casa para que quienes se incautaron del periódico les fuera imposible ponerla en marcha y, por tanto, imprimir el diario entre ese día y el 17 de agosto siguiente, cuando volvió a salir), sino hasta 40 años después, cuando en 1973 el 'Extremadura', entonces sólo de Cáceres, empezó a imprimir en otra rotativa.

El periodismo de HOY era el de 'El Debate', que creó la primera escuela de España

HOY fue innovador como empresa informativa, cuya plantilla inicial fue de 26 trabajadores, un número desorbitado para cualquier otro medio extremeño; como distribuidor a toda la provincia de Badajoz, a Cáceres (su corresponsal en la ciudad era el director del 'Extremadura', Antonio Reyes Huertas), Sevilla y Lisboa; como creador de nuevos productos publicitarios, de modo que a este periódico se deben los primeros anuncios por palabras de la Prensa regional (a los dos meses de salir, publicaba una media de 25 anuncios diarios, que ocupaban alrededor de media página).

Nuevo periodismo

Pero, sobre todo, fue innovador haciendo periodismo: quienes sientan curiosidad pueden detenerse para comprobarlo en la crónica que abre la portada de su primer número titulada 'Los parados quisieron penetrar violentamente en el despacho del gobernador general'. Leerán un relato periodístico jamás visto antes en la prensa extremeña que, sesgo ideológico aparte, es toda una declaración de intenciones sobre lo que la Redacción de HOY consideraba el oficio de informar. Es un relato de hechos, elaborado bajo la filosofía del periodismo denominado 'de poste telegráfico' en el que importan los datos, la ilustración del lector, la información…Un relato que pretendía contestar a todas las preguntas que se hiciera el receptor de la información. Un relato hijo de la Escuela de Periodismo de 'El Debate' que fue el primer centro de formación de periodistas que hubo en España y cuyo modelo fue importado por Herrera Oria de Estados Unidos en la década de los años 20. Periodismo novísimo, innovador, alerta ante la actualidad. Un periodismo que el director fundador de HOY, Santiago Lozano, resumía así en el número extraordinario de su primer cumpleaños: «Si una bomba estalla a las cuatro de la mañana en La Coruña, a las 4.30 está la noticia metida en la plana que recoge las de última hora, y a las 5.30 en las manos del lector de HOY». Es decir, un aliento de servicio informativo plenamente vigente. Lozano lo defendía como propio de su periódico el 2 de enero de 1934.

No es de extrañar que la respuesta de los lectores hacia el modelo innovador de HOY fuera inmediata: empezó tirando 4.000 ejemplares; al año vendía 8.000.

2-